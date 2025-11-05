Bước ngoặt dang dở tại LHP Tokyo

Liên hoan phim Tokyo năm nay tưởng chừng sẽ trở thành dấu mốc vàng trong hành trình tái sinh của Phạm Băng Băng. Sau nhiều năm lặng lẽ rời xa màn ảnh, cô xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ, mang theo vai diễn trong Mother Bhumi, bộ phim hợp tác giữa Malaysia và Ý được giới phê bình đánh giá cao. Nữ diễn viên được đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, và khán giả tin rằng đây sẽ là khoảnh khắc cô giành lại ánh hào quang từng đánh mất.

Thế nhưng, khi giải thưởng được công bố, mọi hy vọng bỗng vụt tắt. Một tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến cả giới điện ảnh chấn động: Phạm Băng Băng bị “chặn đường” ở vòng thảo luận cuối cùng. Một đạo diễn người Trung Quốc có tên là Văn Yến, cũng là giám khảo của liên hoan năm nay, bị cho là người phản đối gay gắt việc trao giải cho cô.

Giới trong nghề cho rằng mâu thuẫn giữa hai nghệ sĩ này vốn âm ỉ từ nhiều năm trước.

Khi Phạm Băng Băng ngồi ghế giám khảo tại Liên hoan phim Berlin 2023, tác phẩm Cô Gái Muốn Bay của vị đạo diễn kia trắng tay ra về. Năm nay, ở Tokyo, vai trò được hoán đổi, và người ta cho rằng đó là một màn “trả đũa tinh tế” được thực hiện dưới danh nghĩa chuyên môn. Dù không ai xác nhận, nhưng công chúng hiểu rằng với Phạm Băng Băng, mọi con đường trở lại đều chông chênh. Cô từng có tất cả: Danh tiếng, quyền lực, sự ngưỡng mộ. Và giờ, chính quá khứ ấy lại trở thành chiếc gông vô hình ngăn cô bước thêm một bước trên hành trình chuộc lỗi.

Từ “ngôi sao quyền lực nhất châu Á” đến kẻ lưu lạc đi tìm cơ hội

Năm 2018, khi scandal trốn thuế nổ ra, Phạm Băng Băng biến mất khỏi truyền thông Trung Quốc như thể bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Các bộ phim có cô tham gia đồng loạt bị hoãn chiếu, hợp đồng quảng cáo bị hủy, những thương hiệu lớn từng tranh nhau mời cô làm đại sứ nay lặng lẽ gỡ hình ảnh. Khoản phạt lên tới 883 triệu nhân dân tệ là cú đánh chí tử khiến “nữ hoàng thị phi” gục ngã. Nhưng điều khiến công chúng xót xa hơn cả là việc cô bị phong sát ngầm, không còn cơ hội xuất hiện trên bất kỳ kênh truyền thông chính thống nào ở quê nhà.

Thay vì buông bỏ, Phạm Băng Băng chọn cách bắt đầu lại ở một nơi khác. Cô lặng lẽ rời Trung Quốc, tìm đến các thị trường điện ảnh cởi mở hơn. Năm 2023, cô trở lại màn ảnh với Green Night, bộ phim hợp tác Hàn - Hong Kong (Trung Quốc) được chiếu tại Berlin và Cannes. Vai diễn một người phụ nữ bị tổn thương trong cuộc hôn nhân bế tắc đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình phương Tây.

Sau đó, cô ký hợp đồng cho Mother Bhumi, hợp tác cùng ê-kíp Malaysia - Ý. Bộ phim không chỉ đánh dấu nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm túc mà còn chứng minh cô vẫn đủ sức chạm đến các giải thưởng quốc tế. Cô còn được mời làm đại sứ du lịch của bang Malacca, xuất hiện đều đặn tại các sự kiện lớn như Cannes, Venice, Tokyo không còn là minh tinh Trung Quốc, mà là biểu tượng thời trang châu Á.

Song song với diễn xuất, cô phát triển thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Diary, mở rộng sang thị trường quốc tế, kinh doanh và duy trì sức ảnh hưởng bằng hình ảnh doanh nhân độc lập. Với nhiều người, đó là minh chứng cho tinh thần không chịu gục ngã của Phạm Băng Băng.

Nhưng khi tưởng rằng ánh sáng bắt đầu le lói trở lại với đề cử ở Tokyo, cô lại vấp phải rào cản cũ: định kiến và thù hằn trong giới điện ảnh quê nhà. Một chiếc cúp vàng có thể đã giúp Phạm Băng Băng chính thức bước ra khỏi vùng phong sát, nhưng rồi nó lại trượt khỏi tay vì những toan tính cá nhân và cái nhìn khắt khe vẫn bám đuổi cô suốt bảy năm qua.

Khi quá khứ chưa chịu buông tha “nữ hoàng giải trí”

Từng là ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc, từng đứng đầu danh sách Forbes Asia, từng là biểu tượng của sự xa hoa và sang trọng, Phạm Băng Băng hiểu hơn ai hết cảm giác rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Thế nhưng, dường như giới điện ảnh Trung Quốc lại không cho cô cơ hội ấy. Họ vẫn nhìn cô qua lăng kính cũ, vẫn dè chừng và sẵn sàng khơi lại quá khứ mỗi khi cô vừa chạm tới một thành tựu mới. Drama tại Tokyo chỉ là một lát cắt trong hành trình dài của một ngôi sao bị chính quê hương mình quay lưng. Cô có thể vẫn rực rỡ giữa Cannes, vẫn sang trọng trên thảm đỏ Venice, nhưng trong mắt nhiều người, Phạm Băng Băng vẫn là “người bị cấm nói tên” ở Cbiz.

Danh tiếng là thứ duy nhất cô không thể mua lại, dẫu có trả bằng cả sự nỗ lực, cô đơn và kiên cường. Cô đã đi xa khỏi showbiz Trung Quốc, nhưng những điều từng khiến cô tỏa sáng quyền lực, sắc đẹp, danh vọng giờ lại là điều ngăn cô bước tiếp. Ở Tokyo, cô đã có tất cả: Một vai diễn tốt, một bộ phim được khen, một cơ hội danh giá. Chỉ thiếu một điều duy nhất sự tha thứ. Và có lẽ, đó là “con đường sống” mà cô sẽ không bao giờ có thể đi lại lần thứ hai.