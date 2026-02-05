Cả nước bước vào "đại hội dọn nhà Tết": Riêng nhà tôi áp dụng 11 mẹo này, nhoắng cái là dọn xong

Nói không ngoa, tầm này cả nước như bước vào một "chiến dịch tổng vệ sinh” đúng nghĩa để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Nhà nhà đều dọn dẹp, lau chùi, ai cũng mong năm mới đến trong một không gian gọn gàng, sạch sẽ, nhìn là thấy có tinh thần hơn hẳn.

Trước đây tôi cũng dọn theo kiểu… thích đâu làm đó, lau từ dưới lên trên, làm xong người thì mệt mà nhà vẫn thấy bừa. Sau vài năm rút kinh nghiệm, tôi nhận ra một nguyên tắc cực kỳ quan trọng: Dọn nhà phải làm từ trên xuống dưới, từ khô đến ướt. Xử lý bụi trước, rồi mới tới lau bằng nước, như vậy vừa nhanh vừa đỡ phải lau lại nhiều lần. Dưới đây là 11 mẹo dọn nhà cuối năm mà nhà tôi áp dụng suốt mấy năm nay, không cần mua đồ xịn, không tốn nhiều tiền, nhưng hiệu quả thật sự rất rõ.

1. Lau trần và tường trước tiên

Dụng cụ: cây lau phẳng / chổi lau tĩnh điện

Chất tẩy: không cần

Trần và tường là hai chỗ gần như cả năm không ai động tới, nhưng chỉ cần đưa tay lên sờ là biết bụi dày cỡ nào. Nếu không xử lý từ trên, thì phía dưới lau xong cũng lại bẩn tiếp. Tôi thường kẹp một chiếc khăn khô hoặc giấy lau tĩnh điện vào cây lau, lau từ trần xuống tường. Một năm làm một lần là đủ, nhưng làm xong nhìn nhà sáng hẳn.

2. Làm sạch lưới cửa sổ

Dụng cụ: khăn microfiber, bàn chải mềm, khăn ướt

Dung dịch: nước rửa chén + giấm + nước

Nếu tháo được lưới thì mang vào nhà tắm xịt nước cho nhanh. Không tháo được thì lau khô trước để lấy bụi, sau đó xịt dung dịch tự pha, dùng bàn chải mềm chà nhẹ rồi lau lại bằng khăn sạch.

Mẹo nhỏ: bạn có thể pha thêm chút dầu xả vào nước lau, lưới sẽ ít bám bụi lại hơn.

3. Lau kính và rãnh cửa

Dụng cụ: cây lau kẹp, gạt nước, khăn lau

Dung dịch: nước rửa chén + giấm + nước

Kính là thứ càng lau sai cách càng thấy bẩn. Nguyên tắc của tôi là: xịt – chờ – lau – gạt.

Kính ngoài trời thì xịt dung dịch, chờ 5 phút cho mềm vết bẩn rồi mới lau. Lau xong dùng khăn khô hoặc khăn “thần thánh” đi lại một lượt là gần như không còn vệt nước. Chỗ nào với không tới thì thôi, đừng cố, an toàn vẫn là quan trọng nhất.

4. Lau bụi đồ nội thất và đèn

Dụng cụ: chổi phủi bụi tĩnh điện, khăn microfiber

Chất tẩy: không cần

Đồ trang trí, sách, tranh treo tường… nên sắp xếp lại trước rồi mới lau. Nội thất và đồ điện tử chỉ cần khăn khô là đủ. Muốn sạch lâu hơn thì pha chút dầu xả vào nước, lau ẩm một lần, đồ sẽ ít bám bụi lại hơn.

5. Tổng vệ sinh tủ quần áo, tủ giày

Dụng cụ: khăn lau

Dung dịch: nước rửa chén + baking soda + nước

Muốn tủ sạch thật sự thì đừng lau kiểu cho có. Bạn bắt buộc phải lôi toàn bộ quần áo, giày dép ra ngoài, lau trống trơn từ trong ra ngoài rồi mới xếp lại. Nhưng điểm quan trọng nhất không nằm ở lau, mà là ở lọc đồ. Đồ cả năm không mặc tới, chật, sờn, lỗi mốt, mang vào thấy không còn thích nữa → bỏ thẳng tay hoặc cho đi, đừng tiếc.

