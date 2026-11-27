Tôi từng nghĩ muốn nhà cửa sạch đẹp thì phải có đủ những món đồ hỗ trợ: thảm trải sàn để giữ bụi, khăn trải bàn để chống bẩn, hộp đựng đồ để mọi thứ ngăn nắp hay những chiếc lọ thủy tinh đồng bộ giúp căn bếp trông sang trọng hơn.

Thế nhưng, sau một lần tổng vệ sinh, tôi nhận ra một sự thật khá trớ trêu: Càng mua nhiều đồ để giữ nhà sạch, tôi càng có thêm nhiều thứ phải lau dọn.

Có những món đồ chẳng hề hỏng hóc, vẫn sử dụng tốt nhưng lại âm thầm lấy đi hàng chục phút mỗi tuần. Kể từ khi mạnh dạn loại bỏ 6 thứ dưới đây, tôi thấy công việc nhà nhẹ nhàng hơn hẳn.

1. Thảm trải sàn: Tưởng giữ bụi, hóa ra lại tích bụi

Trước đây, nhà tôi có thảm ở cửa ra vào, phòng khách, nhà bếp và cả phòng tắm. Tôi nghĩ chúng vừa đẹp vừa giúp sàn nhà sạch hơn.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Thảm ở cửa ra vào giữ lại đất cát từ giày dép. Thảm bếp dễ dính dầu mỡ, thức ăn. Thảm phòng tắm thường xuyên ẩm ướt, còn thảm phòng khách lại tích tụ tóc, bụi mịn và vụn thức ăn.

Mỗi lần vệ sinh, tôi phải nhấc thảm lên, hút bụi, giặt sạch rồi tìm chỗ phơi. Những ngày trời nồm ẩm, thảm lâu khô còn dễ xuất hiện mùi khó chịu.

Điều phiền phức nhất là khu vực dưới thảm thường bị bỏ quên. Đến khi nhấc lên mới phát hiện một lớp bụi bẩn đã tích tụ từ lâu.

Sau khi bỏ bớt thảm, tôi nhận ra sàn nhà trống trải dễ vệ sinh hơn rất nhiều. Chỉ cần hút bụi, lau một lượt là xong.

Tất nhiên, những vị trí cần chống trượt vẫn nên có thảm phù hợp. Nhưng thay vì trải khắp nhà, tôi ưu tiên loại nhỏ, chống trượt tốt và dễ giặt sạch.

2. Quá nhiều thùng rác: Tiện một chút, mất công cả ngày

Có thời gian, tôi đặt thùng rác ở gần như mọi phòng vì nghĩ rằng như vậy sẽ tiện lợi.

Nhưng mỗi chiếc thùng rác lại kéo theo hàng loạt công việc: thay túi, gom rác, vệ sinh đáy thùng và xử lý mùi.

Đặc biệt, những thùng rác ít sử dụng đôi khi chỉ có vài mẩu giấy nhưng vẫn phải kiểm tra thường xuyên. Trong khi đó, thùng rác chứa đồ ẩm nếu không được đổ đúng lúc lại dễ bốc mùi.

Cuối cùng, tôi giữ lại thùng rác chính trong bếp và một thùng nhỏ có nắp trong phòng vệ sinh, đồng thời bỏ những chiếc không thực sự cần thiết.

Số lần thay túi giảm xuống, việc gom rác cũng nhanh hơn.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải bỏ hết thùng rác ở các phòng. Với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người hạn chế vận động, việc bố trí thùng rác thuận tiện vẫn rất cần thiết.

Điều quan trọng không phải nhà có bao nhiêu thùng rác, mà là mỗi chiếc có thực sự được sử dụng thường xuyên hay không.

3. Khăn trải bàn: Mua để bảo vệ bàn, cuối cùng lại phải bảo vệ khăn

Một trong những món đồ tôi từng thích nhất chính là khăn trải bàn. Chỉ cần trải một chiếc khăn đẹp, bàn ăn lập tức trở nên ấm cúng. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng đi kèm không ít phiền phức.

Một chút nước tương đổ ra cũng có thể tạo thành vết ố. Dầu mỡ dính vào phải xử lý trước khi giặt. Có những chiếc khăn sau khi giặt xong còn phải là phẳng mới đẹp như ban đầu.

Trong khi đó, nếu sử dụng mặt bàn có khả năng chống nước và dễ lau chùi, việc vệ sinh sau bữa ăn đôi khi chỉ mất chưa đến một phút.

Tôi quyết định bỏ khăn trải bàn hằng ngày, chỉ sử dụng vào những dịp đặc biệt. Với bát đĩa nóng, tôi dùng miếng lót chịu nhiệt để bảo vệ bề mặt. Từ đó, giỏ đồ cần giặt cũng vơi đi một món.

4. Miếng bọc bệ ngồi bồn cầu: Êm ái nhưng khó vệ sinh

Những chiếc bọc bệ ngồi bồn cầu bằng vải thường được quảng cáo là mềm mại, ấm áp và dễ chịu, nhất là vào mùa lạnh.

