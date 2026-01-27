Chị em mua gì đi biếu Tết Bính Ngọ 2026? 5 món quà đẹp - sang - ý nghĩa, giá từ 138.000 đồng

Thực tế vài năm gần đây cho thấy, chị em ngày càng ưu tiên những món quà nhìn sang hơn giá, dễ tặng, không kén người nhận, vừa thể hiện sự chu đáo, vừa tránh cảm giác phô trương hay hình thức. Quà Tết vì thế không cần đắt đỏ, mà cần đúng – đủ – tinh tế.

Dưới đây là 5 gợi ý quà biếu Tết Bính Ngọ 2026 dành cho chị em đang chuẩn bị mua sắm, mức giá chỉ từ 138.000 đồng, hình thức đẹp, ý nghĩa rõ ràng, phù hợp nhiều đối tượng nhận quà khác nhau.

1. Set quà Tết kẹo nhập khẩu - Ngọt ngào, vui mắt, dễ tặng: Sale: 14%

Set gồm:

- Kẹo trái cây Skittles 150g

- Kẹo mềm Sugus hương trái cây 99g

- Socola M&M’s 104g

- Socola Snickers 153g

Ưu điểm lớn nhất của set quà này là màu sắc bắt mắt, dễ chia sẻ, phù hợp không khí Tết. Không quá cầu kỳ nhưng tạo cảm giác vui vẻ, trẻ trung, rất hợp tặng chị em văn phòng, bạn bè, hoặc dùng làm quà “đi Tết nhanh”.

Điểm cộng: giá mềm – thương hiệu quen thuộc – không sợ kén người nhận.

2. Hộp quà Tết Lộc Xuân – An Khang 488g kèm túi: Sale 8%

Nếu muốn một món quà mang đúng tinh thần Tết truyền thống, thì hộp Lộc Xuân – An Khang là lựa chọn an toàn.

Thiết kế hộp chỉn chu, màu sắc đỏ – vàng mang ý nghĩa may mắn, bình an, phù hợp tặng:

- Mẹ, dì, cô

- Sếp nữ

- Gia đình bên nội – ngoại

Món quà không quá phô trương nhưng vẫn đủ trang trọng, đúng kiểu “tặng là thấy Tết”.

3. Yến sào nguyên chất Yến Việt chưng sẵn - Quà Tết cho sức khỏe: Sale 12%

Set yến chưng sẵn 15% – 18% tổ yến, nhiều vị, đóng lọ 70ml x 6 lọ là món quà được nhiều chị em trung niên đặc biệt yêu thích.

Điểm cộng:

- Dùng tiện, không cần chế biến

- Thanh mát, dễ uống

- Phù hợp làm quà cho mẹ, chị gái, phụ nữ sau 40

Trong bối cảnh quà Tết ngày càng ưu tiên sức khỏe hơn hình thức, yến sào là lựa chọn “đắt xắt ra miếng”, thể hiện sự quan tâm tinh tế.

4. Hộp quà Tết 2026 Bánh Gạo Xuân Phú Quý Want Want: Sale 5%

Không quá ngọt, không quá nặng mùi Tết truyền thống, bánh gạo Want Want là lựa chọn dễ ăn – dễ chia – hợp nhiều độ tuổi.

Hộp quà Xuân Phú Quý có thiết kế hiện đại, trẻ trung, rất hợp:

- Tặng đồng nghiệp nữ

- Tặng bạn bè

- Tặng gia đình trẻ

Ưu điểm: ít ngấy – hợp khẩu vị – dễ bảo quản trong ngày Tết.

5. Bộ quà tặng combo 2 sữa bột Anlene Heart Plus lon 750g: Sale 16%

Nếu cần một món quà thực sự “dùng được lâu dài”, combo sữa Anlene Heart Plus là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sản phẩm hướng đến:

- Phụ nữ trung niên

- Mẹ, cô, dì

- Người quan tâm xương khớp và tim mạch

Quà Tết kiểu này không ồn ào, không phô trương, nhưng lại rất được lòng người nhận vì thiết thực – dùng hàng ngày – đúng nhu cầu.

Quà Tết cho chị em không cần quá đắt, chỉ cần đẹp - tinh tế - đúng nhu cầu. Từ hộp kẹo 138.000 đồng đến yến sào hay sữa sức khỏe, mỗi món quà đều mang một thông điệp: quan tâm vừa đủ, nghĩ cho người nhận thật lòng - thế là Tết đã trọn.

