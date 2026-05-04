Ngày 3/5, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một tài khoản Facebook phản ánh sự bức xúc khi đến cắm trại tại hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội). Người đăng tải cho hay, nhà gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ có một buổi trải nghiệm trên hồ Đồng Mô (Khu này vào cổng tính phí).

Khoảng 13h, gia đình tới nơi, căng bạt ngồi chơi nói chuyện. Đến 14h15' một nhóm khách khác là thành viên trong một gia đình mang loa ra ngồi phía trước gia đình người đăng bài, mở nhạc và hát.

"Lúc đó mọi người trong gia đình em và những người xung quanh cũng đang nghỉ ngơi. Em rể em có bảo: “Các anh mở nhỏ và quay loa ra phía ngoài đường giúp em một chút nhà e có con nhỏ“. Nhắc lần 1, họ có cho nhỏ đi. Được mấy phút lại bật rất to.

Nhắc tiếp lần 2 họ quay sang hỏi “ơ thế không thích à”. Gia đình em cười lại bảo thôi các anh cứ mở nhỏ giúp em vì nhà có con nhỏ. Nhưng vẫn bật rất to. Đến lần thứ 3 thì phát sinh tranh cãi giữa hai bên", Người đăng bài chia sẻ.

Nhóm khách mang loa, rồi hát nói "không bật nhỏ được". (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn clip, nhóm khách mang loa bật nhạc rồi hát đang chửi bới khá gay gắt với nhóm khách nhắc nhở. Nhóm người này cho rằng: "Không bật nhỏ được, đi chơi là phải bật to. Đi chốn tập thể phải ồn ào mới vui. Có con nhỏ thì đi chỗ khác..." Đỉnh điểm, một phụ nữ trong nhóm mang loa còn định lao tới đánh người phụ nữ quay clip. Khi thấy các thành viên có phần nóng nẩy, mất kiểm soát, những người đi cùng nhóm này cũng đã chạy tới can ngăn để sự việc không bị đẩy đi xa hơn.

Một phụ nữ trong nhóm còn định đánh người phụ nữ quay clip. (Ảnh cắt từ clip)

Giữa những luồng tranh luận bức xúc trên mạng xã hội, chủ khu cắm trại tại hồ Đồng Mô đã có những chia sẻ về quy định của khu trên Tri Thức - Znews. Theo đó, vị đại diện này cho hay đơn vị đã có quy định rõ khách không được mang loa công suất lớn vào khu vực nghỉ dưỡng nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh cho tất cả khách hàng.

Theo phía quản lý, nhóm khách gây ồn ào là người địa phương, dù đã nắm quy định, vẫn cố tình mang loa vào bên trong, khiến đơn vị vận hành rơi vào tình huống khó xử. Khi phát hiện sự việc, nhân viên đã nhanh chóng có mặt để can thiệp, nhắc nhở các bên giữ bình tĩnh và xin lỗi những khách bị ảnh hưởng.

Hiện vụ việc vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.