Nhưng phòng tắm vốn là môi trường có độ ẩm cao. Nếu thường xuyên bị ẩm hoặc nước bắn vào, lớp vải có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật.

Muốn giữ vệ sinh, người dùng phải tháo ra giặt thường xuyên, phơi khô hoàn toàn rồi mới lắp lại. Trong khi đó, bệ ngồi bằng nhựa hoặc vật liệu nhẵn, không thấm nước thường dễ lau rửa hơn nhiều.

Tôi nhận ra cảm giác êm ái trong vài phút không đáng để đổi lấy một món đồ phải giặt giũ liên tục.

Nếu thực sự cần dùng vào mùa lạnh, nên chọn loại dễ tháo, dễ giặt và có đủ thời gian làm khô. Còn với phòng tắm thường xuyên ẩm ướt, đơn giản vẫn là lựa chọn dễ duy trì vệ sinh hơn.

5. Hộp đựng đồ: Càng mua nhiều, đồ đạc càng dễ chất đống

Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi trong việc tổ chức nhà cửa. Mỗi khi thấy tủ quần áo hoặc ngăn kéo bừa bộn, phản ứng đầu tiên của tôi là mua thêm hộp đựng.

Hộp lớn, hộp nhỏ, hộp có nắp, hộp chia ngăn... Mọi thứ được phân loại ngay ngắn, nhìn bên ngoài rất đẹp mắt. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi phát hiện mình đang cất giữ quá nhiều thứ không cần thiết.

Những chiếc hộp xếp chồng lên nhau khiến việc tìm đồ trở nên khó khăn. Muốn lấy món nằm dưới cùng phải nhấc vài hộp phía trên. Chưa kể, chính những chiếc hộp cũng cần lau bụi định kỳ.

Sau này, tôi thay đổi thứ tự: Loại bỏ đồ không dùng trước, mua hộp đựng sau.

Khi lượng đồ giảm xuống, tủ tự nhiên có thêm khoảng trống. Những vật dụng thường xuyên sử dụng được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy, không cần qua nhiều lớp hộp.

Hóa ra, nhà gọn gàng không phải vì có nhiều hộp đựng, mà vì mỗi món đồ đều có lý do để tồn tại.

6. Bộ chai lọ đựng gia vị đồng bộ: Đẹp mắt nhưng thêm việc

Tôi từng rất thích những căn bếp có hàng chục chiếc lọ thủy tinh giống hệt nhau, bên ngoài dán nhãn muối, đường, tiêu, nước mắm, dầu ăn...

Nhìn qua ảnh, chúng thực sự rất đẹp nhưng khi sử dụng hằng ngày, mọi chuyện lại khác.

Mỗi lần hết gia vị phải rửa lọ, làm khô rồi mới đổ sản phẩm mới vào. Những chai có miệng nhỏ khó vệ sinh, trong khi dầu ăn hoặc nước tương dễ để lại vết bẩn quanh nắp và thân chai.

Nếu lọ chưa khô hoàn toàn, các loại gia vị dạng bột còn có nguy cơ bị ẩm, vón cục.

Tôi chuyển sang giữ gia vị trong bao bì gốc nếu thiết kế đủ thuận tiện và có khả năng đóng kín. Chỉ những sản phẩm thực sự cần sang chiết mới sử dụng hộp chuyên dụng, sạch và khô.

Nhờ vậy, mặt bếp bớt đi một hàng chai lọ phải lau chùi mỗi ngày.

Nhà sạch không nhất thiết phải có nhiều đồ

Sau lần dọn dẹp ấy, tôi hiểu rằng 6 món đồ trên có một điểm chung: Chúng không gây phiền phức vì hỏng hóc, mà bởi luôn đòi hỏi thời gian chăm sóc.

Một tấm thảm cần giặt, một chiếc hộp cần lau bụi, một chiếc khăn trải bàn cần xử lý vết bẩn... Mỗi việc chỉ mất vài phút nhưng cộng dồn qua nhiều tháng, nhiều năm lại trở thành gánh nặng đáng kể.

Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng cần loại bỏ cả 6 món đồ. Nếu một tấm thảm giúp chống trượt hiệu quả, một chiếc hộp giúp tiết kiệm không gian hay bộ lọ gia vị thực sự thuận tiện, chúng vẫn có giá trị riêng.

Điều đáng cân nhắc là công sức chúng ta bỏ ra để duy trì một món đồ có tương xứng với lợi ích mà nó mang lại hay không.

Trước khi mua thêm thứ gì cho ngôi nhà, tôi bắt đầu tự hỏi: "Món này giúp mình bớt việc, hay chỉ tạo ra thêm một việc phải làm?".

Và đôi khi, bí quyết để có một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp không nằm ở việc mua thêm đồ dùng thông minh, mà đơn giản là biết bỏ bớt những thứ không còn cần thiết.