Đêm qua và sáng sớm nay (29/10), khu vực Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 28/10 đến 8h ngày 29/10 có nơi trên 100mm như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 108,2mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 149,6mm, Cam An (Quảng Trị) 201,2mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 119mm.

Ngày và đêm 29/10, Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Quảng Bình có 32.767 nhà dân ngập nước. (Ảnh: Nguyễn Chiến)

Ngày và đêm 30/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/3h).

Cơ quan khí tượng dự báo từ 31/10, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thuỷ đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước sáng nay đang cao hơn báo động (BĐ) 3 là 1,32m; sông Thạch Hãn tại Quảng Trị đang xuống và ở dưới BĐ2 khoảng 0,3m.

Dự báo lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống chậm, đến sáng mai (30/10) xuống mức 3,1m, trên BĐ3 là 0,4m. Sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương (Huế) dao động ở trên mức BĐ1. Tình hình ngập lụt tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) kéo dài trong 36-48 giờ tới.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, tính đến 7h ngày 29/10, bão Trami và mưa lũ hoàn lưu sau bão khiến 1 người ở Quảng Bình thiệt mạng; 1 người bị nước cuốn mất tích, 5 người bị thương (Quảng Trị 1, Quảng Nam 4).

318 nhà hư hỏng, tốc mái (Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 235, Quảng Nam 18, Đà Nẵng 60); 34.201 nhà bị ngập (Quảng Bình 32.767, Quảng Trị 1.336, Thừa Thiên Huế 47, Đà Nẵng 51).