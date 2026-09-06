Drama hậu Chung kết Miss World: Thí sinh Paraguay tố ban tổ chức thiếu công bằng, nói thẳng về kết quả chung cuộc

Tối 5/9, Chung kết Miss World 2026 chính thức diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica. Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6, qua đó thiết lập thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World.

Sau đêm thi, một khoảnh khắc bất ngờ được camera ghi lại nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật được nhắc đến là thí sinh Paraguay - Ayelén Pérez. Khi kết quả chung cuộc được công bố, thay vì đứng lên hòa vào không khí ăn mừng, người đẹp này được nhìn thấy ngồi yên tại vị trí của mình. Đáng chú ý, cô còn có động tác giơ ngón tay cái hướng xuống. Hành động này lập tức khiến mạng xã hội xôn xao. Bởi hành động ngón tay cái hướng xuống thường được hiểu là biểu tượng của sự không đồng tình, phản đối hoặc không chấp thuận.

Từ khoảnh khắc ngắn ngủi được camera ghi lại, không ít người cho rằng đại diện Paraguay đang thể hiện thái độ không hài lòng với kết quả của đêm chung kết. Số khác cho rằng cô có hành động không đẹp, thiếu bình tĩnh trên một sân khấu cuộc thi nhan sắc.

Khoảnh khắc thí sinh Paraguay có hành động thể hiện bức xúc bị lan truyền sau Miss World

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ayelén Pérez đã lên tiếng giải thích, cho rằng hành động của cô đang bị hiểu sai. Người đẹp khẳng định điều mình thể hiện không liên quan đến chiến thắng của đại diện Cộng hòa Dominica.

Cô viết: "Mọi người đang hiểu nhầm, tôi làm điều đó vì những bất công từ phía ban tổ chức. Chuyện đó xảy ra trước khi trao vương miện. Mọi người cứ bàn tán nhưng các bạn không biết tất cả những gì đã xảy ra ở đó đâu".

Về việc Joheirry Mola Dominguez đăng quang, thí sinh Paraguay nhận xét: "Chiến thắng của Cộng hòa Dominica là hoàn toàn xứng đáng! Cô ấy là một người đặc biệt và có trái tim nhân hậu. Tôi có hành động đó là vì một chuyện khác!".

Ayelén Pérez phủ nhận việc không hài lòng với kết quả của Tân Hoa hậu, cô cho biết bức xúc liên quan đến sự thiếu công bằng từ ban tổ chức

Khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu vì thế tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sau Chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, những chia sẻ của đại diện Paraguay cũng phần nào làm rõ rằng đằng sau hành động gây tranh cãi còn có một câu chuyện khác mà cô cho rằng khán giả chưa biết hết. Như vậy, theo lời giải thích của đại diện Paraguay, hành động gây tranh cãi trên xuất phát từ những điều cô cho rằng không công bằng từ phía ban tổ chức, chứ không phải nhằm phản đối kết quả chung cuộc. Cô đồng thời dành lời khẳng định chiến thắng của đại diện Cộng hòa Dominica là hoàn toàn xứng đáng.

Ayelén Pérez là đại diện Paraguay tại Miss World 2026, gây chú ý với profile khá đặc biệt khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Người đẹp là nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp, nhà giáo dục âm nhạc và doanh nhân. Ayelén Pérez tốt nghiệp Instituto de Bellas Artes và có chứng chỉ về Phương pháp Suzuki - phương pháp giáo dục âm nhạc được cô ứng dụng trong quá trình giảng dạy. Với nền tảng nghệ thuật, người đẹp Paraguay không chỉ theo đuổi con đường biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục âm nhạc.

Đáng chú ý, Ayelén hiện điều hành dự án “Music for Hope” (Âm nhạc cho Hy vọng), hướng đến hỗ trợ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua âm nhạc, dự án tạo thêm cơ hội để các bạn trẻ phát triển bản thân và có thêm động lực trong cuộc sống. Sở hữu hành trình hoạt động đa dạng, Ayelén Pérez mang đến một hình ảnh khá khác biệt tại Miss World 2026. Không chỉ được chú ý bởi vai trò đại diện Paraguay, cô còn ghi dấu với câu chuyện gắn liền giữa âm nhạc, giáo dục và các hoạt động cộng đồng.

Đại diện Paraguay cho biết kết quả Chung cuộc với chiến thắng thuộc về Joheirry Mola Dominguez là xứng đáng

Tân Hoa hậu Miss World tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE), đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, giáo viên và phóng viên. Không chỉ sở hữu hành trình đa dạng, tân Miss World còn dành tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Cô là người sáng lập Voices of Tomorrow, dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng khó khăn tiếp cận giáo dục tiếng Anh, đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng và bản thân.

Tân Hoa hậu năm nay 24 tuổi, sở hữu visual xinh như búp bê

Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 chung cuộc

Ảnh: Miss World, Tổng hợp