Drama làng nhan sắc: "Nàng Tấm" Thuỳ Vi gây tranh cãi với phát ngôn sốc, bị đồn trượt top vì "hỗn" và xấu tính

Thuỳ Vi: Mình cảm thấy rất thất vọng và cũng hơi bị ngơ ngác

Mới đây, làng nhan sắc Việt bất ngờ xôn xao vì một đoạn phỏng vấn của Thuỳ Vi - cô gái được đánh giá là gây tiếc nuối sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023.

Trước đó, Thuỳ Vi nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người nhờ gương mặt khả ái và được kỳ vọng sẽ tiến sâu vào chung kết. Tuy nhiên, việc người đẹp sớm dừng chân ở top 10 khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí thời điểm đó cũng có không ít tin đồn lý giải cho việc tại sao Thuỳ Vi không lọt vào top 5. Nhiều người còn bày tỏ họ sẵn sàng chờ đợi và ủng hộ Thuỳ Vi ở 1 cuộc thi nhan sắc khác.

Tuy nhiên, mới đây nhất dư luận lại "dậy sóng" với 1 đoạn clip trả lời phỏng vấn của Thuỳ Vi. Trong đoạn phỏng vấn, khi được hỏi cảm xúc khi "out" top 15, người đẹp trả lời: “Mình cảm thấy rất thất vọng và cũng hơi bị ngơ ngác. Vì phần thi bikini trước đó mình cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, tốt hơn so với nhiều bạn ở trong top 15 nữa nhưng tại sao mình lại bị out?. Cho nên cảm giác lúc đó là thất vọng, bất ngờ và tụt mood luôn".

Trong phần phỏng vấn của mình, Thuỳ Vi cũng cho biết cô đã có sự tiến bộ qua nhiều phần thi và đặc biệt bùng nổ sau đêm thi Trang phục dân tộc.

Phần trả lời phỏng vấn của Thuỳ Vi ngay lập tức dậy sóng dư luận. Nhiều người cho rằng phát ngôn này của người đẹp là không tôn trọng các thí sinh đã lọt vào top 15 trước đó.

Sau phần phỏng vấn, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tin đồn về Thuỳ Vi đặc biệt những tin về thái độ ứng xử. Trong diễn đàn về nhan sắc đã tiết lộ tin đồn hậu trường liên quan tới Thuỳ Vi. Cụ thể, bài viết này đề cập lý do Thuỳ Vi bị "out" top 15: "Bạn đó có sẹo to ngay mũi, rất lo luôn nên nhân trắc học không cao. Quan trọng nhất là thái độ, nghe nói bị dì Dung chửi là hỗn sau hậu trường luôn em. Đêm tổng duyệt thì giật makeup của Minh Nhàn, nên Nhàn ra diễn mặt chưa làm xong, khóc quá trời. Nói chung là bạn đó thái độ với cư xử không đẹp nên bị cho out".

Mặc dù đây mới chỉ là những tin đồn thổi chưa được xác minh nhưng ngay lập tức đã dậy sóng dư luận và nhận phải không ít ý kiến trái chiều.

"Vi không tranh giành của ai bất cứ điều gì"

Sau những ồn ào vì đoạn phỏng vấn cũng như những tin đồn xoay quanh cuộc thi, Thuỳ Vi đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Người đẹp gửi lời xin lỗi tới fan hâm mộ và cho biết đoạn phỏng vấn đã được thực hiện chỉ 1 ngày sau dêm chung kết nên cảm xúc tiếc nuối vẫn còn rất nhiều. Chính vì thế, Thuỳ Vi đã có những chia sẻ kém tinh tế và cô mong nhận được sự tha thứ của mọi người.

Trong bài viết của mình, Thuỳ Vi cũng làm rõ những tin đồn xoay quanh chuyện thái độ. Vi cho biết: "Còn về những tin đồn khác, Vi nghĩ người trong cuộc và các thí sinh, makeup, hair hay quản lý thí sinh sẽ hiểu rõ nhất. Vi không tranh giành của ai bất cứ điều gì và luôn cư xử đúng mực với tất cả mọi người".

Sau bài xin lỗi của Thuỳ Vi, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ tha thứ cho những phát ngôn có phần thiếu suy nghĩ của cô nàng. Ngoài ra, có không ít người cho rằng không nên tin vào những tin đồn thiếu căn cứ trên mạng xã hội.