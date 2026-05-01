Đồng Ánh Quỳnh xin lỗi

Những ngày qua, cái tên Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ phủ sóng khắp Threads khi loạt bài đăng liên tục réo gọi cô liên quan đến ồn ào hậu trường fancon của Bùi Lan Hương. Tâm điểm tranh cãi bắt nguồn từ một tài khoản đăng tải hình ảnh thẻ ra vào khu vực hậu trường trong sự kiện, làm dấy lên nghi vấn về việc người này có mối liên hệ với ekip của Đồng Ánh Quỳnh.

Từ chi tiết này, nhiều đồn đoán nhanh chóng lan rộng. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng người sở hữu tấm thẻ là fan của Đồng Ánh Quỳnh và được ekip nữ diễn viên tạo điều kiện để vào hậu trường, quay chụp thoải mái. Cùng lúc, một số thông tin chưa được kiểm chứng còn cho rằng Đồng Ánh Quỳnh đã tiết lộ trước các chi tiết liên quan đến fancon cho một vài người hâm mộ, khiến cộng đồng fan của Bùi Lan Hương bức xúc vì cảm thấy thiếu công bằng.

Trên Threads, hàng loạt bài viết xuất hiện, thậm chí tag trực tiếp Đồng Ánh Quỳnh để yêu cầu làm rõ. Không khí tranh luận ngày càng căng thẳng khi nhiều ý kiến trái chiều liên tục nổ ra xoay quanh câu chuyện đặc quyền hậu trường và việc bảo mật thông tin sự kiện.

Đồng Ánh Quỳnh vấp tranh cãi sau fancon của Bùi Lan Hương

Đến rạng sáng 1/5, Đồng Ánh Quỳnh chính thức lên tiếng bằng một bài đăng dài trên Threads. Trong chia sẻ của mình, cô gửi lời xin lỗi đến Bùi Lan Hương, ekip và khán giả vì những ảnh hưởng không mong muốn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng thừa nhận có những sai sót trong cách xử lý và giao tiếp, khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Về nghi vấn tiết lộ thông tin fancon trước thời điểm công bố, Đồng Ánh Quỳnh cho biết cô đã chia sẻ ngày tổ chức với một số fan quen biết do họ gặp khó khăn về việc di chuyển và chi phí. Cô thừa nhận đây là hành động sai và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Liên quan đến việc xuất hiện thẻ Artist Crew trong tay một cá nhân được cho là fan của mình, Đồng Ánh Quỳnh khẳng định không có chuyện cô hay ekip trực tiếp đưa thẻ. Theo lời giải thích, người cấp thẻ là trợ lý của một ekip khác, và cá nhân này được tham gia hỗ trợ công việc, sau đó mới có hành động quay chụp vì yêu thích.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho biết không hề hay biết việc có fan của mình tham gia với vai trò staff trong fancon cho đến khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội. Cô nhấn mạnh bản thân và ekip không can thiệp vào công tác tổ chức, không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào liên quan đến các vị trí hậu trường. Sau những lùm xùm, Đồng Ánh Quỳnh cho biết đã chủ động liên hệ trực tiếp với Bùi Lan Hương để gửi lời xin lỗi. Cô chia sẻ mong muốn mọi thứ xoay quanh fancon đều hướng đến sự tích cực, vui vẻ thay vì trở thành chủ đề tranh cãi.

Đồng Ánh Quỳnh xin lỗi Bùi Lan Hương, khán giả vì những ồn ào vừa qua

Nguyên văn tâm thư xin lỗi của Đồng Ánh Quỳnh

Xin chào mọi người, là mình đây. Gần đây, mình biết và đọc được khá nhiều những thông tin hậu Fancon chị Hương, là một đứa em, mình nghĩ rằng mình có trách nhiệm nói về những vấn đề này một lần. Đầu tiên, mình xin lỗi mọi người, xin lỗi chị Hương, xin lỗi EMs vì những chuyện xảy ra gây mất không khí vui vẻ mà mọi người xứng đáng được hưởng trọn vẹn hậu Fancon của chị Hương. Là một người từng tổ chức FMT, mình hiểu cái chị Hương và các bạn muốn nhận lại là sự vui vẻ của mọi người.

Dù vì lý do gì, cho phép mình được xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới mọi người. Về những chuyện mọi người đề cập, mình xin phép được giải thích từng chuyện một, từ đầu tới cuối. Câu chuyện đầu tiên, thời điểm trước khi fancon bán vé, có một vài fans hỏi riêng mình về ngày tổ chức fancon, họ rất thích chị Hương và rất mong muốn đi coi Fancon, nhưng ở xa và phải lo thêm chi phí vé máy bay nữa, nên mình đã nói cho một vài fans của mình biết về ngày tổ chức Fancon trước khi được công bố để có thể giúp họ phần nào. Cái này là lỗi sai của mình. Mình xin được nhận lỗi.

Câu chuyện thứ hai, chuyện mình đưa thẻ Artist Crew cho fan mình vào hậu trường Fancon, chuyện này là hoàn toàn không có. Mình đã tìm hiểu thông tin, người đưa thẻ Artist crew cho bạn đó là trợ lý của một ekip khác. Theo lời mình được nghe lại từ phía BTC, bạn trợ lý đó book bạn fan làm trợ lý của bạn, sau khi bạn hoàn thành công việc thì do yêu thích mình nên bạn quay và chụp mình. Đó là tất cả những gì mình biết.

Chuyện thứ ba, chuyện những fan của mình làm staff trong Fancon của chị Hương, mình cũng hoàn toàn không biết cho đến khi mình được biết chuyện đó trên social, mình cũng cam đoan, cả mình và ekip không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào cho 3 vị trí staff đó, không tham gia bất kỳ điều gì vào khâu tổ chức của BTC, ngoại trừ việc đi tập và chuẩn bị trình diễn các tiết mục cùng chị Hương trong Fancon.

Sau những sự việc không đáng có đó, mình đã gọi điện cho chị Hương để gửi đến chị Hương 1 lời xin lỗi trực tiếp. Cả mình và chị Hương đều muốn mang lại những gì đặc biệt và vui vẻ nhất cho mọi người trước, trong và sau Fancon, nên hai chị em mình thật sự không muốn mọi người tranh cãi gì cả. Về phần mình, xin được off để tự nhìn nhận lại bản thân trước việc mình làm sai và xử lý những cảm xúc mà mình đang có, mong mọi người nhận lời xin lỗi của một đứa còn đang cố gắng hoàn thiện những điểm khuyết của bản thân mỗi ngày.

Sau cùng, đối với những người yêu quý mình nói chung và Sói Con nói riêng, mình xin lỗi mọi người vì để mọi người cùng tiếp cận những điều tiêu cực này, là thiếu sót của mình trong cách giao tiếp và đối mặt với những vấn đề xung quanh mình. Mình sẽ dành thời gian sắp tới để tự nhìn nhận lại bản thân và cải thiện mình hơn. Từ tận đáy lòng, một lần nữa, xin lỗi vì làm ảnh hưởng và mất thời gian của mọi người. Mình viết ở đây để xin lỗi chị Hương, xin lỗi EMs, và mọi người đã phải thấy những điều vừa qua. Mình nhận phần lỗi của mình và sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Ảnh: FBNV