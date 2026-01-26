Muốn Tết nhàn, việc bếp núc giảm tới 50%? Đây là 5 món nên chốt sớm, trong đó nồi chiên không dầu giảm tới 62%

Dưới đây là 5 món đồ bếp được nhiều gia đình đánh giá là “cứ mua là nhàn”, đặc biệt phù hợp cho mùa Tết - khi tần suất nấu nướng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường.

1. Nồi chiên không dầu 6.5L Sunhouse SHD4030 - Sale: 35%

Món “cứu tinh” cho mọi căn bếp ngày Tết.

Nếu chỉ chọn 1 món duy nhất để giảm việc bếp núc, thì nồi chiên không dầu vẫn là lựa chọn số 1. Với dung tích 6.5L, Sunhouse SHD4030 đủ lớn để:

- Nướng nguyên con gà nhỏ hoặc gà chặt miếng

- Chiên nem, chả, đậu phụ cho cả nhà trong 1 mẻ

- Làm đồ ăn sẵn cho 2–3 bữa, chỉ việc hâm lại

Điểm “ăn tiền” là không cần đứng canh bếp, không dầu mỡ bắn tung tóe, nấu xong chỉ việc rút khay rửa. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, đây là món giúp giảm ít nhất 30–40% thời gian đứng bếp trong mấy ngày Tết.

2. Nồi cơm cao tần Tefal Rice Master RK818A68 – 1.8L: Sale 25%

Cơm ngon đều tay – khỏi phải “canh lửa” ngày Tết.

Tết nấu cơm không chỉ là “có cơm”, mà là cơm phải ngon dù nấu nhiều bữa liên tục. Nồi cơm cao tần của Tefal dùng công nghệ gia nhiệt 360 độ, giúp:

- Cơm chín đều, không khê đáy

- Nấu cơm gạo thường, gạo nếp, gạo lứt đều ổn

- Giữ ấm lâu mà cơm không bị khô

Với dung tích 1.8L, nồi phù hợp gia đình 4–6 người, nhất là những ngày có khách. Nhiều chị em chia sẻ: “Từ ngày đổi sang nồi cao tần, tôi không phải nấu lại nồi cơm nào trong Tết nữa” – nghe thì nhỏ, nhưng cộng dồn lại là đỡ mệt hẳn.

3. Chảo inox nguyên khối Elmich Trimax EL 3846MOL/LOL (26–28cm): Sale 48%

Một chiếc chảo – gánh gần hết việc xào rán ngày Tết.

Không phải tự nhiên mà nhiều gia đình bỏ chảo chống dính để chuyển sang inox nguyên khối. Chảo Elmich Trimax có đáy dày, truyền nhiệt đều, dùng được trên bếp từ, và quan trọng nhất là:

- Xào nhanh, ít cháy

- Rán nem, chả không bị bám nếu làm nóng đúng cách

- Dùng được lâu năm, không lo bong tróc

Size 26–28cm đủ lớn để xào mâm rau, đĩa thịt cho cả nhà, giảm số lần nấu. Với những ngày Tết phải nấu liên tục, ít món – nấu nhanh – rửa dễ chính là chìa khóa để nhàn.

4. Máy xay sinh tố Philips HR2223/00 – 700W, bộ 3 cối: Sale 25%

Một máy – làm được từ đồ uống đến sơ chế món Tết.

Đừng nghĩ máy xay chỉ để xay sinh tố. Dịp Tết, một chiếc máy khỏe như Philips HR2223/00 giúp:

- Xay giò sống, thịt xay mịn

- Xay hành – tỏi – gia vị số lượng lớn

- Xay đá, làm đồ uống đãi khách

Bộ 3 cối riêng biệt cực kỳ tiện: cối lớn cho sinh tố, cối nhỏ cho gia vị, cối trung cho thực phẩm khô. Công suất 700W đủ mạnh, xay nhanh, không phải chia mẻ nhỏ – tức là giảm kha khá thời gian chuẩn bị.

5. Nồi chiên không dầu Lock&Lock Super Jumbo 7.2L – 7 chế độ nấu; Sale 62%

Gia đình đông người, thích nấu gọn – nên chọn loại này.

Nếu nhà đông người, nấu nhiều, thì dung tích 7.2L của Lock&Lock là lợi thế rõ rệt. Nồi có sẵn 7 chế độ nấu, chỉ việc chọn – bấm – chờ, rất phù hợp cho:

- Nướng thịt mẻ lớn

- Làm đồ ăn trữ sẵn cho cả ngày

- Hâm nóng đồ Tết mà không bị khô

Nhiều gia đình dùng song song 2 nồi chiên không dầu (một lớn – một vừa) và nhận xét: “Việc bếp núc giảm gần một nửa, Tết chỉ còn là chuyện ăn – nghỉ – gặp gỡ”.

Tết nhàn không đến từ cố gắng hơn, mà đến từ chọn đúng đồ. Chỉ cần 5 món trên, nhiều gia đình đã giảm rõ rệt thời gian đứng bếp, bớt mệt, bớt cáu gắt – mà mâm cơm vẫn đủ đầy, tươm tất.

Nếu phải chọn ưu tiên, hãy bắt đầu từ nồi chiên không dầu dung tích lớn và nồi cơm chất lượng. Phần còn lại, coi như phần thưởng cho chính mình – vì Tết, rốt cuộc cũng là để… được nghỉ một chút.

