Đón xem “House Are You?” - Cùng show tới nhà và hé lộ bí mật không gian sống, Tizi Đích Lép là khách mời đầu tiên!

Ngôi nhà chính là vũ trụ riêng, nơi thể hiện rõ nhất cá tính của chủ nhân và cũng là nơi thoải mái nhất để trở về của mỗi người. Nhà có thể lớn hoặc bé, mới hoặc cũ, hiện đại hoặc vintage, nhiều màu sắc hay chỉ trung thành với 1 tông… mọi thứ đều không quan trọng bằng cảm giác khi bạn sinh sống mỗi ngày trong đó, và câu chuyện bạn muốn kể về ngôi nhà của mình là gì.



Đó cũng chính là lý do hệ sinh thái siêu nội dung House n Home đem đến House Are You? - một show digital hoàn toàn mới được phát sóng trên toàn hệ thống VCCorp. Với House Are You?, bạn sẽ cùng host tới thăm nhà của từng vị khách mời, trò chuyện cùng họ, thực hiện những thử thách và kể cho nhau nghe ngôi nhà đã trở thành điểm tựa tuyệt vời như thế nào.

Trailer House Are You?

Điều gì đang chờ đón bạn ở House Are You?

Digital show House Are You? ra đời dựa trên cảm hứng từ câu cửa miệng "How are you?" mỗi khi gặp gỡ, mở đầu cho một cuộc trò chuyện vui vẻ, thoải mái của những người đã lâu mới gặp. Những vị khách mời tới với House Are You đều mang theo một màu sắc thú vị, với nguồn năng lượng trẻ trung cùng những câu chuyện lần đầu tiên bật mí về ngôi nhà của họ.

Với sự dẫn dắt của Host Kiên Hoàng - một ông bố vô cùng “yêu bếp nghiện nhà", một nhà sáng tạo nội dung nổi bật về phong cách sống, bạn không chỉ được tham quan toàn bộ không gian nhà cửa của khách mời, mà còn dừng lại ở gian bếp, nấu một bữa ăn, thưởng thức rồi cùng trò chuyện nhiều chủ đề hay ho.

Host Kiên Hoàng dẫn dắt Show House Are You?

Xuyên suốt các cuộc gặp gỡ trong show House Are You? sẽ là những hoạt động tương tác sôi nổi của Host và khách mời, được chia thành 3 phần chính.

Mở đầu là “House Tour”. Trong những phút đầu tiên, khách mời đưa Host đi tham quan toàn bộ không gian nhà của mình và hỏi nhanh - đáp gọn. Đây cũng là lúc khán giả được chiêm ngưỡng các gian phòng ấn tượng, đặc biệt nhất cùng cách bài trí, sắp xếp nội thất.

Sau khi tham quan một vòng, "Cooking Challenge "Dám thử hông?" dự báo cho chuỗi thử thách ẩm thực cam go bắt đầu. Dừng lại ở không gian bếp, góc nhỏ ấm áp nhất trong căn nhà sẽ là những thử thách thú vị.

Kết thúc chuỗi hoạt động nấu ăn, phần cuối "House Are You?" sẽ là thời khắc lắng đọng lại, cả khách mời và Host cùng trò chuyện những điều đã xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là lý do khiến căn nhà trở thành điểm tựa của chính chủ nhân.

Và khách mời đầu tiên của House Are You? chính là cặp vợ chồng son Tizi Đích Lép!

Khách mời đầu tiên của "House Are You?" là cặp vợ chồng son Tizi Đích Lép.



Lần đầu tiên tại House Are You?, Tizi Đích Lép sẽ bật mí những điều này!

Những người trẻ làm sáng tạo nội dung, luôn phải đối diện với hàng tá công việc mỗi ngày, cuộc sống gia đình, tài chính bủa vây như Tizi Đích Lép thì một không gian sống chữa lành là điều cực kỳ cần thiết.

Chính vì thế, cặp đôi đã tỉ mỉ đầu tư vào căn nhà đầu tiên để đáp ứng đủ sự tiện nghi và tạo ra những góc bình yên riêng sau một ngày dài trên internet!

Lần đầu tiên trong House Are You?, Tizi Đích Lép hé lộ về những "đường cong" trong căn nhà của mình. Cùng với đó là cách để các thành viên chung sống hòa bình với nhau.

Căn hộ 92m2 nhưng có tới 5 thành viên: Tizi Đích Lép và “3 đứa con": Nấm, Sin, Bối, giống chó shiba ba màu. Dù nuôi nhiều thú cưng trong nhà nhưng cặp đôi cũng không thấy khó chịu hay chật chội gì. Chỉ duy nhất một điều là cần cân bằng các "con" để có thể hòa hợp cả cảm xúc lẫn không gian. Theo đó, Đích Lép cũng sẽ bật mí cách nuôi nhiều thú cưng trong không gian sống làm sao để vừa sạch sẽ, vừa có nơi để thú cưng phát triển tốt.

Lần đầu tiên trong House Are You?, Tizi Đích Lép hé lộ về những "bí mật" trong căn nhà của mình.

Thêm nữa là những gian phòng thú vị được tạo nên từ tình huống thực tế trong chính cuộc sống của Tizi Đích Lép. Không chỉ làm riêng "một căn nhà nhỏ" ngay trong nhà lớn để nuôi "con", Tizi còn tự tay thiết kế cho chồng một góc để “trốn” vợ mỗi khi giận dỗi hoặc cãi nhau. Rồi phòng ngủ tâm đắc của Tizi nhưng lại không có nổi một chiếc bàn trang điểm vì lý do đặc biệt.

Bên cạnh phần cứng của căn nhà, cặp vợ chồng son còn có thêm những khoảng lặng mà khi kể lại Tizi phải bật khóc. Những khó khăn để có được căn nhà đầu tiên khi còn rất trẻ, câu chuyện thuê nhà tới 9 năm khi còn sống trong không gian chật chội,... và ý nghĩa đằng sau của căn nhà đầu tiên này.

Tất cả sẽ được hé lộ trong House Are You? tập đầu tiên, phát sóng vào ngày 22/8.