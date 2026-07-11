Anh chồng bước ra từ tiểu thuyết: Tự học make up để trang điểm cho vợ, màn "lột xác" của cô vợ mới khiến hội chị em xuýt xoa

Lướt một vòng MXH dạo gần đây, không khó để bắt gặp những đoạn clip ngọt ngào, dung dị đến từ kênh TikTok "Chồng của Nhung". Kênh như một cuốn nhật ký nhỏ ghi lại những khoảnh khắc người chồng chăm sóc vợ. Ngay từ dòng giới thiệu đầu tiên: "7 năm yêu, 8 năm cưới. Mỗi sáng học một bước make up cho vợ", chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hội chị em thầm ghen tị.

Điều khiến người xem ở lại không chỉ là sự tiến bộ trong kỹ năng make up, mà là những câu nịnh vợ cực ngọt, hay những quan điểm về hạnh phúc gia đình, và sự yêu thương chăm chút của anh dành cho vợ.

Chăm sóc da như chăm chút tình cảm vậy, phải kiên nhẫn và chân thành mới có kết quả

Ngay từ ngày đầu tiên học make up, anh hiểu rằng, muốn có một lớp nền đẹp thì da phải khỏe và đủ ẩm. Vì thế, trước mỗi lần "họa mặt", anh luôn tỉ mẩn đắp mặt nạ giấy cho vợ.

Vừa đắp mặt nạ cho vợ, anh vừa thủ thỉ: "Mặt nạ cấp ẩm giúp da căng bóng hơn. Phải kiên nhẫn chờ 15 phút da cấp ẩm đầy đủ. Gỡ mặt nạ ra một cái là thấy da mướt hơn hẳn. Nhưng chưa xong đâu. Chăm sóc da thì cũng như chăm sóc tình cảm vậy. Phải kiên nhẫn và chân thành thì mới có kết quả tốt được".

Có hôm học đánh nền, dù làm đúng quy trình nhưng lớp finish trên da vợ vẫn chưa ưng ý. Anh liền lên mạng học ngay "chiêu" của các beauty blogger: Trộn kem nền với một chút xịt khóa ẩm trên khay tán.

Tinh tế hơn, nhận ra hôm ấy vợ "đến tháng", anh liền cẩn thận nhặt từng sợi yến chuẩn bị chưng tẩm bổ: cho vợ: "Hôm nay vợ mình đến ngày, nên mình thêm chút vitamin yến cho nhanh qua những ngày khó chịu này" .

Anh chồng học make up, vừa học vừa "thả thính" vợ ngọt lịm

Kẻ mắt luôn là "cửa ải" khó nhằn với những người mới học make up, với anh cũng không ngoại lệ. Anh kiên trì tập kẻ lên giấy, thậm chí tập trên chính mí mắt mình suốt mấy ngày liền để vẽ được đường eyeliner khiến vợ ưng ý nhất. Khi vợ ngần ngại: "Mắt em là mắt cụp nên kẻ eyeliner khó lắm" , anh liền "thả thính" cực ngọt: "Thế à, khó thì cứ để anh thử xem. Nhưng làm sao làm khó được tình yêu mà anh dành cho em".

Nói về hành trình học và make up cho vợ, anh chia sẻ: "Người ta nói tình yêu là sự bù đắp. Mình không chắc kiếp trước mình thế nào, nhưng chỉ biết kiếp này muốn dành hết những gì tốt đẹp cho vợ. Sau mỗi giờ làm việc thay vì mỗi người cầm một chiếc điện thoại, chúng mình tìm một việc gì đó để làm cho nhau để có thêm những kết nối trong gia đình".

Anh cũng tâm sự, việc make up cho vợ, để một người chưa bao giờ trang điểm chỉn chu có thể cảm thấy tự tin hơn khi đi ra ngoài. Và nhìn vợ xinh đẹp rạng rỡ hơn từng ngày, đối với anh, đó là niềm vui lớn.

"Để giữ một mối quan hệ bền vững thì có nhiều cách. Còn đây là cách mình chọn để thể hiện tình yêu với vợ mình. Vợ mình là người giản dị lắm đến cây cọ makeup cô ấy còn chưa từng cầm. Nhưng vì muốn cô ấy luôn xinh đẹp theo cách nhẹ nhàng nhất" - anh tâm sự.

Yêu thương, chăm chút cho vợ từ mái tóc, làn da đến những vết rạn trên bụng vợ

Không chỉ dừng lại ở việc make up hay chăm sóc da cho vợ, anh chồng tâm lý còn chăm chút từng lọn tóc, từng giấc ngủ của vợ. Hiểu nỗi lòng rụng tóc sau sinh, anh tự tìm hiểu, đọc review và nhờ người quen xách tay hẳn sản phẩm từ Hàn Quốc về.

Tự tay gội, xả, massage da đầu cho vợ, anh thủ thỉ: "Chỉ cần cô ấy vui, mọi công sức tìm tòi của mình đều xứng đáng. Người phụ nữ của mình có thể không cần lộng lẫy nhưng mái tóc nhất định phải chắc khỏe" .

Hôm nào thấy vợ đi làm về uể oải, anh lại hóa thân thành "chuyên viên" massage cổ vai gáy để xua tan cơn nhức mỏi vì ngồi máy tính cả ngày. Khi anh thắc mắc sao vợ không ra ngoài tiệm bấm huyệt cho đỡ đau, cô vợ chỉ thủ thỉ: "Em thích được anh massage vì em thích cái cảm giác tay anh chạm vào người em". ANh chồng cũng tự nhận, chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm anh có thêm bao động lực để chăm sóc vợ mỗi ngày.

Cảm động nhất có lẽ là khoảnh khắc anh xoa bóp vùng bụng của vợ. Chạm vào minh chứng của sự hy sinh, anh nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc vợ nằm trong phòng hồi sức, mệt mỏi.

"Phụ nữ mà sinh con và chăm con vất vả lắm. Nhìn lại cái bụng này làm cho mình nhớ lại lúc vợ mình mới sinh xong. Phải nằm trong phòng hồi sức. Lúc đó nhìn thấy vợ mệt lả đi.

Mình vừa sợ vừa thương mà không biết làm thế nào cả. Cái cảm giác đó làm mình không thể nào quên được tới tận bây giờ. Và giờ thì chỉ biết cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất dành cho vợ. Một người xa lạ nhưng vì tình yêu mà đến, dành cả sức khỏe và thanh xuân cho mình" - anh tâm sự.

Tình yêu không phải lúc nào cũng cần những lời thề non hẹn biển. Đôi khi, nó chỉ là một lớp kem nền được tán kỹ, một bát yến chưng ấm nóng, hay cái xoa bóp nhẹ nhàng sau một ngày dài mỏi mệt.

Kênh "Chồng của Nhung" không chỉ chia sẻ hành trình một anh chồng học make up để trang điểm cho vợ, mà còn lan tỏa một định nghĩa làm đẹp tuyệt vời nhất: Phụ nữ đẹp nhất khi được yêu thương.