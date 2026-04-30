Động thái mới nhất của Noo Phước Thịnh giữa loạt bàn tán đời tư

Mới đây, câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và một chàng trai người Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của cả hai. Theo nội dung được chia sẻ, đoạn chat chủ yếu xoay quanh những câu hỏi thăm đời sống thường ngày như công việc, thời tiết, địa điểm sinh sống. Cách xưng hô giữa hai người khá thoải mái, mang tính bạn bè, không có chi tiết nhạy cảm.

Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn bàn tán và tràn vào tài khoản mạng xã hội của chàng trai kia để bình luận trái chiều. Giữa loạt bàn tán đời tư gây xôn xao. Noo Phước Thịnh mới đây đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh mới kèm dòng trạng thái: " Anh luôn bận rộn với những thứ tạo ra tiền. Còn những thể loại muốn phiền thì xin lỗi anh bận miễn tiếp” .

Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi được cho là ẩn ý đáp trả những ồn ào đang bủa vây. Không trực tiếp nhắc đến vụ việc, nhưng cách thể hiện của Noo Phước Thịnh khiến nhiều người cho rằng anh đang ngầm khẳng định thái độ tập trung vào công việc, không muốn bị cuốn vào những bàn tán đời tư. Noo Phước Thịnh cũng không nhắc đến mối quan hệ hay việc người bạn Trung Quốc tung tin nhắn với mình.

Noo Phước Thịnh có động thái đầu tiên giữa những bàn tán đời tư đang rầm rộ

Chuyện gì xảy ra với Noo Phước Thịnh?

Cách đây ít ngày, 1 tài khoản mạng xã hội có hơn 3 nghìn người theo dõi bất ngờ đăng loạt tin nhắn trò chuyện với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Người này còn có cơ hội gặp gỡ, xem show của Noo Phước Thịnh. Ngay lập tức, cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến mối quan hệ của Noo Phước Thịnh và chàng trai người Trung Quốc này.

Trước làn sóng chú ý ngày càng tăng, chàng trai này đã chính thức lên tiếng làm rõ. Trong bài đăng dài, anh cho biết bản thân không ngờ video về tình bạn giữa mình và Noo Phước Thịnh lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Đồng thời, anh cũng lên tiếng để tránh những hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến cả hai.

Chàng trai người Trung Quốc đã có khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam và từng là hàng xóm của Noo Phước Thịnh khi ở TP.HCM. Cả hai quen biết nhau khá tình cờ tại phòng gym trong cùng tòa nhà. Ban đầu, anh thậm chí không biết Noo Phước Thịnh là người nổi tiếng, chỉ đơn giản xem nam ca sĩ như một người bạn cùng tập luyện. Anh cũng tiết lộ thêm, trong thời gian đó bản thân đã có bạn gái người Việt và chính cô là người cho anh biết Noo Phước Thịnh là ca sĩ nổi tiếng. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn dừng lại ở mức bạn bè, không có sự thân thiết quá mức hay trao đổi liên lạc thường xuyên.

Người này cho biết việc đăng video trước đó chỉ nhằm ghi lại trải nghiệm cá nhân khi sinh sống tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi có một người bạn nổi tiếng ở nước ngoài. Anh cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt với tình bạn xuyên biên giới, xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian ở Việt Nam.

Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ nam nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với loạt bản hit như Cause I Love You , Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi , Gạt Đi Nước Mắt … Nhờ chất giọng ấm, phong cách trình diễn chuyên nghiệp và hình ảnh chỉn chu, anh nhanh chóng xây dựng được vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Noo Phước Thịnh còn thử sức với vai trò huấn luyện viên tại các chương trình âm nhạc, cho thấy sự đa năng trong hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Noo Phước Thịnh từng không ít lần vướng phải những đồn đoán liên quan đến đời tư và giới tính. Nam ca sĩ trả lời thẳng vào bình luận của netizen kém duyên rằng việc vô tư miệt thị người khác sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Không những vậy, Noo Phước Thịnh còn vào trang cá nhân và biết người này buôn bán online. Thế nên, nam ca sĩ đưa ra lời cảnh cáo đừng vì vài phút vạ miệng mà tự đạp "chén cơm" của chính mình.

Noo Phước Thịnh từng chia sẻ: "Tiêu chí sống của Noo là không hạ bệ bất cứ một ai. Tôi không xem thường, khinh thường bất cứ 1 ai nhưng Noo cũng không để người khác làm tổn thương bản thân mình nữa. Khi mà nền tảng xã hội, sự phát triển công nghệ quá lớn. Họ cho rằng tôi bày tỏ quan điểm cá nhân thôi mà sao lại sai. Quan điểm cá nhân thì về nhà bày tỏ, còn nơi đây có thể bạn không xem trọng bất cứ 1 ai nhưng cũng đừng xem thường bất cứ 1 ai".

Noo Phước Thịnh nhiều lần bức xúc lên tiếng tin đồn giới tính

