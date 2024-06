Điểm tin thời tiết đáng chú ý

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua 12/6, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Hòa Bình 37.4 độ C, Láng (Hà Nội) 37.4 độ C, Hưng Yên 37.3 độ C, Hải Dương 37.4 độ C, Hà Nam 37.3 độ C.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.1 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.3 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.7 độ C,… độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 13/6 và 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Khu vực Thanh Hóa đến Bình Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15/6 có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết hôm nay 13/6, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng, nắng nóng gay gắt 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là dự báo thời tiết 13/6 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; trong đó Nam Sơn La và Hòa Bình 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ , vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; khu vực đồng bằng và trung du 35-38 C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.