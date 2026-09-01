Sau một tháng tranh tài cùng 111 đại diện đến từ khắp thế giới, Hoa hậu Thế giới 2026 cuối cùng cũng có chủ nhân mới. Người đẹp Cộng hòa Dominica, Joheirry Mola Dominguez, đã chính thức đăng quang tại đêm chung kết diễn ra ở quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang, tối 5/9. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, Cộng hòa Dominica có đại diện chạm tay vào vương miện Hoa hậu Thế giới, sau 44 năm chờ đợi kể từ chiến thắng của Mariasela Álvarez năm 1982.

Bước vào Top 6 chung cuộc còn có đại diện Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Tây Ban Nha và Nam Phi. Sau phần ứng xử quyết định, Joheirry Mola được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, vượt qua Á hậu 1 Elisabeth Reynés Alabern (Tây Ban Nha) và Á hậu 2 Taanusiya Chetty (Malaysia). Cô nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Suchata Chuangsri (Thái Lan), trong đêm gala do Danny Mejía (Mr World) và Stephanie Del Valle (Hoa hậu Thế giới 2016) dẫn dắt.

Mỹ nhân 24 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m: Hành trình từ Hoa hậu Thế giới Dominicana đến vương miện toàn cầu

Trước khi chinh phục đấu trường quốc tế, Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới Cộng hòa Dominica 2025 trong một đêm gala tại Trung tâm hội nghị Barceló, Punta Cana, vượt qua hơn 20 thí sinh khác để nhận vương miện từ Mayra Delgado, người từng lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới trước đó.

Tại Việt Nam, cô gái đến từ Distrito Nacional gây chú ý ngay từ những vòng đầu khi giành chiến thắng ở thử thách Top Model của khu vực châu Mỹ và Caribe, qua đó có tấm vé trực tiếp vào Top 40 mà không cần chờ kết quả bình chọn. Đó là thành quả của một hành trình dài tập luyện, và đây không chỉ là chiến thắng của riêng cô mà còn là của cả một đất nước đã đồng hành cùng mình.

Joheirry Mola Dominguez năm nay 24 tuổi, đến từ Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, đồng thời có kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực người mẫu trước khi bước lên sân khấu Miss World.

Nhan sắc của tân Hoa hậu Thế giới mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng Caribbean với đường nét gương mặt sắc nét, đôi mắt giàu biểu cảm và thần thái tự tin. Lợi thế hình thể cùng kinh nghiệm làm người mẫu giúp Joheirry nổi bật ở những phần thi đòi hỏi khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Chính cô cũng đã chứng minh thế mạnh này bằng chiến thắng tại phần thi Top Model khu vực châu Mỹ và Caribbean.

Tuy nhiên, điều khiến profile của Joheirry được chú ý không chỉ nằm ở ngoại hình. Hồ sơ chính thức của Miss World giới thiệu cô với nhiều vai trò cùng lúc: Giáo viên Literature và Social Studies, phóng viên, người sáng lập kiêm chủ tịch Voices of Tomorrow và người mẫu chuyên nghiệp. Cô sử dụng được cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Không chỉ là người mẫu: Cử nhân Quản trị Kinh doanh và cô giáo đứng lớp

Đằng sau ánh hào quang sân khấu, Joheirry Mola là cử nhân ngành Quản trị và Quản lý Kinh doanh của Đại học Iberoamericana (UNIBE), một trong những trường đại học uy tín tại Cộng hòa Dominica. Song song với công việc người mẫu chuyên nghiệp, cô còn đứng lớp với vai trò giáo viên, một sự kết hợp không phải hoa hậu nào cũng có.

Lớn lên giữa hai nền văn hóa Mỹ và Dominica, Joheirry từng chia sẻ rằng chính kỷ luật cô học được ở Mỹ, hòa quyện cùng sự ấm áp và mạnh mẽ về cảm xúc của người Dominica, đã định hình nên giá trị sống và phong cách lãnh đạo của bản thân. Trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu Thế giới Dominicana, cô còn đảm nhận vai trò phóng viên cho chuyên mục Ventana a Quisqueya của Univision 41 New York, chuyên giới thiệu văn hóa, du lịch và những câu chuyện về cộng đồng người Dominica tại Mỹ.

