Động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người tử vong tăng lên hơn 23.700

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên ít nhất 20.213, trong khi 80.052 người khác được báo cáo bị thương, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca.

Tổng số người tử vong ở Syria là 3.384, bao gồm 2.166 người ở các khu vực do phiến quân nắm giữ ở vùng Tây Bắc, theo tổ chức Mũ bảo hiểm trắng, và 1.347 người ở các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát, Truyền thông nhà nước Syria đưa tin. Số người bị thương ở Syria trên tất cả các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng là 5.245 người, với 2.295 ở khu vực do chính phủ kiểm soát và 2.950 ở khu vực do phiến quân nắm giữ.

Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang tăng cường hỗ trợ cứu trợ động đất cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về Truyền thông chiến lược, cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã triển khai một nhóm hỗ trợ và ứng phó thảm họa tới Thổ Nhĩ Kỳ với tổng số 200 nhân viên, được hỗ trợ bởi các thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ. Mỹ triển khai các đội hỗ trợ thông qua trực thăng Blackhawk từ Căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 9/2, USAID đã công bố khoản hỗ trợ 85 triệu USD.

Đống đổ nát tại khu vực một tòa nhà bị sập sau trận động đất chết người ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại Syria, các đối tác nhân đạo đang "khẩn trương tăng cường các nỗ lực ứng phó", bao gồm việc triển khai các chuyến bay thuê bao chở vật tư y tế, phân phát bữa ăn nóng và triển khai 20 xe tải chở thuốc và thực phẩm vào nước này, như một cách để "nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn cản được các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo ở Syria".

Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 80 năm qua. Trận động đất chết người hôm 6/2 đã khiến rất nhiều người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị mất nhà cửa giữa mùa đông. Họ hiện đang tìm nơi ẩn náu trong những nơi trú ẩn tạm thời.

Liên hợp quốc đã cảnh báo: "Khủng hoảng trong khủng hoảng", hàng triệu người Syria có thể mất nhà cửa sau trận động đất. Cụ thể, hơn 5 triệu người ở Syria có thể đã mất nhà cửa sau trận động đất hôm 6/2 xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hôm 10/2.

"UNHCR đang tập trung rất nhiều vào hỗ trợ nơi trú ẩn và những vật phẩm cứu trợ, đảm bảo rằng các trung tâm trú ẩn tập thể dành cho những người sơ tán có đầy đủ cơ sở vật chất, cũng như lều, tấm nhựa, chăn giữ nhiệt, thảm ngủ, quần áo mùa đông...", bà Sivanka Dhanapala, một đại diện của UNHCR tại Syria, nói.