Dồn dập hoa hậu thi quốc tế trong 3 tháng cuối năm

Bức tranh nhan sắc Việt cuối năm 2024 trở nên sôi động khi nhiều người đẹp Việt đại diện đất nước “mang chuông đi đánh xứ người”. Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, có 6-7 người đẹp Việt đi thi quốc tế, gây được sự chú ý với các fan yêu sắc đẹp Việt.

Hoa hậu Thanh Thủy được đánh giá cao

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy được đánh giá là một trong những người đẹp nhận được sự kỳ vọng từ fan sắc đẹp khi đại diện nhan sắc Việt thi đấu trên trường quốc tế trong năm nay. Cô sang Nhật Bản tham dự Hoa hậu Quốc tế vào cuối tháng 10.

Kể từ khi Thanh Thủy được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế, cô nhận được sự chú ý của ban tổ chức. Trong bài viết giới thiệu về Thanh Thủy, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế nhấn mạnh việc cô là người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy được nhiều sự ủng hộ của công chúng khi thi Hoa hậu Quốc tế 2024.

Không chỉ chiếm được cảm tình của khán giả trong nước, những bài viết về Thanh Thủy trên trang chủ Hoa hậu Quốc tế và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế còn nhận được sự chú ý, khen ngợi của khán giả quốc tế. Nhiều chuyên trang nổi tiếng đánh giá đại diện Việt Nam là ứng viên gây chú ý ở Miss International 2024.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76 m, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Thanh Thủy từng đạt giải Hoa khôi sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan. Thanh Thủy hiện theo học 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Cùng với Thanh Thủy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là người đẹp Việt nhận được nhiều sự kỳ vọng khi đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh – Miss Universe 2024. Kỳ Duyên được đánh giá là người đẹp nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp, phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2024 được nhận xét là kỳ thi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 130 thí sinh và cách gọi top theo châu lục. Chính vì thế, chặng đường của Kỳ Duyên ở Miss Universe 2024 được đánh giá nhiều cam go.

Những đại diện khác

Không phải đại diện Việt Nam nào đi thi quốc tế trong năm 2024 cũng nhận được sự ủng hộ 100% từ công chúng. Vẫn có những người đẹp gây tranh cãi.

Võ Lê Quế Anh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tổ chức ở Campuchia và Thái Lan vào tháng 10. Ngay khi đăng quang, người đẹp vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng vẻ đẹp bầu bĩnh, phúc hậu của cô không phù hợp với tiêu chí của Miss Grand.

Võ Lê Quế Anh và Cao Ngọc Bích đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế.

Đối diện chỉ trích, Quế Anh nỗ lực tập luyện catwalk, cải thiện nhan sắc. Với nhiều tranh luận, chặng đường của Quế Anh ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gặp nhiều khó khăn.



Cao Ngọc Bích không nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả khi được công bố là đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Trái Đất 2024 . Cô là gương mặt mới, từng vào top 10 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2023.

Nhiều fan sắc đẹp bất ngờ và nghi ngờ khả năng của Cao Ngọc Bích vì cô là cái tên mới, thiếu kinh nghiệm thi sắc đẹp. Khán giả bày tỏ mong muốn những cái tên như Hoàng Thị Yến Nhi, Hoàng Thị Kim Chi, Chế Nguyễn Quỳnh Châu... sẽ đại diện Việt Nam ở Miss Earth 2024.

Phạm Thị Ánh Vương và Bùi Khánh Linh.

Ngoài những cuộc thi lớn trong Big 6, năm nay Việt Nam tiếp tục cử đại diện tham gia những sân chơi nhan sắc khác như Hoa hậu Liên lục địa hay Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương.



Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Phạm Thị Ánh Vương được cử tham dự Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2024. Đây là cuộc thi Việt Nam nhiều lần cử thí sinh tham gia nhưng chưa giành được thành tích. Vốn là cuộc thi ít được chú ý nên Ánh Vương cũng chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như các đại diện Việt Nam khác.

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Bùi Khánh Linh được cử tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2024. So với Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương thì Hoa hậu Liên lục địa được đánh giá là đấu trường có sức hút hơn với quy mô, lịch sử tổ chức lâu đời.

Bùi Khánh Linh cũng là người đẹp được khán giả quan tâm vì có kinh nghiệm thi nhan sắc và tham dự game show truyền hình. Với sắc vóc nổi bật, công chúng đặt nhiều kỳ vọng Khánh Linh nối tiếp thành tích Á hậu 2 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng ở Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên được chọn làm đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2025. Cô năm nay 21 tuổi, quê Hải Phòng. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng 90-62-92 cm, đang là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Tuy được đánh giá cao về sắc vóc nhưng khả năng tiếng Anh của Kỳ Duyên gây tranh cãi. Khán giả kỳ vọng cô tích cực trau dồi ngoại ngữ để đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Á hậu 1 Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Đỗ Hà Trang hiện là đại diện Việt Nam tham dự The Miss Globe 2024 tổ chức ở Albania. Đỗ Hà Trang sinh năm 1999, đến từ Nam Định. Tuy là cuộc thi lâu đời nhưng The Miss Globe được đánh giá là kém tiếng so với những cuộc thi sắc đẹp khác, chính vì thế Hà Trang không nhận được sự chú ý của công chúng khi thi quốc tế.