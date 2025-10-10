Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thương mại số hóa tại Đông Nam Á.

Tiền thân của NextTech là Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), thành lập năm 2001, hoạt động ban đầu trong mảng phần mềm doanh nghiệp. Đến năm 2005, công ty chuyển hướng sang thương mại điện tử, mở ra giai đoạn phát triển mới.



Chỉ sau 3 năm thành lập, PeaceSoft đã được định giá khoảng 6 triệu USD, giúp ông Bình sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD – con số đáng nể với một doanh nhân trẻ ở thời điểm đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các ông lớn như Lazada, Shopee và việc eBay rút khỏi thị trường Việt Nam đã khiến Chodientu.vn, một trong những dự án ban đầu của PeaceSoft dần mất chỗ đứng.

Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng khi ông Bình tiến hành tái cấu trúc PeaceSoft thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech ngày nay.



Hiện NextTech Group đầu tư vào khoảng hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong bốn mảng trụ cột: công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử (E-Commerce), logistics điện tử và giáo dục – mạng xã hội – bảo hiểm.

Các lĩnh vực chủ yếu mà NextTech Group đầu tư và một số dự án nổi bật.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech từng vận hành hơn 20 dự án, song không phải tất cả đều thành công. Nhiều thương hiệu như Shipchung.vn, Weshop, Chodientu.vn đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường. Một số khác như FastGo hoạt động cầm chừng, trong khi Boxme và NgânLượng.vn vẫn duy trì vị thế nhất định trong hệ sinh thái.

Trong đó, NgânLượng.vn được xem là “con gà đẻ trứng vàng”. Thành lập năm 2012 với vốn 52,7 tỷ đồng, doanh nghiệp từng tăng vốn lên gần 370 tỷ đồng, trước khi điều chỉnh giảm trở lại mức ban đầu vào đầu năm 2024.

Một số công ty liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hoà Bình.

Trong giai đoạn 2017-2022, hai ví điện tử Vimo và NextPay của tập đoàn NextTech được ghi nhận có lãi và tăng trưởng liên tục trong khi kỳ lân công nghệ khác như Momo, ZaloPay, ShopeePay đều báo lỗ.

Ví điện tử Vimo ra đời vào năm 2017 được phát triển và vận hành bởi CTCP Công nghệ Vi Mô - một đơn vị thành viên của NextPay thuộc hệ sinh thái của NextTech. Công ty này là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay ký kết hợp tác với cả Alipay và Wechat Pay triển khai chấp nhận thanh toán điện tử xuyên biên giới bằng ví điện tử cho khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc khi đến du lịch và thanh toán tại các đơn vị bán hàng tại Việt Nam.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hòa Bình còn sáng lập quỹ đầu tư Next100, chuyên hỗ trợ các startup công nghệ giai đoạn đầu. Ông cũng là gương mặt quen thuộc trong chương trình Shark Tank Việt Nam, nơi ông tham gia suốt 5 mùa và chốt khoảng 40 thương vụ, dù lượng vốn giải ngân thực tế không nhiều.

Một số thương vụ đáng chú ý:



Mùa 1: 1,2 triệu USD vào thương hiệu đồ gia dụng Perfect.



Mùa 2: 500.000 USD cho Coolmate – startup thời trang nam.



Mùa 3: 10 tỷ đồng hỗ trợ kỹ sư Nguyễn Vĩnh Sơn thương mại hóa sáng chế.



Mùa 4: 500.000 USD cho Bánh Mì Xin Chào.



Mùa 5: 8 tỷ đồng đầu tư Nada Oils, doanh nghiệp cung cấp giải pháp marketing bằng mùi hương cho khách sạn và spa.﻿