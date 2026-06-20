Anh chồng "kêu cứu" mùa World Cup: "Chúng tôi không cần vợ yêu kiểu này đâu, ức chết lắm"

Mấy ngày nay World Cup 2026 đang đá căng thẳng bên Mỹ. Khổ nỗi lệch múi giờ, các trận đấu toàn rơi vào khung giờ "hiểm": trận sớm thì 5h - 6h sáng, trận muộn thì 8h hoặc 11h trưa theo giờ Việt Nam. Cánh đàn ông chúng tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười, sáng ra phải đặt báo thức dậy sớm để kịp xem bóng trước giờ đi làm vì cảm giác phải xem lại rất khó chịu.

Thấy chồng rục rịch đam mê, nhiều cô vợ trẻ nghĩ ra một ý tưởng nghe chừng rất tâm lý: Thức dậy cùng chồng, ngồi xem bóng đá chung để hâm nóng tình cảm gia đình.

Cánh đàn ông chúng tôi ghi nhận cái sự cố gắng hòa nhập đó của các chị. Nhưng nói thẳng một câu sòng phẳng, không văn vở: Với đàn ông, xem bóng đá với một người hoàn toàn không biết gì giống như một hình thức tra tấn tinh thần kinh khủng.

Khi sự ngây thơ của vợ biến thành "bẫy việt vị" bóp nghẹt cảm xúc của chồng

Đàn ông xem bóng đá không giống như phụ nữ xem phim truyền hình – nơi các chị có thể vừa bấm điện thoại, vừa buôn chuyện mà vẫn hiểu được cốt truyện. Bóng đá là bộ môn của chiến thuật, tốc độ và sự tập trung cao độ. Cảm xúc của đàn ông bị đẩy theo từng đường chuyền, từng cú xoạc bóng trên sân.

Trận đấu kịch tính lúc 5h sáng, cô vợ nhà tôi thấy chồng mê quá cũng lục đục dậy ngồi xem cùng trên ghế sofa cho có không khí. Ngồi nhìn tivi chăm chú được một lúc, vợ bắt đầu bật chế độ "10 vạn câu hỏi vì sao", cứ 5 phút lại tra tấn bằng một câu tỉnh bơ: "Ơ anh ơi, sao xem nãy giờ không thấy Việt Nam đá à? Hôm nọ em lướt mạng thấy bảo Việt Nam vươn tầm thế giới vào World Cup rồi cơ mà?".

Chồng đang hồi hộp nín thở chờ pha phối hợp phản công, nghe xong suýt tí ngã ngửa ra sàn. Chưa kịp giải thích là đội tuyển mình trượt từ vòng loại nào thì vợ đã chỉ tay vào màn hình chốt thêm câu xanh rờn: "Thôi không có Việt Nam em cũng xem. Mà anh mặc áo số 7 đẹp trai bên áo trắng kia tên gì đấy anh, eo ơi men nhỉ". Đúng lúc ấy, gã số 7 bên đội áo trắng lừa qua hai hậu vệ, sút tung lưới đội áo đỏ trong sự ngơ ngác của lão chồng và sự hụt hẫng của cô vợ.

Các chị có hiểu cái cảm giác ức chế đó không? Việc phải liên tục phân tâm để giải thích những khái niệm vỡ lòng ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng nó cắt vụn mạch cảm xúc của đàn ông. Họ bỏ lỡ những pha ghi bàn mười mươi trong sự bực dọc tột cùng nhưng không gác đi đâu được vì... vợ đang "muốn quan tâm". Đó là sự lãng mạn giả tạo, chỉ làm khổ nhau chứ báu bở gì.

Tôn trọng "Bro-zone": Đỉnh cao của sự thấu hiểu trong hôn nhân

Đàn ông sống rất thực tế và cần những khoảng thở độc lập. Một ngày 24 tiếng, họ đã phải gánh vác quá nhiều vai trò: làm nhân viên mẫn cán ngoài xã hội chịu sếp chửi, về nhà phải làm người chồng mẫu mực, người cha trách nhiệm. 90 phút của trận đấu bóng đá chính là cái "trạm sạc pin" hiếm hoi để họ được sống lại là chính mình của thời trai trẻ, được tự do hò hét, được bực dọc hay nuối tiếc một cách bản năng nhất mà không phải nhìn trước ngó sau gồng gánh hình tượng.

Sự thấu hiểu trong hôn nhân không phải là lúc nào cũng phải dính lấy nhau, ép mình vào sở thích của người kia một cách gượng ép. Nếu các chị không thực sự đam mê trái bóng tròn, đừng gồng mình dậy từ 5h sáng làm gì cho mệt thân.

Tôi khuyên thật: Hãy để 90 phút ấy là thế giới riêng của chồng. Bấy lâu nay nhiều chị em phụ nữ mắc một sai lầm rất lớn là cố gắng can thiệp vào mọi khoảng không gian riêng của người đàn ông để tìm kiếm sự gắn kết. Hành động khôn ngoan và ghi điểm tuyệt đối nhất của người vợ mùa World Cup này là: Cứ ngủ tiếp đi, hoặc làm việc riêng của mình.

Sự tôn trọng không gian riêng tư của vợ lúc này còn giá trị và khiến đàn ông nể phục hơn mười lần việc các chị ngồi xem cùng mà hỏi han ngớ ngẩn. Hãy để anh ấy được tự do chìm đắm trong thế giới chiến thuật và những con số logic của giống đực.

Bớt một lời hỏi han ngây ngô trên ghế sofa, các chị không hề xa cách chồng đi. Ngược lại, gã đàn ông sau khi xem xong trận bóng thỏa mãn, tự khắc sẽ thấy trân trọng sự bao dung, thấu hiểu của vợ. Lúc đó, anh ta sẽ tự nguyện vào bếp chuẩn bị bữa sáng, chở con đi học hay ting ting cho vợ một món quà bất ngờ như một lời cảm ơn ngầm vì đã cho anh một khoảng trời riêng trọn vẹn!