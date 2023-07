Đồng Nai: Giải cứu 2 ông cháu mắc kẹt vùng ngập lụt

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30-7, Công an huyện Định Quán nhận được tin báo về trường hợp ông Huỳnh Văn Đức (79 tuổi) và cháu Huỳnh Thành Công (10 tuổi) đang bị mắc kẹt do ngập lụt tại nhà riêng, thuộc tổ 1, ấp Hòa Hiệp.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Định Quán đã cử người và phương tiện đến cứu nạn. Do khu vực 2 ông cháu bị mắc kẹt nằm sâu trong khu dân cư, cách đường lớn khoảng 300m, nhiều vị trí ngập đến hơn 1,5m nên lực lượng cứu nạn phải di chuyển bằng xuồng để tiếp cận, đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm 30-7, Công an huyện Định Quán đã phối hợp công an, dân quân 2 xã Phú Vinh và Ngọc Định giúp 8 hộ dân di dời tài sản, đưa 2 người trong khu vực ngập lụt đến nơi an toàn, gia cố 23 bè cá của 23 hộ dân...