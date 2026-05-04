Nữ công nhân bị sa thải thành trùm đa cấp

Tháng 8/2025, một đoạn video dài chỉ vài giây lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã khiến dư luận nước này không khỏi choáng váng. Hình ảnh ghi lại bên trong một căn hộ tại tầng 11 của khu chung cư ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh cho thấy hàng chục thùng giấy và tủ đồ chứa đầy các cọc tiền mặt xếp chồng cao. Dù không gian sống không quá sang trọng, số tiền được phát hiện sau đó lên tới 200 triệu NDT (hơn 770 tỷ đồng) khiến nhiều người sửng sốt.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, đoạn video thực chất ghi lại một vụ án xảy ra từ năm 2017, liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây đa cấp quy mô lớn do cảnh sát Thẩm Dương phụ trách. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ số tiền mặt nói trên tại căn hộ của một người phụ nữ họ Chu, 46 tuổi, quê ở Thiết Lĩnh.

Việc kiểm đếm số tiền khổng lồ này kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đến mức 3 máy đếm tiền bị hỏng vì quá tải. Cuối cùng, cơ quan chức năng phải huy động tới ba xe chuyên dụng bọc thép để vận chuyển toàn bộ tang vật.

Theo điều tra, bà Chu từng là công nhân tại một nhà máy địa phương. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, khi nhà máy tiến hành cổ phần hóa, bà rời bỏ công việc và trải qua một thời gian dài thất nghiệp. Sau đó, bà bắt đầu làm các công việc bán thời gian trước khi chuyển hướng sang “kinh doanh riêng”.

Những người quen biết cho hay, cuộc sống của bà Chu dần trở nên khác biệt. Từ một người bình thường, bà bắt đầu chi tiêu xa hoa, thường xuyên mua sắm tại các trung tâm thương mại mà không cần nhìn giá, mỗi lần tiêu hàng chục nghìn NDT. Bà cũng sở hữu nhiều xe sang như Mercedes hay Maserati.

Từng cọc tiền mặt chất cao như núi xếp đầy trong tủ và thùng giấy ở nhà bà Chu

Khi được hỏi về công việc, bà Chu tự giới thiệu mình là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm cao cấp, với giá mỗi bộ sản phẩm lên tới hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện, bà thường nhắc đến những khái niệm như “mô hình kim tự tháp” hay “tuyển dụng thành viên” - dấu hiệu cho thấy hoạt động đa cấp.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn từng khoe mức thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm (khoảng 7,7 tỷ đồng) và mua nhà cho cha mẹ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thành đạt đó lại là một đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Đầu tháng 12/2017, thông tin cảnh sát thu giữ 200 triệu NDT tiền mặt tại căn hộ của bà Chu lan rộng, khiến những người quen biết không khỏi bàng hoàng. Nhiều người cho biết họ không thể tưởng tượng bà có thể tích trữ số tiền lớn đến vậy ngay trong nhà.

Đường dây đa cấp hơn 100.000 người bị triệt phá

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng công bố chi tiết chuyên án. Theo đó, đây là một đường dây đa cấp hoạt động trên phạm vi rộng, trải dài tại 25 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tính đến thời điểm bị triệt phá, cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt (hơn 1.400 nghìn tỷ đồng), cùng nhiều tang vật khác như sổ sách, máy tính, 12 xe ô tô và 5 căn hộ.

Đứng sau đường dây này là một người đàn ông họ Mạnh, 61 tuổi, quê tại Hà Bắc. Bà Chu được xác định là một mắt xích quan trọng trong hệ thống.

Theo kết quả điều tra, chỉ trong vòng hai tháng từ tháng 9 đến tháng 10/2017, đường dây này đã phát triển tới 100.000 thành viên, với tổng số tiền huy động ước tính khoảng 600 triệu NDT (hơn 2.300 tỷ đồng).

Thủ đoạn của nhóm không mới, nhưng vẫn thu hút được lượng lớn người tham gia. Cụ thể, mỗi người muốn gia nhập phải nộp 3.900 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để trở thành “hội viên”. Đổi lại, họ được hứa hẹn mức thu nhập tối thiểu 150.000 NDT mỗi năm (hơn 570 triệu đồng). Ngoài ra, khi giới thiệu thêm thành viên mới, người tham gia sẽ nhận được tiền thưởng.

Chính những lời hứa hẹn hấp dẫn nhưng phi thực tế này đã khiến hàng chục nghìn người nhẹ dạ mắc bẫy. Mô hình hoạt động theo kiểu kim tự tháp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, nhanh chóng phình to trong thời gian ngắn.

Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), hơn 200 cảnh sát đã được huy động, chia thành 31 tổ công tác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai tại nhiều địa phương như Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu.

Chiến dịch diễn ra nhanh chóng và đồng loạt, bắt giữ toàn bộ các đối tượng chủ chốt, trong đó có cả Mạnh và Chu. Sau đó, chuyên án tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan.

(Theo Global Times)