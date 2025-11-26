Giữa những ngày miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử, giữa loạt thông tin về mất mát khiến lòng người nặng trĩu, vẫn có những câu chuyện nhỏ bé nhưng lại được xem như là kỳ tích. Mới đây, câu chuyện về cụ bà 105 tuổi ở Phú Yên (cũ, nay là Đắk Lắk) được cứu sống khi nước lũ tràn về cũng viral trên MXH vì lý do này.

Trong đoạn clip được tài khoản Facebook Phong Bụi đăng tải, cụ bà 105 tuổi sống trong căn nhà xây từ năm 1960, tức là cũng đã 65 năm. Với độ tuổi và sức khỏe của mình, cụ không thể chạy lũ khi nước đổ về. May mắn là đến thời điểm nước dâng khoảng 1m, người dân trong thôn đã kịp thời đưa bà cụ thoát nạn trong gang tấc.

Ở thời điểm clip đăng tải - ngày 24/11, cụ bà đã được đưa đến nơi an toàn và khô ráo.

Bên ngoài căn nhà vẫn còn con số 1960 đánh dấu năm xây dựng

Khung cảnh tan hoang sau mưa lũ

Bên trong nhà không còn gì nguyên vẹn

Về căn nhà, chủ nhân clip quay cận cảnh những hình ảnh tan hoang sau mưa lũ. Theo dấu vết còn để lại trên tường nhà, mực nước đã ngấp nghé chạm mái nhà, phần mái ngói cũng bị bay nhiều chỗ.

Dưới nền nhà, khắp nơi chỉ còn vết bùn đất nhão nhoét. Từ bàn thờ, bàn ghế đến dụng cụ đổ sập, nằm ngổn ngang và không còn sử dụng được. Thứ duy nhất còn sót lại và chưa rơi rớt là hình ảnh của cụ bà từ ngày xưa được treo trên tường cao.

Cụ bà được đưa đến nơi khô ráo sau khi rời khỏi vùng nước lũ

Cũng trong clip này, người thân và người dân trong xóm của cụ bà cho biết từ trước đến nay, địa phương chưa từng trải qua đợt mưa lũ nào lớn đến vậy. “Không còn bò nghé, không còn gì hết, thứ gì cũng trôi sạch luôn” - một người trong xóm đang cho cụ bà tá túc tiết lộ.

Sau khi được chia sẻ lên MXH, câu chuyện về cụ bà và căn nhà nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý với gần 3 triệu lượt xem và 45k lượt yêu thích sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. Nhiều người xem đây là một trong những tin vui nhất vừa qua, nhiều người bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi người dân trong xóm đã tương trợ và cứu cụ bà kịp thời.

Một số bình luận từ cư dân mạng: “Nhà cổ mà người cũng cổ rồi mà vượt qua lũ”, “Năm 60 mà xây được căn nhà như vậy là thuộc hàng đại gia rồi không phải đùa”, “Trời ơi. Căn nhà gìn giữ bao nhiêu kỷ niệm. Thương quá”, “Thương cụ, thương bà con nơi vùng lũ. Mong bà con vượt qua mọi khó khăn”, “Thương tâm, trong nhà mất sạch sẽ không còn gì”, “Hàng xóm quá tốt! Mong mọi người được bình an”,...

Nguồn: Phong Bụi