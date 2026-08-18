Đón mùa trăng thanh nhã cùng tặng phẩm “Autumn Tale” từ Holiday Inn & Suites Saigon Airport

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao của chuồn chuồn, sắc vàng dịu dàng của lá ngân hạnh mùa thu và trăng rằm viên mãn, ‘Autumn Tale’ kể nên một câu chuyện mùa thu đầy tinh tế, nơi thiên nhiên, ánh trăng và những khoảnh khắc sum vầy cùng giao hòa.

Được gửi gắm trong thiết kế hộp sang trọng, ‘Autumn Tale’ nổi bật với điểm nhấn vàng tinh xảo trên nền sắc xanh dịu nhẹ, biểu trưng cho sự hài hòa, thịnh vượng và gắn kết. Từng đường nét được chăm chút để gợi nên vẻ đẹp an yên của mùa thu, mở ra một tặng phẩm trang nhã thay lời chúc tốt đẹp gửi đến gia đình, bạn bè và đối tác trong dịp Trung Thu đoàn viên.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế, ‘Autumn Tale’ còn mang đến hành trình thưởng vị tinh tế, nơi giá trị truyền thống được hòa quyện cùng phong vị hiện đại. Mỗi chiếc bánh được chăm chút với lớp vỏ mỏng vàng ươm, phần nhân sánh mịn cùng vị ngọt thanh tao, tạo nên trải nghiệm thưởng thức nhẹ nhàng mà trọn vẹn.

Bộ hộp gồm 4 bánh Trung Thu và 2 hộp trà thượng hạng, kết hợp các hương vị Bò Nấm Truffle, Yến Sào Thượng Hạng, Trà Xanh Macca Kim Sa và Cam Socola với Rượu Cointreau. Đi cùng bánh là Trà Sen và Trà Ô Long thanh nhã, góp phần cân bằng hương vị và mang đến khoảnh khắc thưởng trăng đầy tinh tế.

Tặng phẩm bánh Trung Thu "Autumn Tale" có giá VND 1,199,000+/ hộp. Khách hàng đặt từ 10 hộp sẽ được miễn phí giao hàng trong phạm vi bán kính 7km từ khách sạn. Đối với đơn hàng dưới 10 hộp hoặc giao hàng ngoại tỉnh, Quý khách vui lòng liên hệ Holiday Inn & Suites Saigon Airport để được tư vấn chi tiết.

Để đặt hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại +84 977 834 447 hoặc hoặc đặt trực tiếp tại: https://bit.ly/hisamooncakeorder .

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