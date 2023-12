Động đất ở Trung Quốc: Nạn nhân run rẩy kể lại phút tháo chạy dưới cái lạnh -14 độ, hàng ngàn người mất sạch nhà cửa sau vài phút

Vào lúc 23h59 ngày 18/12, một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, tính đến chiều ngày 19/12, trận động đất đã khiến ít nhất 118 người ở Cam Túc và Thanh Hải thiệt mạng.

Vì xảy ra vào giữa đêm khuya và mùa đông giá rét, người dân ở vùng động đất càng bị động hơn trong việc tháo chạy khỏi thiên tai. Rất nhiều người đã giật mình, hoảng hốt chạy khỏi nhà trong lúc vừa ngủ say. Nhiệt độ đêm 18/12 trong khu vực thấp xuống mức âm 14 độ C. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ở đây trong ngày 19 vẫn là âm 14 đến âm 2 độ C, gió mạnh cấp 1 đến cấp 2, có thể gây cản trở cho công tác cứu hộ cứu nạn. Được biết, thời gian để cứu hộ cứu nạn lý tưởng kéo dài 72 tiếng sau khi động đất xảy ra.

Nhiều tòa nhà và căn nhà đã bị hỏng hóc hoặc đổ vỡ hoàn toàn, nhất là ở khu vực nông thôn. Nhiều đất ruộng của người nông dân cũng đã bị phá hoại. Bên cạnh đó có nhiều người có nhà cũng không dám về vì các cơn dư chấn vẫn liên tục xảy ra sau đó. Giữa đêm khuya, trên đường phố có không ít đám đông tụ tập, đốt lửa để sưởi ấm và động viên nhau giữ vững tinh thần.

Sau một đêm, nhiều người mất trắng nhà cửa, hoặc tệ hơn nữa là mất người thân

Một đoạn video quay tại hiện trường ở Lâm Hạ cho thấy một người phụ nữ quấn chăn, nằm ở một không gian thoáng đãng ngoài trời gió lạnh, đứa bé trong tay vẫn đang ngủ say.

Người phụ nữ ôm đứa con trên tay chạy ra ngoài, tay chân vẫn còn run rẩy

Người phụ nữ kể rằng trận động đất bất ngờ khiến cô sợ hãi tột độ, cả căn nhà rung chuyển, tay chân cũng run rẩy không ngừng: “Nhìn xem trong sân có bao nhiêu đất đá rơi xuống. Chúng tôi vừa chạy ra ngoài thì đất trên núi sập xuống. Nó rơi ầm một tiếng, cả nhà rung chuyển. Trận động đất này thực sự rất lớn!”

Em gái của người phụ nữ cho biết họ sống gần một ngọn núi và trận động đất đặc biệt nghiêm trọng: “Tôi và chị gái đang ngủ trong phòng bên trong thì toàn bộ căn phòng và hành lang rung chuyển”.

Anh Đường, 27 tuổi, một giáo viên mỹ thuật tại trường trung học, nhân chứng trận động đất đến rạng sáng vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc bàng hoàng. Khi trận động đất xảy ra, anh đang trên đường đến siêu thị dưới lầu mua nước và vừa đến ven đường thì mặt đất rung chuyển. "Tôi nghe thấy một tiếng động lớn bên tai, sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đứng trên đường xi măng giống như đứng trên một vũng bùn. Tôi không thể đứng vững được", anh Đường mô tả.

Lo lắng cho sự an toàn của học sinh, anh đã chạy đến trường học của mình ngay sau trận động đất. Nhưng khi đến nơi anh thấy toàn bộ học sinh đã sơ tán ra ngoài. Do thời tiết lạnh giá nên các giáo viên đã nhặt cành cây và các vật dụng khác để đốt lửa cho học sinh sưởi ấm.

Người dân phải đốt lửa, quấn chăn trong đêm lạnh giá mà không dám về nhà

Hiện tại, anh Đường đã rời khỏi trường, nhưng cũng không dám về nhà và ở trong xe của mình để tránh nguy hiểm. Anh cho biết kể từ đêm qua đã có 4 hoặc 5 dư chấn xảy ra nên chưa thể an tâm.

Bà Mân, một nhân chứng khác cho biết: “Đêm qua mất điện mấy lần, động đất xảy ra trong lúc tôi đang ngủ”. Vì sợ dư chấn nên bà đã ở ngoài trời đến khoảng 6 giờ sáng mới dám quay về. Giữa đêm khuya âm 14 độ C, người dân tụ tập ở bãi đất trống tự phát đốt lửa bằng củi để giữ ấm. Rất nhiều người chạy trốn không mặc đủ quần áo, có người thì quấn vội chiếc chăn mình đang đắp lúc ngủ.

Nguồn: Sohu