Lãnh đạo tự thân

Buổi livestream của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vào trưa ngày 6/10 nơi ông chia sẻ về triết lý kinh doanh và cuộc sống cá nhân nhận được sự chú ý lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh ông đang vướng ồn ào liên quan đến Dự án tiền mã hóa AntEx. Xuyên suốt buổi nói chuyện, Shark Bình đã trình bày một hệ thống các quan điểm cô đọng, từ bài học về thất bại, vai trò của người lãnh đạo, đến quan điểm về phúc đức và đích đến của một doanh nhân .

Mở đầu buổi livestream, Shark Bình đưa người nghe trở lại hành trình khởi nghiệp đầy chông gai của mình. Ông chia sẻ về việc bắt đầu với chỉ 2 triệu đồng và trải qua vô số khó khăn, thậm chí "suýt phá sản trên dưới 5 lần" mới có được thành công. Chính những thử thách này, theo ông, là tài sản vô giá, rèn giũa bản lĩnh và mang lại những bài học quý giá. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về sự kiên trì và khả năng học hỏi từ thất bại. Ông khẳng định, doanh nghiệp chỉ thất bại thực sự khi không rút ra được bài học nào từ những vấp ngã đó.

Mở rộng từ câu chuyện cá nhân, ông nhấn mạnh triết lý "lãnh đạo tự thân" : " Tất cả chúng ta đều là lãnh đạo. Đầu tiên là lãnh đạo chính chúng ta. Tôi cho rằng những người thành công nhất là người tự lãnh đạo được chính mình một cách tối ưu nhất ." Đối với Shark Bình, việc tự kiểm soát bản thân, định hướng tư duy và hành động là nền tảng cơ bản nhất để đạt được thành công bền vững trong mọi lĩnh vực.

Shark Bình hay doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch NextTech Group. Ảnh chụp màn hình

Triết lý không hại người

Một trong những nội dung trọng tâm và gây chú ý nhất trong livestream là quan điểm của Shark Bình về phúc đức . Ông coi phúc đức là một loại năng lượng vô hình, là châm ngôn sống và làm việc mà ông đã theo đuổi từ nhỏ. Để "bồi tụ phúc đức" trong kinh doanh, ông hệ thống hóa thành công thức Thí - Thiện - Hiếu - Di.

Trong công thức này, chữ "Thiện" được ông định nghĩa là "sống sạch, sống thiện, không hại người". " Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau", ông Bình nói.

Shark Bình nhấn mạnh, tất cả những gì ông có đều "dựa trên công sức, mồ hôi, sức lao động và trí tuệ của mình," khẳng định mình không bao giờ có tâm hại người hay trục lợi bất chính.

" Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình ", doanh nhân này khẳng định.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng, đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn startup. Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư.

Ngược lại, người thiếu đạo đức, dù có lãi, cũng tìm cách lẩn tránh nghĩa vụ. Việc ông khái quát hóa được công thức "Thí - Thiện - Hiếu - Di" này, theo ông, chính là minh chứng cho việc ông đã thực hành chúng từ lâu.

Liên quan đến ồn ào ﻿dự án tiền số AntEx của Shark Bình, chiều 6/10, tại họp báo quý 3-2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Cơ quan chức năng cho biết, thời gian qua đã tiếp nhận phản ánh từ cơ quan truyền thông, báo chí và cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan đến dự án blockchain này.

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra.

Bước đầu đã có một nhà đầu tư, trú tại tỉnh Ninh Bình, gửi đơn tố giác chính thức. Số tiền thiệt hại được cá nhân này trình báo là 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng). Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.﻿