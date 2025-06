Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) đang sắp bước vào những đêm thi quyết định Bán kết - Chung kết. Thế nhưng trong chặng đua cuối này, một vài ứng viên đã rút khỏi cuộc thi, gặp ồn ào gây xôn xao. Một trong những trường hợp nhận được sự bàn tán sôi nổi mấy ngày qua chính là màm cãi tay đôi, thể hiện thái độ của thí sinh Trương Thị Thùy Trang với ban tổ chức.



Theo đó, trong một tập truyền hình thực tế của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thí sinh này đã bị quản trại sinh hỏi về chuyện "đấu tố" ở hậu trường. Theo đó, Thuỳ Trang đã quay clip một thí sinh hái xoài, trên sóng chương trình cô nói đã gửi đoạn clip đó cho người nhà, tuy nhiên cuối cùng ban giám khảo cuộc thi lại biết chuyện. Quản trại sinh cho rằng hành động của Thuỳ Trang là thiếu chuyên nghiệp, chưa trưởng thành... vì việc làm này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của những thí sinh khác nói riêng và cả cuộc thi nói chung. Cư dân mạng cũng cho rằng hành động phát tán clip hậu trường của Thuỳ Trang như một cách "chơi xấu", hạ bệ đối thủ. Khi được quản trại sinh hỏi về mục đích gửi clip quay lén hành động hái xoài của bạn đối thủ ra bên ngoài, Thuỳ Trang biểu cảm lạnh tanh, thái độ ra mặt và từ chối đưa ra câu trả lời khiến không khí vô cùng căng thẳng.

Trước khi rời đi, quản trại sinh thể hiện sự bất lực nói: "Em có thể sẽ thấy rằng ngày hôm nay, dưới góc nhìn của máy quay, tất cả những gì đang quay phim đang chỉ mũi dùi về phía em nhưng em không biết những điều này đều đã được kiểm soát. Cảm ơn em, vì khi nhìn vào những cố gắng của các bạn ở đây, thì chị nhận ra rằng là có những bạn vẫn chưa thật sự trưởng thành".



Màn tranh cãi căng đét giữa thí sinh Thuỳ Trang và giám khảo ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Sau khi sự việc này lan truyền trên MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Trương Thị Thùy Trang tiếp tục có loạt chia sẻ gây sốc. Trước tiên, cô cho biết người được mình gửi clip là bạn thuộc ban tổ chức cuộc thi chứ không phải người nhà như chia sẻ trên sóng chương trình. Về hành động quản trại sinh liên tục đặt câu hỏi để truy vấn, Thuỳ Trang cho biết tình huống này không nằm trong kịch bản, cô khẳng định không vô lễ. Đồng thời, Thuỳ Trang còn bày tỏ sự khó hiểu về việc quản trại sinh làm căng với mình nhầm mục đích gì.

Trên Facebook cá nhân, Thuỳ Trang viết: "Tôi hoàn toàn không được biết trước kịch bản của chương trình cũng như câu hỏi của chị nên mọi câu trả lời đều là tự suy nghĩ và ứng biến. Tất cả đều nằm trong kịch bản của chương trình và tôi hoàn toàn bị động không biết phải phản ứng như thế nào. Thái độ trên chương trình là phản ứng tự nhiên khi bị buộc phải trả lời liên tục những câu hỏi của chị. Trong quá trình tranh luận tôi vẫn giữ sự tôn trọng đối với chị và không có bất kỳ hành động hay lời nói nào vô lễ cũng như thể hiện thái độ không hay trên chương trình. Tự nhiên đang là người làm chứng, tôi thành người bị buộc tội".

Tuy nhiên, bài đăng này đã khiến Thuỳ Trang lần nữa dính vào tranh luận và bị phản đối. Nhiều người cho rằng những lời quản trại sinh nói với tư cách là ban tổ chức cuộc thi chỉ muốn xây dựng, góp ý và mong Thuỳ Trang rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, thái độ khi cô trả lời lại không hợp tác, phát ngôn trước sau bất nhất càng khiến cư dân mạng bức xúc, khó hiểu.

Nhiều người lắc đầu trước thái độ cãi tay đôi của thí sinh với ban giám khảo

Giữa lúc ồn ào này còn đang diễn biến phức tạp, đến chiều ngày 14/6, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đưa ra thông báo nóng. Theo đó, ban tổ chức cho biết thí sinh Thuỳ Trang đã rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Cụ thể, Fanpage cuộc thi thông báo: "Thùy Trang đã góp mặt trên hành trình 'Shoot for the Moon - Săn Trăng' bằng tất cả sự cố gắng, nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Thùy Trang của chúng tôi đã mang theo giấc mơ của một thế hệ người trẻ dám nghĩ khác, dám làm mới mình và chọn thử thách thay vì an toàn. Những đóng góp lặng thầm của Thuỳ Trang từ sân khấu đến hậu trường là điều mà chúng tôi và các thí sinh khác đều ghi nhận.

Có những chặng đường tuy không kéo dài đến hồi kết, nhưng chính cách người ta đã bước đi trong đó mới là điều đáng kể. Thùy Trang đã bước vào hành trình này bằng sự chủ động, bằng khát khao thể hiện và sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân. Và như tất cả những ai từng dấn thân, cô xứng đáng được nhắc nhớ bằng sự trân trọng và tự hào.

Trăng không chỉ tỏa sáng ở đêm cuối. Trăng là từng khoảnh khắc bạn dám bước ra vùng an toàn, dám dấn thân, dám học và dám lớn lên. Với chúng tôi, hành trình của Thùy Trang tuy khép lại sớm vẫn luôn tròn đầy. Chúng ta đã chào đón các cô gái bằng những tràng pháo tay và kỳ vọng đẹp đẽ, thì chắc chắn rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ bằng sự thấu hiểu, trân trọng trong hành trình sắp tới. Gia đình Hoàn Vũ chúc Thùy Trang luôn giữ được ngọn lửa đam mê và bản lĩnh để tiếp tục hành trình phía trước với thật nhiều yêu thương và niềm tin".

Ban tổ chức thông báo Thuỳ Trang rời cuộc thi giữa lúc loạt ồn ào đấu tố đang diễn ra

Trương Thị Thuỳ Trang sinh năm 2000, đến từ Cần Thơ, cô từng đăng quang Miss Celebrity Vietnam 2024. Thuỳ Trang sở hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng 82-63-93cm. Về trình độ học vấn, cô tốt nghiệp Trường đại học Luật TP.HCM, song song với hoạt động người mẫu.

Thuỳ Trang năm nay 25 tuổi, đã hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra ngày 17/6, Chung kết ngày 21/6 tại Nha Trang. Năm nay, cuộc thi chỉ chọn ra 1 hoa hậu và 1 á hậu với mong muốn tạo nên giá trị cho danh hiệu hơn là số lượng.