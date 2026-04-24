Cảnh sát quận Phố Đông, Thượng Hải từng triệt phá thành công một đường dây sản xuất và kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm quy mô lớn. Vụ án gây rúng động dư luận Trung Quốc khi có sự tham gia của Guo Meimei. Cô là một "hot girl" mạng xã hội từng nổi tiếng với lối sống xa hoa và những scandal khoe siêu xe, đồ hiệu.

Theo điều tra, tổng số tiền liên quan đến vụ án này lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 tỷ VNĐ). Nhóm đối tượng này đã thiết lập 3 cơ sở sản xuất và 24 điểm bán hàng trải dài tại các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Sơn Đông.

Thủ đoạn của chúng là quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về một loại viên nang giảm cân "thần kỳ" có thể giúp giảm tới 2kg mỗi ngày.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thành phần chính trong các viên nang này là Sibutramine. Đây là một chất cực độc đã bị Trung Quốc cấm từ năm 2010 do gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như tăng huyết áp, suy tim và đột tử. Đáng chú ý, các thành viên trong đường dây đều biết rõ đây là chất cấm nhưng vẫn bất chấp vì lợi nhuận quá lớn.

Mỗi viên nang chỉ mất chưa đầy 1 nhân dân tệ (khoảng 3.800 VNĐ) để sản xuất nhưng lại được bán ra với giá 69 Nhân dân tệ (khoảng 266.000 VNĐ), tức gấp 70 lần chi phí gốc.

Trong đợt đột kích năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ 75 đối tượng, phát hiện hơn 65.000 viên nang độc hại, khoảng 34 kg nguyên liệu thô, 3 thiết bị sản xuất công nghiệp và hơn 20.000 bộ bao bì nhãn mác.

Vụ việc bắt đầu bị đưa vào tầm ngắm từ tháng 12 năm 2020, sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo từ người dùng mạng về tính an toàn của sản phẩm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ số lượng sản phẩm đã bị tẩu tán ra thị trường trước đó.

Nguồn: China Daily