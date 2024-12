Động thái của Đàm Vĩnh Hưng giữa lùm xùm với tỷ phú Mỹ, nhiều sao Việt vào bình luận

Khoảng 2 tháng nay, vụ kiện giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước.

Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao trước thông tin vào ngày 9/12, đơn kiện bổ sung Đàm Vĩnh Hưng của tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams với hơn 300 trang đã được Tòa án Tối cao bang California, quận Orange thụ lý.

Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ.

Theo VNExpres, trong đơn kiện bổ sung, tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams đã nêu ra một số khoảng thời gian Đàm Vĩnh Hưng gửi tin nhắn "xin" được bù đắp sự mất mát sau tai nạn bằng tiền (nam ca sĩ bị mất vài ngón châu sau tai nạn).

Cụ thể vào tháng 4, tháng 7 và tháng 10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi một số tin nhắn về việc muốn được bồi thường số tiền từ 15 triệu USD, sau đó giảm xuống 5 triệu USD. Và ở tin nhắn cuối nam ca sĩ "Say tình" đã nhắc tới con số 20 triệu USD và có thể "sẽ tăng lên 50 triệu USD".

Và khi không được đáp ứng, Đàm Vĩnh Hưng đã kiện chồng ca sĩ Bích Tuyền lên Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) vào ngày 30/10 cùng yêu cầu bồi thường 50 triệu USD như thông tin đã được nhiều tờ báo lớn đưa trước đó.

Sau khi một số nội dung đơn kiện bổ sung của tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams được chia sẻ, trên mạng xã hội cũng bất ngờ xuất hiện loạt hình ảnh được cho là tin nhắn của Đàm Vĩnh Hưng gửi cho vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền.

Theo nội dung tin nhắn, Đàm Vĩnh Hưng tha thiết "xin" vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền một khoản tiền lớn để làm vốn giống như thông tin đã được bổ sung trong đơn kiện ngược của tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams.

Đàm Vĩnh Hưng đăng 2 status chúc mừng Giáng sinh trong ngày 24/12.

Sau khi tin nhắn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng bị tung ra, trên mạng xã hội đã nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần chỉ trích nam ca sĩ.

Trước những thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng chưa có bất cứ phản hồi nào. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn có những động thái gây chú ý. Ngày 24/12, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải status chúc fan nhân dịp Noel.

Anh viết: "Thương chúc quý khán giả của Hưng, fans của Hưng, bạn bè và người thân. Giáng sinh thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé! I miss you! I love you! All my fans! See you next year!".

Dưới bình luận một dàn sao Việt cũng vào bình luận chúc nam ca sĩ như Lệ Quyên, Thanh Hà, Cẩm Vân, Thanh Thảo, Hàn Thái Tú: "Merry Christmas anh và Polo cùng gia đình nhé"; "Merry Christmas"; "Giáng sinh an lành anh"; "Giáng sinh an lành anh nhé"... là bình luận của các nghệ sĩ dành cho Đàm Vĩnh Hưng.

Cùng ngày, nam ca sĩ lại tiếp tục đăng tải một status vẫn với nội dung Giáng sinh: "Giáng sinh - Mùa mà Hưng iu nhất! Cả nhà thì sao?". Đính kèm là bức ảnh của nam ca sĩ với con trai Polo.

Động thái này cho thấy, có vẻ như nam ca sĩ "Say tình" không quá bận tâm với những ồn ào hướng về mình trên mạng xã hội.