Tâm chấn được xác định ở độ sâu khoảng 4 km, nằm ngay bên dưới mỏ than lộ thiên Bulga, cách thị trấn Singleton khoảng 15 km về phía tây nam.

Người dân tại Singleton và Broke – hai khu vực lân cận – ghi nhận ít nhất 21 báo cáo cảm nhận rung chấn. Nhiều người tỉnh giấc giữa đêm do các cơn rung chấn, gây lo ngại trong cộng đồng địa phương.

Khu vực xảy ra động đất.

Đây là trận động đất mới nhất trong chuỗi các trận rung chấn liên tiếp xảy ra tại khu vực này trong thời gian gần đây. Từ tháng 8 - 11/2024, khu vực chịu tổng cộng 50 lần rung chuyển. Một trận động đất đáng chú ý trong số đó là vào tháng 8, với cường độ 5,0 độ Richter – được xem là mạnh nhất trong vòng 50 năm ở khu vực Hunter.

Giới chuyên gia cho rằng hoạt động khai thác than trong vùng có thể là một trong những nguyên nhân gây ra các chấn động địa chất. Nhà địa vật lý Stuart Clark từ Đại học New South Wales (UNSW) cho biết: "Đây là kết quả của lực nén trên toàn lục địa, nhưng cũng có thể liên quan đến hoạt động khai thác than trong khu vực".

Trước tình hình này, nghị sĩ liên bang Dan Repacholi kêu gọi người dân bị ảnh hưởng nên tìm đến các tổ chức hỗ trợ, đặc biệt là với các vấn đề liên quan đến bảo hiểm. “Một trận động đất nữa ở Hunter sáng nay, ngay gần các mỏ Bulga và Mount Thorley Warkworth. Nếu ai gặp khó khăn với các yêu cầu bồi thường bảo hiểm, hãy liên hệ để được giúp đỡ".

Trong thời gian gần đây, Australia trải qua một số trận động đất đáng chú ý. Ngày 4/4, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter xảy ra gần biên giới giữa New South Wales và Victoria, ở độ sâu 5 km. Đây được coi là trận động đất mạnh đáng kể nhất trong khu vực trong 20 năm qua. Ngày 1/4, vào buổi tối, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở biển Banda, với tâm chấn ở độ sâu 128 km, cách Dili, thủ đô của Timor-Leste, chưa đầy 400 km, và rung chấn cảm nhận được ở Darwin, Lãnh thổ Bắc Australia.

Những sự kiện này nhấn mạnh hoạt động địa chấn đang diễn ra tại Australia và các khu vực lân cận, mặc dù hầu hết các trận động đất này không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Australia không nằm trên "vành đai lửa Thái Bình Dương" – khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh mẽ nhất thế giới – nhưng vẫn trải qua các trận động đất, ở mức độ nhẹ đến trung bình. Điều này được cho là do các chuyển động địa chất bên trong mảng kiến tạo Ấn-Australia.