BHXH Việt Nam cho biết hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. So với năm 2018, số người thụ hưởng đã tăng gần 410.000 người, tương đương mức tăng 13,23%.

Trong 10 năm qua, lương hưu đã được điều chỉnh tăng 7 lần, với tốc độ tăng cao gấp khoảng 2 lần mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Gần đây nhất, từ ngày 1-7-2024, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 15% - mức tăng thuộc nhóm cao nhất trong giai đoạn 2016-2025.

Theo cơ quan BHXH, thời điểm đó có hơn 3,12 triệu người được điều chỉnh tăng chế độ, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định đời sống người hưởng. Thời gian qua, các nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cũng được triển khai kịp thời.

Cũng theo BHXH Việt Nam, sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, BHXH tự nguyện ghi nhận bước chuyển rõ nét với số người tham gia tăng nhanh và diện bao phủ an sinh ngày càng mở rộng.

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng mạnh so với hơn 277.000 người năm 2018.

Từ năm 2020 đến năm 2025, số người tham gia tiếp tục tăng qua từng năm; đến hết năm 2025 đạt 2.619.258 người, tăng 13,83% so với năm 2024, đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cùng với tăng diện bao phủ BHXH, chính sách BHXH tự nguyện cũng được điều chỉnh theo hướng thực chất hơn, gần hơn với nhu cầu của người dân.

Điểm thay đổi đáng chú ý của Luật BHXH năm 2024 là giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Việc giảm điều kiện về thời gian đóng giúp nhiều người có thêm cơ hội đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng, thay vì rời khỏi hệ thống hoặc chỉ nhận BHXH một lần.

Luật BHXH năm 2024 bổ sung chế độ trợ cấp thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện, qua đó mở rộng quyền lợi cho người tham gia thay vì chỉ tập trung vào chế độ hưu trí và tử tuất như trước.

Theo quy định, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, đều có thể tham gia BHXH tự nguyện và được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng hằng tháng, tính trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Hỗ trợ người dân thực hiện các chính sách về nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gồm: 50% đối với người thuộc hộ nghèo hoặc đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu; 40% đối với hộ cận nghèo; 30% đối với người dân tộc thiểu số và 20% đối với các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện tiếp tục được mở rộng. Đến tháng 3-2026, có 28/34 tỉnh, thành phố có nghị quyết hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Ninh Bình…

BHXH Việt Nam cho biết thêm từ ngày 10-5-2026, Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung cũng chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn để người lao động chủ động chuẩn bị tài chính khi về già.