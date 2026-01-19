Đồng hành cùng gia đình Việt làm mới không gian bếp

LG chính thức giới thiệu 3 dòng tủ lạnh và tủ đông mới,

Ông In Ji Soo, Giám đốc ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Các sản phẩm ra mắt lần này được LG phát triển dựa trên việc quan sát và thấu hiểu thói quen sinh hoạt, nhu cầu bảo quản thực phẩm của người Việt. Đây là những giải pháp phù hợp và thiết thực cho gian bếp gia đình Việt trong năm mới”.

Tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD: Phiên bản dành riêng Bếp Việt

Tủ lạnh LG French Door dung tích 571L với thiết kế mặt gương là một trong những sản phẩm chủ lực trong đợt ra mắt lần này. Sở hữu mặt gương đen sang trọng, sản phẩm trở thành điểm nhấn tinh tế cho không gian bếp hiện đại. Đồng thời, bề mặt tủ được hoàn thiện với khả năng hạn chế bám vân tay, giúp duy trì vẻ ngoài luôn sạch đẹp và đơn giản hóa việc vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng hằng ngày.

Thấu hiểu thói quen sinh hoạt và nhu cầu bảo quản, dự trữ thực phẩm của gia đình Việt, tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD được thiết kế với ngăn mát mở rộng, chiếm đến 70% tổng dung tích tủ. Bên cạnh đó, ngăn đông mềm Fresh Converter+™ cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh ba mức nhiệt độ –3°C, 0°C và 3°C, phù hợp với yêu cầu bảo quản của từng loại thực phẩm như thịt, cá hay rau củ. Công nghệ Linear Cooling™ duy trì nhiệt độ ổn định với dao động trong khoảng ±0,5°C, kết hợp cùng Door Cooling+™ giúp phân bổ luồng khí lạnh đồng đều đến mọi vị trí, kể cả khu vực cánh tủ, từ đó tạo môi trường lý tưởng để thực phẩm giữ trọn vị tươi mới. Đồng thời, bộ lọc kháng khuẩn và khử mùi Hygiene Fresh+™ góp phần hạn chế tình trạng lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo giữa các loại thực phẩm.

Tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG: Liền mạch không gian, hợp mọi gu bếp

Bên cạnh phiên bản mặt gương, LG lần đầu tiên giới thiệu đến thị trường Việt Nam dòng tủ lạnh French Door âm tường với dung tích 553L, hướng đến các gia đình hiện đại đề cao tính thẩm mỹ và sự đồng điệu trong thiết kế không gian bếp. Chiều sâu 595 mm cùng thiết kế bản lề không khe hở giúp sản phẩm có thể lắp đặt vừa khít với hệ tủ bếp, tạo nên một bố cục gọn gàng và liền mạch trong thiết kế cũng như tối ưu diện tích và sự sang trọng cho không gian.

Dù lắp chìm vào hệ tủ, cửa tủ có thể mở rộng tới 120°, đảm bảo thao tác đóng mở thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, tủ lạnh vẫn đảm bảo đầy đủ công năng bảo quản và lưu trữ thực phẩm cho sinh hoạt hằng ngày nhờ các công nghệ làm lạnh đặc trưng của LG.

Nổi bật là ngăn đông mềm Fresh Converter+™ tùy chỉnh nhiệt độ lý tưởng cho từng loại thực phẩm. Rau củ được duy trì ở mức 4℃ để giữ trọn độ tươi giòn, các thực phẩm làm từ sữa như phô mai sẽ được bảo quản ở 2℃ nhằm ổn định hương vị, trong khi thịt cá được lưu trữ ở 0℃ để tươi lâu hơn, sẵn sàng chế biến mà không cần rã đông. Công nghệ này vừa kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu, đồng thời giúp gia đình Việt tiết kiệm thời gian và tận hưởng trải nghiệm nấu nướng thuận tiện mỗi ngày.

Tủ đông ngang LG Inverter C30WH: Cấp đông sâu, giữ tươi lâu

Ngoài các dòng tủ lạnh, LG còn giới thiệu mẫu tủ đông ngang Inverter dung tích 291L, đáp ứng nhu cầu trữ đông thực phẩm gia tăng của các gia đình và cửa hàng trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Tủ được thiết kế không chia ngăn với khoang chứa rộng, cho phép người dùng linh hoạt lưu trữ các loại thực phẩm có kích thước lớn. Đồng thời, khả năng cấp đông sâu kết hợp cùng hệ thống phân bổ luồng khí lạnh đồng đều giúp duy trì chất lượng nguyên liệu và hỗ trợ bảo quản trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tủ đông được trang bị máy nén Inverter, giúp thiết bị vận hành ổn định và tối ưu hiệu quả tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Thiết kế tích hợp bánh xe trượt cũng mang lại sự thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng di chuyển thiết bị khi cần thiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập:

- Tủ lạnh LG French Door mặt gương F58BGD: https://www.lg.com/vn/tu-lanh/tu-lanh-french-door/f58bgd/

- Tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG: https://www.lg.com/vn/tu-lanh/tu-lanh-french-door/f51eg/

- Tủ đông ngang LG Inverter C30WH: https://www.lg.com/vn/tu-lanh/tu-dong/c30wh/