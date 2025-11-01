Tuổi trung niên không tầm thường của Phạm Băng Băng

Vốn gắn liền với 4 từ “nữ hoàng thảm đỏ”, Phạm Băng Băng chưa bao giờ khiến công chúng phải thất vọng mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi 44, nhan sắc của mỹ nhân hàng đầu Cbiz dường như vẫn bất biến theo thời gian: làn da trắng mịn, gương mặt sắc sảo cùng thần thái sang trọng khiến bất kỳ khung hình nào cũng hóa thành khoảnh khắc điện ảnh. Mới đây, loạt ảnh của nữ minh tinh tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo nhanh chóng gây bão MXH, khiến ai cũng phải tấm tắc khen “đẹp nghiêng nước nghiêng thành”. Bên cạnh đó, khí chất sang chảnh, kiêu sa của nữ diễn viên cũng sáng bừng dù chỉ qua ống kính cam thường.

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa gây sốt của Phạm Băng Băng tại LHP Quốc tế Tokyo.

Khoác lên mình bộ váy dài thướt tha màu hồng phấn nhẹ nhàng, Phạm Băng Băng một lần nữa chứng minh đẳng cấp đại minh tinh của làng giải trí Hoa ngữ. Thiết kế không cầu kỳ, không quá nhiều chi tiết rườm rà nhưng lại tôn trọn nét yêu kiều và sang trọng của người đẹp. Chất liệu lụa mềm mại tạo độ rủ tự nhiên, kết hợp cùng phần cổ xẻ nhẹ vừa đủ khiến tổng thể thêm tinh tế mà vẫn giữ được sự kín đáo, trang nhã. Dù trang phục phom dáng rộng nhưng Phạm Băng Băng diện lên không hề bị dìm, ngược lại còn làm nổi bật khí chất và visual của cô.

Đặc biệt, chiếc vòng cổ ngọc trai bản lớn – món phụ kiện vốn dễ khiến tạo hình trông bị đứng tuổi, đeo không khéo còn làm tổng thể outfit trông bị thô lại trở nên thanh thoát và quý phái khi được Phạm Băng Băng sử dụng. Mái tóc búi gọn cổ điển, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng ánh nhìn trầm tĩnh càng khiến mỹ nhân sinh năm 1981 toát lên khí chất vương giả, quyền quý. Làn da trắng mịn không tì vết, tươi tắn và rạng rỡ ở độ tuổi U45 của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Netize đồng loạt khen ngợi nhan sắc hút hồn, trẻ đẹp cùng khả năng "cân đồ" của Phạm Băng Băng.

Trước đó, Phạm Băng Băng cũng từng thu hút mọi ống kính truyền thông khi xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo trong bộ váy lộng lẫy của thương hiệu Steve O Smith. Kiểu tóc búi cổ điển, son đỏ rực rỡ giúp đại minh tinh Cbiz đầy quyền lực và sáng bừng trong từng khung hình. Thiết kế Haute Couture của Tony Ward cũng giúp Phạm Băng Băng tạo nên một tạo hình bí ẩn, quyến rũ và ấn tượng tại LHP năm nay.