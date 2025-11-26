Những ngày vừa qua, mưa lũ kinh hoàng đã khiến nhiều tỉnh miền Trung bị ngập nặng, sạt lở đất và cô lập nhiều vùng dân cư. Hàng ngàn gia đình bị mắc kẹt, tài sản bị cuốn trôi, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Trong bối cảnh tang thương và khó khăn ấy, những tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi đang dồn về để tiếp sức, sẻ chia cùng bà con vùng lũ.





Không đứng ngoài cuộc, nhiều gia đình và quán ăn tại các tỉnh miền Trung đã mở cửa nấu hàng trăm suất ăn miễn phí, tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện đang căng mình hỗ trợ bà con vùng lũ. Những hành động giản dị nhưng đầy ấm áp này như thắp lên ngọn lửa tình người, gửi gắm sự sẻ chia, động viên và hy vọng đến những gia đình đang chịu cảnh khó khăn giữa dòng nước dữ.

Vài ngày gần đây, vợ chồng anh Dũng vẫn thức dậy thật sớm chuẩn bị hàng trăm suất phở miễn phí "tiếp sức" cho các đoàn thiện nguyện

Anh Dũng cho biết, bò, phở... thì gia đình có sẵn và có thể đặt mua được

Riêng hành lá... thì anh phải nhờ người thân từ TP. HCM mua giúp đem vào

Trong số đó, đôi vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Việt Dũng và chị Tường Vy, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày đều thức dậy từ sớm, chuẩn bị hàng trăm suất phở nóng hổi dành tặng cho các đoàn thiện nguyện.

"Trước tôi cũng có nói với các đoàn, vợ chồng là người vùng lũ, cũng là người miền Trung hết. Hai vợ chồng về đây sinh sống cũng đã 5 năm rồi. Tôi lấy vợ ở đây thành ra xem Phú Yên như quê hương thứ hai của mình, nơi mà họ gắn bó và cùng chia sẻ khó khăn với bà con trong vùng.

Nhìn thấy mọi người mất hết tài sản, cuộc sống đảo lộn, thật sự thương lắm,” anh chia sẻ.

Nhiều người vẫn đến quầy trả tiền nhưng vợ chồng anh đều từ chối nhận và muốn dành phần tiền này để giúp đỡ cho bà con vùng lũ

Quán ăn tập nập khách ra vào trong những ngày gần đây

Khi nhìn thấy cảnh người dân mất hết tài sản, nhiều gia đình bị cô lập và cuộc sống đảo lộn, anh Dũng tâm sự về lý do vì sao hai vợ chồng anh chọn cách làm này, “Các đoàn từ khắp các miền đã về đây để hỗ trợ bà con. Chúng tôi cũng muốn góp sức, nấu phở cho mọi người cho bà con vùng lũ, nhưng thật khó vì không có đủ người làm.”

Vì điều kiện khó khăn, vợ chồng anh Dũng quyết định mở quán nấu phở tại nhà, phục vụ miễn phí cho các đoàn thiện nguyện và người dân. “Vợ chồng tôi quyết định nấu phở tại quán để hỗ trợ phần nào cho các đoàn thiện nguyện. Hiện nay việc tìm quán ăn còn khó khăn, do mất điện, mất nước, nước sạch cũng không có.

Tôi phải đi xách nước từ quán cách gần 1km về. Sau đó nhờ một ông anh ở TP.HCM đi ra đây cứu trợ mua giúp 10kg hành lá để chuẩn bị nấu phở,” anh kể. Nguyên liệu khác như bò thì gia đình tự lo, từ mẹ anh đến vợ cùng hỗ trợ, mong muốn mọi người “đùm bọc lẫn nhau trong những ngày tháng khó khăn này.

“Chúng tôi nấu cho các đoàn mà không lấy tiền. Nhiều khách vẫn vào quầy thanh toán nhưng quán từ chối, không thu tiền ai hết. Nhưng nhiều khách vẫn muốn ủng hộ, họ chuyển tiền vào tài khoản dù quán đã miễn phí. Có người đi từ Nha Trang ra, tôi mời họ ăn mà không thu, nhưng họ vẫn gửi lại 200 nghìn đồng. Có lúc các đoàn thiện nguyện gửi 500 nghìn đồng mà chúng tôi không biết của ai, vì họ âm thầm chuyển khoản”, vợ chồng anh Dũng chia sẻ.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn, anh chị vẫn cảm nhận được tình thương và sự đùm bọc lẫn nhau của mọi người. “Mình nấu ăn không vì tiền, nhưng thấy mọi người vui, có tấm lòng sẻ chia, cảm giác ấm áp lắm,” anh tâm sự.

“Cảm ơn ông bà chủ”, “Cảm ơn anh Dũng”… những lời chào và lời cảm ơn từ các vị khách - thành viên các đoàn thiện nguyện - vang lên sau bữa ăn miễn phí. Dù chỉ là chút sức nhỏ, nhưng vợ chồng anh Dũng - chị Vy đã góp phần làm dịu bớt khó khăn, mang đến hơi ấm và niềm hy vọng cho bà con nơi đây.

Chính những hành động giản dị, thầm lặng nhưng đầy tình người ấy đã khiến những ngày mưa lũ vừa qua bớt đi phần u ám, đồng thời khơi dậy niềm tin và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng.