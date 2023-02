Động thái bất ngờ của Lee Jong Suk vô tình hé lộ tình trạng quan hệ hiện tại với bạn gái IU

Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng vào ngày cuối cùng của năm 2022. Trong thời gian gần đây, không còn xuất hiện những tin tức liên quan tới cặp đôi nữa, khiến công chúng tò mò về tình trạng mối quan hệ giữa họ ở thời điểm hiện tại. Và trong buổi tối hôm 5/2, Koreaboo đã giải đáp những thắc mắc trong lòng người hâm mộ.

Theo đó, một thương hiệu thời trang mới đăng tải hình ảnh của Lee Jong Suk lên tài khoản Instagram của nhãn hàng. Đáng chú ý, khi phóng to tấm hình này lên, dòng chữ The Golden Hour trên chiếc mũ nam tài tử họ Lee đội nhanh chóng chiếm spotlight. Được biết, The Golden Hour chính là tên concert diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái của IU. Và ở đêm diễn này, nữ ca sĩ cũng đội chiếc mũ giống hệt với mũ của Lee Jong Suk. Nói cách khác, chiếc mũ nói trên chính là bằng chứng dùng đồ đôi của cặp sao đình đám. Như vậy, chỉ bằng hành động nhỏ nhưng tinh tế, Lee Jong Suk đã thể hiện tình cảm dành cho bạn gái, đồng thời chứng minh anh và IU hiện đang rất bền chặt.

Vừa qua, một thương hiệu thời trang đã tiết lộ hình ảnh của Lee Jong Suk

Khi phóng to ảnh trên, Koreaboo nhận ra chiếc mũ của nam tài tử giống hệt mũ mà IU từng đội ở concert The Golden Hour hồi tháng 9 năm ngoái. Và chiếc mũ này được xem là đồ đôi của cặp sao đình đám

Cũng theo Koreaboo, Lee Jong Suk cũng tới xem concert nói trên và anh thậm chí còn có thể đã sở hữu chiếc mũ ngay từ thời điểm đó

2 ngôi sao từng lộ bằng chứng dùng đồ đôi. Trong hình, Lee Jong Suk tới Osaka (Nhật) vào hôm 20/12 năm ngoái, còn IU cũng khởi hành tới xứ sở mặt trời mọc sau đó ít ngày. Đáng chú ý, họ đeo túi và kính giống nhau, khiến người hâm mộ thích thú

Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng thời điểm cuối năm 2022. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng