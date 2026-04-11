Trúng lớn mùa quế

Trên những triền núi trùng điệp của Quảng Ngãi, mùa thu hoạch quế đang vào cao điểm. Từ tinh mơ, người dân đã tất bật lên rẫy, người lột vỏ, người phơi, người gom cành lá… tạo nên nhịp lao động khẩn trương giữa đại ngàn.

Cây quế từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào Co. Không chỉ là cây trồng chủ lực, quế còn là nguồn sinh kế bền bỉ qua nhiều thế hệ, vừa tạo thu nhập vừa góp phần giữ đất, giữ nước cho vùng núi.

Quá trình bóc vỏ quế phải cần nhiều người phối hợp.

Ông Hồ Văn Trúc (40 tuổi, thôn Cưa, xã Thanh Bồng) cho biết, gia đình ông có 2 ha quế với khoảng 20.000 cây, trong đó hơn 20 cây từ 20–30 năm tuổi. Theo ông Trúc, mỗi năm có hai vụ thu hoạch, nhưng vụ chính từ cuối tháng 2 đến hết tháng 4 luôn mang lại giá trị cao nhất.

"Nếu thu hoạch trễ, vỏ quế dính chặt vào thân, rất khó bóc và giảm chất lượng," ông Trúc nói.

Vỏ sau khi phơi khô được phân loại, đóng gói.

Trong mùa vụ năm nay, việc khai thác một cây quế cổ thụ hơn 50 năm tuổi khiến nhiều người chú ý. Cây có đường kính lớn hơn vòng tay người ôm, cao gần 30 m, cho sản lượng vỏ ước tính từ 500–700 kg.

Quá trình bóc vỏ phải cần nhiều người phối hợp, từ kéo, cạy đến hỗ trợ phía dưới. Khi lớp vỏ dày được tách ra, phần thân gỗ vàng nhạt lộ rõ, nhựa quế chảy thành từng vệt dài.

Vỏ quế được xem là đặc sản của vùng Trà Bồng, Quảng Ngãi.

Không chỉ phần vỏ, các bộ phận khác của cây quế cũng được tận dụng. Vỏ sau khi phơi khô được phân loại, đóng gói; cành và lá trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm phụ hoặc tiêu thụ tại thị trường nhỏ lẻ. Cách làm này giúp người dân tận dụng tối đa giá trị, nâng cao thu nhập sau mỗi mùa vụ.

Nâng giá trị từ cây quế

Cùng với việc mở rộng diện tích trồng, người dân miền núi Quảng Ngãi đang chủ động thay đổi cách làm để tăng hiệu quả kinh tế từ cây quế.

Gia đình ông Hồ Văn Phi (xã Tây Trà) hiện có khoảng 30.000 gốc quế, mỗi năm thu hoạch hàng chục cây, mang về hàng trăm kilogram vỏ. Trong khi đó, ông Hồ Văn Trung (thôn Trà Liên) còn thu mua thêm quế của bà con, tạo nguồn thu 50–60 triệu đồng mỗi năm.

Quế Trà Bồng còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như tinh dầu, nhang, nước lau sàn...

Hiện giá vỏ quế tươi dao động từ 16.000–18.000 đồng/kg, quế khô từ 35.000–40.000 đồng/kg. Mức giá ổn định giúp người dân yên tâm đầu tư, chăm sóc và mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ giống cũng góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững tại địa phương.

Không dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô, quế Trà Bồng còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như: tinh dầu, nhang, đồ thủ công mỹ nghệ, nước lau sàn… Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, góp phần mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.

Theo ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, toàn xã hiện có hơn 1.345 ha quế với hơn 1.000 hộ dân tham gia canh tác. Qua nhiều thế hệ, cây quế không chỉ đóng vai trò bảo vệ đất, giữ nước mà còn trở thành trụ cột kinh tế bền vững. Đến nay, Quế Trà Bồng đã khẳng định được vị thế trên bản đồ nông sản trong nước.

Di Linh