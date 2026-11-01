Hình ảnh dị vật kim loại là chiếc đinh tại vùng cổ người bệnh trên phim X-quang. Ảnh báo Tuổi trẻ

Trước đó ngày 30/10, nam công nhân 33 tuổi (trú Đắk Lắk) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau tai nạn do súng bắn đinh. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận ở vùng cổ sau bên phải của người bệnh có một vết thương đang rỉ máu, kích thước khoảng 1x1cm.

Kết quả chụp CT scan cho thấy dị vật kim loại xuyên qua các lớp cơ ở cổ, nằm giữa động mạch cảnh chung với tĩnh mạch cảnh trong bên phải.

Sau khi có các kết quả, theo bác sĩ, đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm, dị vật có đầu nhọn, đã đâm sâu vào sát các mạch máu lớn của cơ thể nên nguy cơ làm tổn thương mạch máu rất cao. Không chỉ vậy, vùng cổ còn tập trung nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thực quản và các dây thần kinh lớn nối từ não xuống cơ thể. Nếu không được xử trí kịp thời và chính xác, người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng.

Theo đó, trong lúc làm việc tại công trường, nam công nhân này bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh trúng vùng cổ.





Chiếc đinh được lấy ra khỏi vùng cổ nam công nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, người bệnh được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ, đồng thời ê-kíp phẫu thuật mạch máu - vi phẫu được điều động đến phối hợp.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận chiếc đinh đầu nhọn đã xuyên qua lớp mô mềm dưới da, các cơ ở cổ và chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong.

Ê-kíp đã khẩn trương lấy dị vật ra khỏi vùng cổ, cầm máu và khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong, bảo đảm xử trí tổn thương và duy trì sự lưu thông của mạch máu cho người bệnh.

Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh đã tỉnh táo, ăn uống tốt, huyết động ổn định, vết mổ khô, vùng cổ không sưng nề, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Qua vụ việc, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh khuyến cáo người lao động cần cẩn trọng khi sử dụng súng bắn đinh trong thi công, xây dựng; tuyệt đối không hướng súng vào người khác và chỉ bóp cò khi đầu súng đã được đặt đúng vị trí cần thi công.

Bên cạnh đó, người lao động cần được hướng dẫn sử dụng thiết bị đúng quy trình và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ.

(theo Tuổi trẻ, Dân trí)