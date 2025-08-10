Một chuyên gia thần kinh hàng đầu vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về việc sử dụng súng mát xa ở cổ sau khi tập thể dục, vì hành động này có thể gây ra đột quỵ – một tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Tiến sĩ Baibing Chen, đến từ Đại học Michigan, Mỹ, đã chia sẻ cảnh báo này với 163.000 người theo dõi trên Instagram của mình, nói rằng đây là một trong ba hoạt động phổ biến mà ông tuyệt đối tránh để bảo vệ sức khỏe não bộ.

Trong video đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem, ông cũng khuyên người xem nên ngừng việc nghe nhạc quá to qua tai nghe và nhịn hắt hơi.

Chuyên gia cảnh báo không nên dùng súng mát xa cho vùng cổ

Súng mát xa là một thiết bị cầm tay, di động được sử dụng để mát xa mô sâu. Thiết bị này được thiết kế nhằm giảm đau nhức cơ bắp, thúc đẩy quá trình phục hồi và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Chen, bạn không nên dùng súng mát xa cho vùng cổ.

“Tôi sẽ không bao giờ dùng súng mát xa lên vùng cổ,” vị bác sĩ thần kinh cho biết. “Lý do là vì các động mạch đốt sống và động mạch cảnh ở vùng cổ rất dễ bị tổn thương do lực lặp đi lặp lại từ súng mát xa.”

Những động mạch này là phần thiết yếu của hệ tuần hoàn, có nhiệm vụ cung cấp máu và oxy cho não.

Chuyên gia nói không nên dùng súng mát xa cho vùng cổ.

Tiến sĩ Chen cho biết thêm, tổn thương lặp đi lặp lại như vậy có thể làm tăng nguy cơ rách động mạch, từ đó tạo điều kiện hình thành các cục máu đông, làm hạn chế lưu lượng máu và dẫn đến đột quỵ.

Đột quỵ là một biến cố y khoa nghiêm trọng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong.

Tiến sĩ Chen cũng nói rằng việc sử dụng súng mát xa tác động trực tiếp có thể làm bong các mảng bám (nếu có) trên thành động mạch.

“Điều này có thể khiến cục máu đông di chuyển lên não và gây ra đột quỵ thiếu máu cục bộ.”

Đây là loại đột quỵ xảy ra khi dòng máu cung cấp cho một phần não bị tắc nghẽn.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), khoảng 1/4 số ca đột quỵ ở Anh là do hẹp hoặc tắc nghẽn động mạch cảnh.

Các triệu chứng chính của đột quỵ thường xảy ra đột ngột và bao gồm:

- Yếu cơ mặt, một bên mặt có thể bị xệ khiến khó cười;

- Yếu tay, người bệnh không thể nâng cả hai tay lên;

- Vấn đề về ngôn ngữ.

Bất kỳ ai nghi ngờ mình bị đột quỵ cần gọi ngay cấp cứu.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm: yếu hoặc tê một bên cơ thể, mờ mắt, lú lẫn và mất trí nhớ, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu.

Theo Daily Mail