Sau những ồn ào thời gian vừa qua, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1981) vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý. Mới nhất, cư dân mạng phát hiện vị “cá mập” này đã có những thay đổi âm thầm ở tài khoản Shark Nguyễn Hòa Bình - page chính thức có 713k người theo dõi của Shark Bình.

Theo đó, video giới thiệu và video chính thức của livestream giao lưu kiến thức kinh doanh và cuộc sống: Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động vào ngày 6/10 vừa qua đã biến mất chưa rõ lý do.

Cũng chính vì vậy mà các bài đăng được Shark Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân đều xuất hiện kết quả: Nội dung này hiện không hiển thị.

Video livestream của Shark Bình vào ngày 6/10 đã không còn nữa (Ảnh chụp màn hình)

Các bài đăng khác của Shark Bình về AntEx từ ngày 24/9 đến nay vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả livestream vào ngày 26/9 (Ảnh chụp màn hình)

Phiên livestream trưa ngày 6/10 là lần xuất hiện gần nhất của Shark Bình nên phía dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thắc mắc. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự khó hiểu cho động thái này, không biết do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Ngoài ra livestream này mới chỉ là phần đầu của nội dung mà Shark Bình muốn chia sẻ nên động thái ẩn/ xoá càng gây tò mò.

Trước đó, trong livestream, Shark Bình cho biết mình đã chuẩn bị khoảng 23 slide để nói nhưng bị lố giờ, đang dừng lại ở khoảng slide thứ 8. Vì vậy doanh nhân này hẹn có thể sẽ có thêm các buổi live thứ 2 hoặc 3 về chủ đề này.

Bình luận từ cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Shark Bình trong livestream vào trưa 6/10 (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 6/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Đến ngày 7/10, theo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group (Shark Bình), tới làm việc để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Theo ghi nhận, chiều 7/10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh có rất đông công an đang làm nhiệm vụ. Nhiều nhân viên của công ty cũng đang có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại toà nhà nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình (Ảnh: Người lao động)

Trong một diễn biến khác, người dùng mạng cũng phát hiện ra tài khoản Shark Nguyễn Hòa Bình đã tắt quảng cáo bài đăng bóc phốt "thằng em phản bội" nữa.

Từ đầu tháng 10, Shark Bình đã chạy quảng cáo bài đăng với tiêu đề: “Nghiên cứu: Hành vi phản bội trong khởi nghiệp và kinh doanh”. Việc quảng cáo này được thực hiện tại tài khoản fanpage chính thức của Shark Bình trên nền tảng Facebook và Instagram. Bài đăng này không nhắc trực tiếp đến vụ ồn ào AntEx nhưng ở phần bình luận, Shark Bình ghim bình luận: “Câu chuyện THỰC TẾ: L.V.L. phản bội Shark Bình AntEx và sự NGUY HIỂM trong kỷ nguyên Khoa học - Công nghệ, xem tại đây”.

Tài khoản Shark Nguyễn Hoà Bình đã tắt quảng cáo (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)