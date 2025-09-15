Dọn 30 đôi giày mới thấy: 5 loại này cực lãng phí tiền, phụ nữ đừng vội mua

1. Giày cao gót trên 5cm – đẹp nhưng khó dùng

Không thể phủ nhận giày cao gót giúp tôn dáng, kéo dài đôi chân và mang lại sự thanh lịch. Nhưng nếu cao trên 5cm, chúng gần như “nằm tủ” sau một vài lần thử.

Vấn đề: Khó đi lâu, dễ đau chân, thậm chí ảnh hưởng đến cột sống và khớp.

Kinh nghiệm: Nếu bắt buộc đi cao gót, hãy chọn loại 3–5cm. Còn hàng ngày, giày bệt hoặc giày gót thấp vẫn vừa đẹp vừa thoải mái.

Đừng để hàng triệu đồng “ngủ yên” trong những đôi cao gót cao chót vót.

2. Giày chạy theo trào lưu – nhanh lỗi mốt

Giày đế thô, giày búp bê, giày bốt dáng lạ… thường tạo nên “cơn sốt” ngắn hạn. Khi mới mua, bạn thấy chúng nổi bật và hợp trend. Nhưng chỉ sau vài mùa, chúng trở nên lạc lõng, khó phối đồ.

Vấn đề: Phong cách kén dáng, khó ứng dụng trong đời thường.

Kinh nghiệm: Chỉ nên đầu tư một đôi cơ bản để thử trải nghiệm. Đừng mua theo kiểu sưu tập, vì chúng sẽ nhanh chóng thành “gánh nặng tủ giày”.

Giày hợp trend thường đẹp lúc đầu nhưng cực dễ bị bỏ quên.

3. Giày màu sắc quá nổi – khó phối đồ

Màu neon, đỏ rực, xanh chói mắt… có thể bắt mắt khi trưng bày, nhưng lại khó kết hợp với trang phục hàng ngày. Bạn không thể mặc quần áo giản dị rồi đi đôi giày “chói lóa” mà không bị lạc tông.

Vấn đề: Ít khi dùng được, dễ lỗi mốt.

Kinh nghiệm: Ưu tiên các màu cơ bản như đen, trắng, be, xám hoặc bạc. Đây là những màu dễ phối, đi nhiều năm vẫn hợp thời.

Giày là điểm nhấn, nhưng đừng để trở thành “cục nợ” trong tủ.

4. Bốt cao quá gối – đẹp nhưng bất tiện

Bốt cao đến gối hoặc quá gối nhìn sang trọng, sành điệu nhưng thực tế rất khó sử dụng.

Vấn đề: Kén dáng người, khó đi lại, bất tiện khi xỏ ra. Nếu chân không thon gọn, bốt còn khiến vóc dáng trông nặng nề.

Kinh nghiệm: Nếu thích bốt, hãy chọn loại ngắn cổ hoặc đến giữa bắp chân. Vừa dễ đi, vừa phối được với nhiều kiểu quần áo.

Bốt cao ngất ngưởng thường chỉ được diện 1–2 lần trong mùa, sau đó nằm phủ bụi.

5. Dép Crocs và giày xỏ ngón – tiện nhưng không tốt cho chân

Crocs và giày xỏ ngón có ưu điểm dễ mang, nhẹ, thoáng. Nhưng nếu đi lâu, chúng lại ảnh hưởng đến dáng chân và thậm chí gây nguy hiểm.

Vấn đề: Đế mềm dễ làm bẹt chân, đi lâu gây khó chịu. Một số trường hợp dép Crocs còn kẹt vào khe thang máy, rất nguy hiểm.

Kinh nghiệm: Nếu thích sự tiện lợi, bạn chỉ nên có một đôi để dùng trong nhà hoặc đi chợ gần. Đừng lạm dụng khi đi bộ đường dài hay đi làm.

Đôi dép “dễ dãi” này nhiều người mua về rồi bỏ xó vì không tiện như tưởng tượng.

5 loại giày dễ bị bỏ phí

Loại giày Vấn đề chính Giải pháp thay thế Cao gót trên 5cm Khó đi, đau chân, hại sức khỏe Giày gót thấp 3–5cm, giày bệt Giày chạy theo trào lưu Nhanh lỗi mốt, khó phối đồ Giày cơ bản, thiết kế tối giản Giày màu sắc quá nổi Khó kết hợp, ít dùng Màu trung tính: đen, be, bạc Bốt cao quá gối Kén dáng, bất tiện Bốt ngắn cổ, đến bắp chân Dép Crocs, giày xỏ ngón Không tốt cho chân, nguy hiểm Dép quai ngang, giày thể thao nhẹ

Cách để mua giày thông minh để không lãng phí

- Đặt câu hỏi: “Mình sẽ đi đôi này ít nhất bao nhiêu lần/tháng?”.

- Ưu tiên màu cơ bản, dễ phối đồ.

- Chọn chất liệu bền, đế êm, phù hợp sức khỏe.

- Mỗi kiểu giày chỉ cần 1–2 đôi, tránh sưu tập vô tội vạ.

- Dọn tủ giày định kỳ 6 tháng/lần để biết mình thật sự cần gì.

Kết luận

Sau khi dọn dẹp 30 đôi giày, tôi hiểu rằng không phải đôi nào đẹp cũng đáng mua. Cao gót quá cao, giày chạy theo trend, giày màu nổi, bốt cao quá gối hay dép Crocs… đều dễ trở thành “đồ bỏ phí”. Thay vì chạy theo cảm xúc, hãy chọn đôi giày vừa vặn, thoải mái và bền. Đó mới là khoản đầu tư thông minh, giúp bạn tiết kiệm tiền và giữ phong cách lâu dài.