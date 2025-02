Từ Hy Viên qua đời ngày 2/2/2025 trong chuyến du lịch Nhật Bản đầu năm cùng gia đình do bị nhiễm trùng huyết.

Từ khi tin tức về sự ra đi của Từ Hy Viên được công bố cho tới nay đã gần 1 tháng, nhưng những ồn ào xung quanh nó vẫn còn tiếp diễn và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Chưa kể, cho tới nay, tro cốt của Từ Hy Viên vẫn chưa được an táng do có quá nhiều sự thay đổi trong quyết định từ phía gia đình cố diễn viên.

Mới đây, tờ QQ có những trích dẫn và phân tích về nguyên nhân khiến hậu sự của Từ Hy Viên vẫn chưa thể hoàn thành dù đã gần 1 tháng kể từ khi nữ diễn viên qua đời. Trong đó, tác giả bài viết đặc biệt nhấn mạnh tới 4 quyết định của em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ được cho là nguyên nhân chính dẫn tới loạt ồn ào thời gian qua.

Từ Hy Viên qua đời tới nay đã gần 1 tháng, nhưng hậu sự của cô vẫn chưa kết thúc

1. Chuyến đi định mệnh do quyết định của em gái

Theo một nguồn tin, thực tế chuyến du lịch Nhật Bản là mong muốn của Từ Hy Đệ. Nữ MC đã mong chờ rất lâu và là người lên kế hoạch cho chuyến đi của cả gia đình.

Mặc dù Từ Hy Viên đã có dấu hiệu sức khỏe không tốt, nhưng do không muốn làm gia đình thất vọng nên đã quyết định bay sang Nhật Bản. Nếu Từ Hy Đệ hủy bỏ chuyến đi này, không có việc tắm suối nước nóng, hay gia đình họ Từ quan tâm đến Từ Hy Viên nhiều hơn, có thể kết cục đã khác.

Từ Hy Đệ và mẹ gây tranh cãi khi đăng video nhảy múa đúng vào ngày bệnh Từ Hy Viên trở nặng

Điều đáng nói hơn là vào đêm cuối cùng khi tình trạng của Từ Hy Viên trở nên xấu đi, trên mạng xã hội xuất hiện video Từ Hy Đệ và mẹ cô đang nhảy múa. Cả hai đều tươi cười, hoàn toàn không có vẻ gì là đang có người thân bệnh nặng bên cạnh. Cho đến khi dư luận lên tiếng, Từ Hy Đệ mới vội vàng xóa video. Tuy nhiên, bản thân nữ MC cho đến nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý về chuyện này.

2. Lễ tưởng niệm bị hủy bỏ

Sau khi qua đời, Từ Hy Viên được hỏa táng nhanh chóng tại Nhật Bản. Sau đó tro cốt cô được đưa về nước bằng máy bay riêng. Người hâm mộ thậm chí không kịp tiễn đưa thần tượng lần cuối khi Từ Hy Đệ bất ngờ ra thông báo rằng, tro cốt chị gái đã bình an trở về nhà và sẽ không tổ chức lễ tang vì Từ Hy Viên luôn là người thích sự kín đáo. Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng, Từ Hy Đệ và gia đình họ Từ đang cố trốn tránh dư luận.

Từ Hy Đệ gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu

3. Tổ chức buổi họp mặt với bánh kem, sâm panh

Mặc dù không tổ chức tang lễ công khai, nhưng người thân và bạn bè đã có các hoạt động tưởng niệm. Tuy nhiên, nội dung của hai buổi tụ họp này sau khi được tiết lộ cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Vào ngày thứ 7 sau khi Từ Hy Viên qua đời, gia đình họ Từ đã tụ họp với nhau, lấy danh nghĩa kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cố diễn viên cùng chồng người Hàn, mọi người còn mua bánh kem.

Vào ngày thứ 11 sau khi Từ Hy Viên qua đời, người thân và bạn bè nhà họ Từ lại tụ họp, lần này là để từ biệt cố diễn viên. Mọi người làm theo ý nguyện của Từ Hy Viên là ăn trái cây và uống rượu sâm panh. Hai cách thức tụ họp “độc đáo” này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Không ít ý kiến cho rằng, nếu Từ Hy Đệ tổ chức một lễ tang trang trọng thì có lẽ trên mạng sẽ không có nhiều lời chỉ trích như vậy.

4. Phương thức an táng bị thay đổi chóng mặt

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, cách thức an táng tro cốt của cô cũng gây ra nhiều sóng gió. Quyết định của gia đình họ Từ cũng thay đổi liên tục, hoàn toàn theo chiều hướng dư luận. Sau khi tro cốt của Từ Hy Viên được đưa về, truyền thông đưa tin rằng tro cốt sẽ được lưu giữ vĩnh viễn tại nhà. Lý do là vì Từ Hy Đệ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy và trò chuyện với chị gái. Gia đình họ Từ cũng không muốn Từ Hy Viên phải cô đơn một mình.

Tuy nhiên, sau khi tin tức này được đăng tải, hàng xóm của căn biệt thự nhà Từ Hy Viên đã lên tiếng phản đối. Cư dân mạng cũng cho rằng cách làm này không phù hợp. Sau đó, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) lên tiếng giải thích, nói rằng việc đặt tro cốt ở nhà chỉ là tin đồn thất thiệt. Gia đình họ Từ đã làm thủ tục xin phép và sẽ chọn hình thức an táng bằng cách rải tro cốt dưới gốc cây vào một ngày thích hợp.

Công chúng hy vọng tro cốt Từ Hy Viên sớm ngày được an táng để cô yên nghỉ

Về lý do tại sao lại chọn hình thức an táng bằng cách rải tro cốt dưới gốc cây, quản lý của Từ Hy Đệ đã lên tiếng giải thích rằng trước đây Từ Hy Viên từng nói với mọi người rằng cô hy vọng sau khi qua đời sẽ được an táng theo hình thức này, vì nó thân thiện với môi trường.

Hình thức an táng bằng cách rải tro cốt dưới gốc cây đã được xác định, nhưng ngày giờ và địa điểm cụ thể không được công bố. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) gần đây tiết lộ rằng việc an táng bằng cách rải tro cốt dưới gốc cây của Từ Hy Viên sẽ được hoàn thành trong tuần này. Nhưng ngay sau đó lại có thông tin đảo ngược. Việc an táng bằng cách rải tro cốt dưới gốc cây của Đại S được xác nhận sẽ bị hoãn lại, và hình thức này cũng bị phủ nhận. Lý do liên quan đến chồng người Hàn Koo Jun Yup của Từ Hy Viên.

Koo Jun Yup bày tỏ hy vọng sau này sẽ có một không gian riêng để có thể đến thăm vợ bất cứ lúc nào. Sau khi thảo luận với gia đình, anh quyết định chọn lại địa điểm an táng. Đối với cách làm này của Koo Jun Yup, cư dân mạng đều đồng tình ủng hộ.

Những hành động của Từ Hy Đệ sau khi Từ Hy Viên qua đời gây ra nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng, Từ Hy Đệ "chiêu trò" cố tình dùng sự ra đi của chị gái để nổi tiếng hơn.

Yếu tố bên lề...

Ngoài 4 yếu tố trên, tác giả bài viết cũng chỉ ra sự mâu thuẫn giữa 2 gia đình Từ - Uông cũng là nguyên nhân khiến "drama" xung quanh sự ra đi của Từ Hy Viên ngày càng gia tăng.

Lúc sinh thời, Từ Hy Viên vẫn đang trong quá trình kiện tụng với Uông Tiểu Phi và cuộc chiến MXH cùng mẹ chồng cũ là bà Trương Lan. Mẹ của Từ Hy Viên sau 10 ngày kể từ khi con gái qua đời đã liên tục đăng tải bài viết, cuối cùng còn bị nghi là cố tình lôi kéo cư dân mạng cùng tham gia, quyết "dí" Uông Tiểu Phi tới cùng. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cũng đồng loạt đưa tin, cuộc chiến tranh giành tài sản chính thức bắt đầu.

Những tranh cãi xung quanh 2 gia đình Từ - Uông vẫn tiếp diễn, thậm chí căng thẳng hơn sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) tiết lộ, Uông Tiểu Phi hiện tại đang nợ khoản tiền lên tới 250 triệu Nhân dân tệ (gần 900 tỷ đồng). Khoản nợ này có từ thời điểm Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Chính điều này khiến cho tình hình tài chính của Từ Hy Viên trước khi qua đời trở nên khó khăn.

Ngoài khoản nợ 250 triệu Nhân dân tệ, mẹ Từ Hy Viên còn muốn Uông Tiểu Phi thanh toán các khoản phí quá hạn, tiền bồi thường tinh thần và tiền cấp dưỡng chưa được chi trả. Về phần Uông Tiểu Phi, nam doanh nhân đã tới Đài Loan (Trung Quốc) để đón 2 con về Bắc Kinh sống. Dù không biết rõ độ xác thực của thông tin trên ra sao, nhưng nhiều người cho rằng, cả mẹ Từ Hy Viên và phía gia đình Uông Tiểu Phi đang cố thực hiện một cuộc chiến truyền thông với mục đích giành phần lợi về mình.