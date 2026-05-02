Đồng Ánh Quỳnh vướng tranh cãi thái độ đốp chát với đàn chị trên sóng

Những ngày qua, Đồng Ánh Quỳnh vướng tranh cãi liên quan tới fancon của ca sĩ Bùi Lan Hương. Cô đã nhận lỗi sai vì đã vô tình tiết lộ thời gian tổ chức fancon của Bùi Lan Hương cho người hâm mộ của cô trước khi đồng nghiệp công bố bán vé.

Giữa lúc câu chuyện đang gây xôn xao, một đoạn clip cũ có sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ bị đào lại. Trong video được lan truyền, nữ người mẫu bị cho là có thái độ "đốp chát", nói chuyện thiếu chủ ngữ với đàn chị Ái Phương ngay trên sóng livestream khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Đồng Ánh Quỳnh và Ái Phương trong một buổi phát sóng chung. Khi đàn chị đang chia sẻ quan điểm, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ có cách đáp lời bị nhận xét là gay gắt, thiếu mềm mỏng.

Trong clip, Ái Phương trêu đùa: "Ê chị có những kiến thức nó không liên quan. Ví dụ như em đặt bàn chân lên cánh tay thì em sẽ thấy nguyên bàn chân dài từ chỗ này tới chỗ này này". Ngay lập tức Đồng Ánh Quỳnh liền đáp lời: "Ai nói, không, không, giờ cầm đi, cầm đi". Một số netizen cho rằng nữ người mẫu nói chuyện thiếu sự tôn trọng với người hơn tuổi vì liên tục xưng hô cụt lủn, không dùng chủ ngữ khi giao tiếp.

Đồng Ánh Quỳnh vướng tranh cãi về cách nói chuyện với ca sĩ Ái Phương. Nguồn: MXH

Trên mạng xã hội, netizen nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách nói chuyện của Đồng Ánh Quỳnh dễ gây cảm giác khó chịu, đặc biệt khi đối phương là đàn chị trong nghề. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực nữ người mẫu, cho rằng đây chỉ là cách giao tiếp tự nhiên giữa những người thân thiết với nhau và đoạn clip đã bị cắt ra khỏi bối cảnh đầy đủ.

Cư dân mạng cho rằng Đồng Ánh Quỳnh không dùng chủ ngữ, nói chuyện cụt lủn cảm giác thiếu tôn trọng. Nguồn: MXH

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên. Sở hữu chiều cao 1,71m cùng gương mặt cá tính, cô bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu từ khi còn học lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam và giành ngôi Á quân dưới sự huấn luyện của Lan Khuê.

Sau cuộc thi, cô dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án như Yolo – Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói hay Mai. Đến năm 2024, nữ người mẫu tiếp tục nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình Chị đẹp đạp gió.

Đồng Ánh Quỳnh hoạt động nghệ thuật với vai trò là người mẫu kiêm diễn viên. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Đồng Ánh Quỳnh cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thời gian qua, cô liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với Kim Tuyến khi cả hai thường xuyên đồng hành tại các sự kiện cũng như trong cuộc sống đời thường. Không chỉ xuất hiện thân thiết bên nhau, cặp đôi còn nhiều lần bị nhận xét "dính như sam", khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ vượt trên mức bạn bè.