Đồng Ánh Quỳnh công khai yêu NSƯT Kim Tuyến hơn 8 tuổi khiến bố mẹ, họ hàng "chấn động và ầm ĩ"

Mối tình đồng giới của NSƯT Kim Tuyến và người mẫu, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang là tâm điểm chú ý lớn của truyền thông và khán giả nước nhà. Sau thời gian dài đồng hành bên nhau, cặp đôi đã chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm, đồng thời trải lòng về những sóng gió trong việc thuyết phục gia đình đón nhận.

Từ Á quân Phụ nữ thế kỷ 21 đến mẹ đơn thân và bước ngoặt tình cảm tuổi U40

NSƯT Kim Tuyến sinh năm 1987, nổi danh từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006 và ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Chuyện tình đảo ngọc, Mộng phù hoa... Sở hữu nhan sắc rực rỡ và kiêu sa được ví như hoa hậu, cô gặt hái vô số giải thưởng Cánh Diều Vàng danh giá trước khi chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Đồng Ánh Quỳnh và NSƯT Kim Tuyến.

Đằng sau ánh hào quang sự nghiệp, Kim Tuyến từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân từ năm 21 tuổi và một mình nuôi dạy con gái suốt gần hai thập kỷ qua. Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, kém đàn chị 8 tuổi là gương mặt sáng giá bước ra từ ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2017 và khẳng định thực lực qua dự án điện ảnh lớn như Thanh Sói - Cúc dại trong đêm.

Nghi vấn hẹn hò của cả hai bắt đầu rộ lên từ cuối năm 2025 khi cư dân mạng liên tục phát hiện những tương tác "trên mức tình bạn" và tần suất xuất hiện như hình với bóng tại các sự kiện giải trí. Thời gian gần đây, hai người không còn ngần ngại công khai thể hiện cử chỉ tình tứ, diện đồ đồng điệu, thậm chí cùng đảm nhận vị trí mở màn đầy thần thái trên các sàn diễn thời trang lớn.

"Chấn động và ầm ĩ cả nhà" và cái kết ấm áp nhờ sự thấu hiểu

Bên cạnh sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, hành trình đi đến hạnh phúc của cặp đôi cũng phải đối mặt với không ít thử thách từ phía phụ huynh. Trong một buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Đồng Ánh Quỳnh đã thẳng thắn tiết lộ về phản ứng đầu tiên của gia đình khi biết chuyện. Nữ diễn viên thừa nhận rằng giai đoạn đầu tiên vô cùng khó khăn.

"Thực ra là giai đoạn đầu tiên cũng chấn động và ầm ĩ cả nhà đấy", Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ trên livestream.

Tuy nhiên, thay vì chọn cách trốn tránh hay phản kháng, Đồng Ánh Quỳnh đã chủ động ngồi lại để trò chuyện, giãi bày cởi mở và giải thích kỹ lưỡng với bố mẹ và cả họ hàng thân thiết. Chính sự kiên trì và chân thành của cô đã giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ, khiến bố mẹ và người thân dần thay đổi góc nhìn để thấu hiểu và tôn trọng quyết định của con gái.

"Nhớ lúc đi du lịch với gia đình, tự nhiên có buổi tâm sự với họ hàng luôn. Nhưng giờ bố mẹ tôi đồng ý rồi", cô chia sẻ thêm.

Về phía Kim Tuyến, khi nói về mối quan hệ này trên tờ Ngôi sao, nữ diễn viên sinh năm 1987 khẳng định cô hoàn toàn hạnh phúc với lựa chọn của mình và không có điều gì cần phải che giấu với công chúng.