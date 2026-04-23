Một nông dân tại Anh đang cân nhắc việc chủ động làm xấu đàn bò của mình. Quyết định kỳ lạ này không đến từ vấn đề chăn nuôi hay kinh tế, mà xuất phát từ việc những con bò Highland của anh, với vẻ ngoài đáng yêu, bộ lông dày xù đặc trưng, đã trở thành “ngôi sao mạng xã hội”, kéo theo làn sóng du khách và người sáng tạo nội dung đổ về trang trại.

Alex Birch (39 tuổi, sống tại Derbyshire, Anh) cho biết anh đã quá mệt mỏi khi đàn bò của mình liên tục bị làm phiền. Trả lời BBC , ông nói về kế hoạch lai tạo ra những con bò “ "xấu xí hơn”, khiến chúng trở nên kém thu hút trước ống kính, qua đó giảm bớt sự chú ý không mong muốn.

Một người phụ nữ tiến sát mặt con bò Highland.

Theo The Telegraph , Birch nhận thấy lượng người lạ tìm đến trang trại ở Baslow Edge tăng đột biến trong thời gian gần đây. Điểm thu hút chính là giống bò Highland nổi tiếng với ngoại hình lông xù độc đáo. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này lại kéo theo nhiều hệ lụy.

“Đàn bò của tôi chẳng được yên ổn chút nào", anh than thở. Birch cho biết nhiều người tiếp cận đàn bò một cách thiếu ý thức như ôm ấp, chụp ảnh tự sướng, thậm chí kéo đuôi chúng chỉ để tạo nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người còn mang theo thức ăn lạ cho bò ăn mà không có sự cho phép.

Alex Birch từng bắt gặp một người quay video tập yoga ngay sát đàn bò. Có lần nhóm du khách tầm 30 người dồn chúng vào góc chỉ để chụp ảnh. “Họ dùng đèn flash, tạo áp lực khiến đàn bò hoảng sợ", Birch nói. Những hành động tưởng chừng vô hại này thực chất có thể gây căng thẳng cho vật nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của chúng.

Ông chủ nói nếu có quyền quyết định, ông sẽ cấm mọi người đến gần đàn bò Highland.

Dù đã báo cáo nhiều video trên TikTok, nền tảng mà ông cho là góp phần lan truyền trào lưu “check-in với bò Highland”, các nội dung này vẫn không bị gỡ bỏ khiến tình trạng trở nên khó kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, Birch đưa ra giải pháp khá cực đoan là lai giống bò Highland với bò sừng ngắn trắng, một giống bò khỏe mạnh nhưng “không ăn ảnh” và không có sừng. Theo ông, việc thay đổi ngoại hình đàn bò sẽ khiến chúng bớt hấp dẫn đối với người chụp ảnh.

“Nếu tôi có quyền, tôi sẽ cấm tất cả mọi người vào đây. Nhưng vì không thể làm vậy, tôi phải loại bỏ thứ thu hút họ", Birch nói thẳng. Ông ước tính quá trình lai tạo này có thể mất khoảng 6 năm mới đạt được kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, quyết định này không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình. Ông nội của Birch, David Thorp, người đã đưa đàn bò Highland về nuôi từ những năm 1970, mong muốn giữ nguyên giống bò truyền thống. Theo Birch, đây không phải lựa chọn dễ dàng, bởi đàn bò không chỉ là tài sản mà còn mang giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Bò Highland nổi tiếng với bộ lông xù xì.

Bên cạnh sự phiền toái, Birch cũng nhấn mạnh đến yếu tố an toàn. Ông cho rằng việc khách tham quan tiếp cận quá gần đàn bò có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Thực tế đã có người cho biết mình bị bò tấn công khi dắt chó đi gần khu vực chăn thả, do con vật đang bảo vệ con non.

“Chúng là những sinh vật rất khó đoán. Chúng có thể đá rất mạnh. Nếu bạn chọc giận một con, bạn sẽ phải trả giá", Birch cảnh báo.

Dù sở hữu khu đất rộng tới 300 mẫu Anh và được phép chăn nuôi hợp pháp, Birch vẫn lo ngại nguy cơ đối mặt với các vấn đề pháp lý nếu có du khách bị thương. Điều này khiến ông càng quyết tâm tìm cách giảm sự chú ý từ công chúng.

Không chỉ Birch, các cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng. Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Peak District cảnh báo du khách không nên tiếp xúc, ôm hoặc cho động vật ăn. Theo cơ quan này, những hành động như vậy tiềm ẩn nguy cơ bị giẫm đạp, tấn công hoặc húc ngã, đặc biệt trong thời điểm bò đang nuôi con.

Câu chuyện của Birch phản ánh mặt trái của sự nổi tiếng trên mạng xã hội, khi ngay cả động vật nuôi cũng không tránh khỏi việc trở thành “đạo cụ” cho nội dung trực tuyến. Trong khi nhiều người xem đây là trải nghiệm thú vị, với người nông dân, đó lại là áp lực kéo dài, buộc ông phải nghĩ đến việc thay đổi cả giống vật nuôi của mình.