Tủ mà cứ nhét đầy đồ “để đó”, thì có lau mấy cũng vẫn bừa. Dọn đúng bước này là cảm giác nhà gọn lên rõ rệt, mỗi lần mở tủ không còn thấy ngột ngạt, mà còn tiết kiệm được khối thời gian chọn đồ mỗi sáng. Dọn một lần, nhẹ đầu nguyên cả năm.

6. Lau công tắc, ổ điện

Dụng cụ: khăn ướt / khăn cồn 75%

Mấy chỗ này nhìn nhỏ nhưng bẩn kinh khủng, toàn dấu tay và bụi. Chỉ cần một tờ khăn cồn lau là sạch bong, làm xong nhìn nhà “sáng sủa” hẳn.

7. Lau cửa và tay nắm cửa

Dụng cụ: khăn microfiber

Dung dịch: nước rửa chén + baking soda + nước

Cửa là thứ ngày nào cũng đụng, nhưng rất hay bị bỏ quên. Xịt dung dịch rồi lau một vòng, nhất là tay nắm cửa, sẽ thấy khác biệt rõ rệt.

8. Giặt rèm, lau rèm sáo

Rèm chính là thứ bám bụi nhiều nhất nhà mà lại hay bị bỏ quên. Cả năm treo đó, hút bụi, mùi, lông thú cưng… nhưng mấy khi ai nghĩ tới chuyện giặt.

Rèm vải thì nên tháo đem giặt một lượt trước Tết. Giặt xong đừng phơi nắng gắt, cứ treo lại trong phòng cho khô tự nhiên, vừa đỡ nhăn vừa không bị bay màu.

Còn rèm sáo thì tháo ra rất cực, nên cách nhanh nhất là: phủi bụi trước bằng chổi hoặc khăn khô, sau đó dùng khăn thấm cồn/khăn ướt có cồn lau từng lá. Lau tới đâu là thấy nước đen tới đó, làm xong mới biết trước giờ mình sống chung với bao nhiêu bụi.

Làm xong bước này, ánh sáng vào phòng nhìn khác hẳn, không khí cũng dễ thở hơn hẳn luôn, đúng kiểu dọn mà thấy “đáng công”.

9. Gỡ câu đối, sticker cũ

Dụng cụ: miếng cạo nhựa, bàn chải mềm

Dung dịch: dung dịch tẩy keo / dầu ăn / dầu tẩy trang

Keo dán cũ bám rất dai, xịt tẩy keo chỉ xử lý được lớp ngoài. Phần còn lại thì dùng dầu ăn hoặc dầu tẩy trang xoa cho mềm, rồi chà bằng bàn chải mềm, cuối cùng lau lại bằng nước rửa chén.

10. Lau sàn nhà

Dụng cụ: máy hút bụi, cây lau, chổi khe

Dung dịch: nước lau sàn

Bạn nên bụi trước, nhất là gầm giường, gầm sofa. Sau đó xịt nhẹ dung dịch lau sàn, lau một lượt để gom hết tóc, bụi mịn. Cuối cùng lau lại bằng cây lau ướt, dùng nước ấm thì sạch hơn rõ.

11. Sửa chữa, xử lý vết cũ

Trước Tết không cần phải đập đi làm lại, nhưng những chi tiết nhỏ như vết ố trên tường, trầy xước đồ gỗ, mốc nhẹ ở góc nhà, hay vài chỗ gỉ sét thì nên tranh thủ xử lý luôn. Chỉ cần lau lại tường, dùng dung dịch tẩy mốc cho mấy góc ẩm, bôi sơn che vết xước trên bàn ghế, hoặc thay mới vài con ốc đã rỉ… là không gian nhìn đã gọn gàng và mới hơn hẳn.

Những thứ này thường ngày mình quen mắt nên không để ý, nhưng khách tới chơi Tết là nhìn ra liền. Xử lý trước một chút, không tốn bao nhiêu tiền, mà hiệu quả lại rất rõ: nhà không cần sang, chỉ cần đỡ cũ là đã thấy khác.