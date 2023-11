Đốn tim cư dân mạng với gian bếp mùa thu như trong cổ tích

Mới đây tại trang facebook cá nhân của Hà My Hoàng Vũ đã gây xôn xao giới chị em bởi hình ảnh gian bếp thoang thoảng nét thơ của mùa thu, đẹp tựa không gian cổ tích. Được biết đây là gian bếp đã từng đạt giải bếp xuất sắc tại Group nghiện nhà, gây bão một thời bởi chỉ cần thả nhẹ dáng cũng có ảnh sống ảo triệu like.

Với phong cách Farmhouse, lẫn một chút Shabby, gian bếp như cơn gió mùa thu dịu nhẹ, mát lành

Đắm chìm với nét thơ giữa gian bếp



Hà My là chị đẹp được nhiều người biết đến bởi sự chăm chút tỉ mỉ cho từng góc nhỏ của ngôi nhà, là người truyền cảm hứng về tình yêu căn bếp bằng những shot hình xinh xắn trên trang cá nhân. Chị Hà My tin rằng: "Mỗi người phụ nữ đều có những lựa chọn khác nhau khi định nghĩa hai chữ "giữ nhà". Đó là một công việc thiêng liêng, cao cả và đáng trân quý. Để lửa luôn ấm, bếp luôn sạch và mọi người luôn muốn cùng ngồi ăn cơm nó đòi hỏi nhiều hơn sự khéo léo, là sự kiên định và cả hy sinh".

Nếu để ý thật kỹ, bạn sẽ nhận ra, tính cách bạn và gia đình bạn thế nào, sẽ một phần bộc lộ qua không gian sống của bạn đó!

Với chị Hà My, căn bếp không chỉ là không gian để nấu những bữa ăn, mà đây còn là nơi mang đến cảm giác yên bình và thư giãn. "Tất cả đồ vật be bé trong gian bếp này đều một tay mình chọn lựa sắp xếp. Mất nhiều thời gian cũng được, mất nhiều công sức cũng được, miễn sao những đồ vật đó là một phần của mái ấm, giúp "nhà mình" không bao giờ lạnh lẽo, mình sẽ luôn tìm kiếm", chị Hà My bày tỏ.

Cho dẫu ngoài kia cuộc sống mệt nhọc nhường nào, chỉ cần có một ngọn đèn ấm áp trong căn bếp sạch sẽ vẫn luôn sáng đèn chờ bạn trở về, bạn nhất định sẽ luôn vượt qua.

Đi tìm bí quyết cho một gian bếp như mơ

Được biết, mặc dù nhà được mua lại từ nhà cũ có phần xuống cấp, thế nhưng với 6 tháng để tự tay hoàn thiện gian bếp, Hà My đã vô cùng tự hào và cực kỳ "ưng" với thành quả này. Để có được gian bếp đúng phong cách, sự đồng bộ chính là yếu tố đặt lên hàng đầu. Chị đã phải tỉ mỉ lựa chọn thậm chí đến những món đồ nhỏ nhất để vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ cao nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo công năng.

BST Hawakoo được chị đẹp ưu tiên lựa chọn bởi màu sắc hài hòa cùng nhiều mẫu mã đẹp phù hợp với phong cách mùa thu của gian bếp

Nói về bí quyết để đồng bộ gian bếp, chị Hà My cho biết: "Mình vốn cầu kỳ với kỹ tính, nên mỗi lần mua những sản phẩm gia dụng mình vừa phải cân nhắc nhiều yếu tố, bên cảnh yếu tố thẩm mỹ, chất lượng cũng được mình chú trọng. Vậy nên mình cứ chọn những thương hiệu uy tín cho an tâm. Hawonkoo là một thương hiệu Gia dụng mới nhưng mình rất ấn tượng với thiết kế và tone màu của sản phẩm: độc đáo, bắt mắt và rất thời trang. Chất lượng sản phẩm cũng được nhiều chị em nội trợ thẩm định và giới thiệu nên mình quyết định sắm cả bộ cho phù hợp với tổng thể căn bếp".

Với sự tiện nghi và thẩm mỹ của các thiết bị gia dụng, gian bếp trở thành "cứ điểm hạnh phúc" cho chị My mỗi ngày

Căn bếp là nơi "Nóc nhà giữ nhà". Biến hóa một chút sẽ khiến căn bếp trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi chị em khi vào bếp, trở thành cứ điểm hạnh phúc của riêng chúng mình.