Tối 20/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) khám xét một kho hàng ở huyện Tân Yên và phát hiện hơn 10 tấn pháo. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ việc thu giữ pháo từ các thùng giấy chuyển từ xe tải xuống khu ruộng cạnh đường ở thị xã Việt Yên.

Trước đó, ngày 18/12, Công an thị xã Việt Yên bắt quả tang đối tượng Vũ Quang Toàn (SN 1982) và Đỗ Văn Hùng (SN 1986) cùng trú tại xã Minh Đức, thị xã Việt Yên đang vận chuyển các thùng giấy màu đỏ có bìa hình quả táo, chữ nước ngoài (nghi là pháo nổ) từ thùng xe ô tô tải BKS 29H-743.27 xuống khu ruộng cạnh đường bê tông thuộc thôn Bình Minh, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, Bắc Giang.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện kho pháo hoa nổ trái phép.

Qua làm việc, Toàn và Hùng khai nhận chở 48 thùng giấy màu đỏ đựng pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, mỗi thùng đựng 12 bệ pháo loại 36 quả pháo. Khi Toàn và Hùng đang cất giấu số pháo hoa trên để bán cho người khác kiếm lời thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Quá trình kiểm tra, Công an thị xã Việt Yên phát hiện, thu giữ 12 thùng giấy màu đỏ ở rãnh ruộng và 36 thùng giấy màu đỏ trong thùng xe ô tô tải.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, khối lượng số tang vật trên là 912,9 kg. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận số pháo trên được mua tại một địa điểm thuộc địa bàn huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Mở rộng điều tra, chiều tối ngày 20/12, Công an thị xã Việt Yên đã phát hiện một kho hàng tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên có công cụ, phương tiện, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Việt Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện bên trong kho hàng có 567 thúng pháo hoa nổ với tổng khối lượng khoảng hơn 10 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Việt Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.