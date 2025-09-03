Sáng nay (3/9), ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm, học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng