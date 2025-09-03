Fanpage aFamily

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Ảnh, clip: Như Hoàn,
Sáng 3/9, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Clip: Như Hoàn

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Sáng nay (3/9), ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm, học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở… đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Dòng xe ken đặc không lối thoát vào khoảng 7h sáng, tại đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thuỷ (Cầu Giấy)

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Dưới thời tiết nắng nóng lại phải chịu cảnh kẹt xe khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 6.

Hàng dài ôtô, xe máy ken đặc tại đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Khoảng 7h30 sáng, đường Nguyễn Trãi cũng trong tình trạng tương tự khi lượng phương tiện di chuyển qua cung đường này luôn đông đúc

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau hướng về Ngã Tư Sở.

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 9.

Người phụ nữ chở hàng cồng kềnh bị ngã trên đường Nguyễn Trãi

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 10.

Xe buýt hai tầng bị kẹt giữa dòng phương tiện do ùn tắc giao thông

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 11.

Dòng phương tiện ùn ứ nghiêm trọng tại đoạn lên cầu vượt Ngã Tư Sở hướng đi Tây Sơn

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 12.

Nút giao Ngã Tư Sở rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 13.

Đoạn từ cầu vượt Tây Sơn hướng giao thông về Nguyễn Lương Bằng, ô tô nối hàng dài

Theo Đời sống và Pháp luật 09/03/2025 09:21 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/met-moi-chun-chan-giua-bien-un-tac-ngay-dau-sau-nghi-le-29-a567758.html