Dự án Beauty With a Purpose: Dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế

Một trong những yếu tố giúp Joheirry Mola ghi điểm với ban giám khảo là dự án cộng đồng mang tên Voices of Tomorrow, nằm trong khuôn khổ Beauty With a Purpose của cuộc thi. Đây là sáng kiến giáo dục hướng đến việc trao cho trẻ em và thanh thiếu niên công cụ để dám mơ lớn, xây dựng sự tự tin và chuẩn bị hành trang cho những thử thách toàn cầu, thông qua việc dạy tiếng Anh, kết nối nguồn lực và bồi đắp niềm tin vào bản thân cho các em nhỏ ở những cộng đồng yếu thế.

Chia sẻ về lý do theo đuổi dự án này, Joheirry từng bày tỏ rằng khi các em nhỏ biết thêm tiếng Anh, những cơ hội và cánh cửa có thể mở ra trong cuộc đời các em là vô cùng lớn. Với cô, việc học ngôn ngữ này không chỉ dừng lại ở việc biết thêm một công cụ giao tiếp, mà còn là con đường dẫn đến giáo dục, phát triển sự nghiệp và những khả năng mới cho tương lai của trẻ em.

Khi đăng quang Miss World Dominican Republic 2025, Joheirry từng chia sẻ quan điểm rằng trẻ em không chỉ cần những điều cơ bản mà còn cần những cơ hội giúp xây dựng sự tự tin, cảm giác được hòa nhập và một nền tảng vững chắc cho tương lai. Chính quan điểm này trở thành một trong những động lực để cô phát triển Voices of Tomorrow.

Một điểm đáng chú ý khác trong hành trình của Joheirry là công việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô từng đảm nhận vai trò phóng viên cho Univision New York, tham gia chương trình Ventana a Quisqueya, nơi cô giới thiệu văn hóa Dominican đồng thời đưa tới khán giả những câu chuyện liên quan đến cộng đồng và các vấn đề xã hội.

Sau khi đăng quang Miss World Dominican Republic 2025, cô cũng có cơ hội tham gia Univision với vai trò phóng viên. Trong năm 2026, Joheirry tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động truyền thông tại quê nhà, trong đó có việc đưa tin trực tiếp từ Premios Soberano 2026.

Cô cũng tham gia chương trình gây quỹ của UNICEF tại Cộng hòa Dominica với vai trò phóng viên của Univision. Sự kiện đã huy động được 24,752 triệu USD cho các chương trình dành cho trẻ em, bao gồm y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em.





Hành trình đến vương miện Miss World 2026

Joheirry Mola Dominguez được trao cơ hội đại diện Cộng hòa Dominica tại Miss World sau khi đăng quang Miss World Dominican Republic 2025. Cô đại diện cho Distrito Nacional và nhận vương miện từ Mayra Delgado, người từng giành Multimedia Award khu vực châu Mỹ và Caribbean tại Miss World 2025.

Tại Miss World 2026, Joheirry tiếp tục chứng minh khả năng trình diễn khi chiến thắng Top Model khu vực châu Mỹ và Caribbean. Thành tích này đưa cô thẳng vào Top 40, trước khi cuộc thi bước vào những vòng cạnh tranh quyết định.

Và cuối cùng, hành trình ấy kết thúc bằng khoảnh khắc Joheirry Mola Dominguez được xướng tên ở vị trí cao nhất. Cô chính thức trở thành Miss World 2026, mang chiếc vương miện về cho Cộng hòa Dominica và khép lại mùa giải Miss World được tổ chức tại Việt Nam.

Chiến thắng của Joheirry Mola mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt với Cộng hòa Dominica. Trước cô, người đẹp duy nhất của quốc gia này từng đăng quang Hoa hậu Thế giới là Mariasela Álvarez, vào năm 1982. Sau 44 năm chờ đợi, Joheirry Mola đã hiện thực hóa giấc mơ đưa vương miện danh giá nhất về lại đất nước Caribe này, đồng thời trở thành gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ hoa hậu vừa có nhan sắc, vừa có tri thức và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.