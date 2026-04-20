Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/4, ông Phạm Quang Thiện, 48 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba người bị cáo buộc tham gia "tiệc" ma túy cùng cựu phó chủ tịch phường là bị cáo Lại Quốc Việt (trú xã Hương Sơn, Hà Nội) và hai nữ nhân viên của quán karaoke: Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (23 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Hai chị em chủ quán karaoke Hoàng Kim là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung bị tòa án xét xử về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vợ của bị cáo Chung là Trần Mỹ Linh (nghề nghiệp giáo viên) cùng hai người khác bị cáo buộc phạm tội che giấu tội phạm.

Cùng vụ án, hơn 20 người khác bị đưa ra xét xử về các tội danh mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm công an phát hiện, xử lý nhóm người sử dụng ma túy trong một quán karaoke hồi cuối năm 2025

Tờ VnExpress dẫn cáo trạng, ông Thiện bị công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 8/7/2025, tại phòng tầng 3 khu nhà nghỉ Hoàng Kim, cùng bị cáo Lại Quốc Việt, 35 tuổi và 2 nhân viên nữ 22-25 tuổi. Hiện trường có các dụng cụ sử dụng cho dùng ma túy, có dính ketamine.

4 người dương tính với ma túy, riêng ông Thiện dương tính với 3 chất ma túy gồm: MDMA, Methamphetamine và Ketamine.

Theo lời khai, tối 7/6/2025, sau khi đi ăn và đi hát karaoke, ông Thiện rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, ông Thiện sẽ trả lại sau.

Việt liên hệ Linh - chủ quán Hoàng Kim, dặn chuẩn bị phòng và ma túy cùng 2 "tay vịn", tổng 7 triệu đồng.

Khi Thiện và Việt đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Dùng hết hai viên "ma túy kẹo" và một chỉ ma túy Ketamine, Việt gọi chủ quán thêm nửa chỉ Ketamine. Hai nữ nhân viên tiếp tục "chế biến" rồi cùng dùng ma túy với khách đến khi bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Sau đó, phó chủ tịch phường thay đổi lời khai, nói do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi sử dụng ma túy tại quán Hoàng Kim. Thiện và Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả trước, nếu đòi thì sẽ chia đôi.

Việt giữ nguyên lời khai và khẳng định Thiện khởi xướng rủ đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Căn cứ lời khai ban đầu của Thiện phù hợp với lời khai của Việt và các tài liệu chứng cứ khác, VKS khẳng định việc họ cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Thiện khởi xướng, Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên phục vụ. Sau khi sử dụng, Thiện sẽ đóng góp tiền cho Việt.

Đặng Thị Hồng Linh, chủ quán karaoke Hoàng Kim thời điểm bị khởi tố

Về hành vi che giấu tội phạm, theo cáo trạng, sau khi biết quán karaoke Hoàng Kim bị kiểm tra, Đặng Thế Chung đã gọi vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ Trần Minh Nhật cùng một số nhân viên quay lại dọn dẹp hiện trường.

Tại đây, Linh xé niêm phong của cơ quan công an ở cửa ra vào, Nhật cùng một người khác phá khóa để vào bên trong. Cả nhóm sau đó thu dọn, cất giấu ma túy và nhiều tang vật liên quan nhưng chưa kịp hoàn tất thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Do đó các bị cáo Linh, Nhật bị đưa ra xét xử về tội che giấu tội phạm.

Mở rộng điều tra được biết, năm 2020, chị em Chung và Linh thuê mặt bằng 80 triệu đồng mỗi tháng để kinh doanh nhà nghỉ - quán karaoke Hoàng Kim. Linh và Chung tổ chức quán Hoàng Kim thành hai khu riêng biệt gồm karaoke và nhà nghỉ, chia thành nhiều phòng kín, lắp đặt sẵn hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Giá dịch vụ được tính theo giờ tại phòng karaoke hoặc theo gói 12 tiếng tại khu nhà nghỉ.

Khi lượng khách tăng, từ đầu năm 2025, hai chị em chủ quán mua ma túy về bán ngay tại quán. Nguồn hàng do Chung mua qua mạng xã hội, mỗi lần từ 10-20 triệu đồng, gồm ketamine, “kẹo” và “nước vui”, rồi giao Linh quản lý, chia nhỏ bán lại cho khách, cáo trạng nêu.