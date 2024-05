Đôi vợ chồng IELTS 9.0: Nguồn cảm hứng cho học viên

Câu chuyện truyền cảm hứng của "Gia đình IELTS 9.0"

Giới IELTS có lẽ đã quá quen thuộc với thầy giáo quốc dân Đặng Trần Tùng – người từng 6 lần đạt IELTS 9.0 tất cả các kĩ năng. Người thầy này tiếp tục gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi vợ của thầy cũng vừa đạt 9.0 IELTS tuyệt đối vào tháng 4 vừa qua. Thành tích đáng nể của hai vợ chồng đang được cộng đồng IELTS Việt trầm trồ ngưỡng mộ. Chia sẻ về hành trình chinh phục 9.0 IELTS, cô giáo Nguyễn Bảo Vân cho biết: "Bản thân cũng đã phải đối mặt với những thử thách không nhỏ, áp lực, nản lòng và thất vọng đôi khi là những cảm xúc không thể tránh khỏi trong những ngày tháng luyện thi. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần bạn đủ kiên định và quyết tâm, bạn có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của mình."

Được biết cô Nguyễn Bảo Vân cũng từng là thí sinh đạt 8.0 IELTS khi chỉ mới 18 tuổi. Thành tích 9.0 tuyệt đối của cô Bảo Vân là một hành trình bền bỉ và kiên định trong suốt hơn 10 năm nỗ lực kiên trì học tập. Cô Bảo Vân cũng chia sẻ rằng: "Thật ra nếu chỉ để phục vụ giảng dạy, tôi rất tự tin với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nỗ lực hết mình để chinh phục khát vọng bấy lâu. Kết quả này cũng là nguồn động lực, truyền lửa nghề giúp tôi có thêm cảm hứng để tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ các học viên của mình".

Với cùng đam mê và nhiệt huyết xây dựng một cộng đồng hỗ trợ các học viên chinh phục kỳ thi IELTS, thầy giáo Đặng Trần Tùng và cô giáo Nguyễn Bảo Vân đã gặp gỡ và sớm chớm nở tình yêu nhờ mối duyên IELTS. Cả hai thầy cô đều hiện đang công tác tại The IELTS Workshop – một trong những trung tâm luyện thi uy tín với hơn 11 cơ sở khắp cả nước.

"Gia đình 9.0" chia sẻ những thói quen để rèn luyện IELTS hằng ngày

Nói về chồng mình, cô Bảo Vân bày tỏ sự may mắn khi có sự đồng hành của ông xã Đặng Trần Tùng trong con đường học tập lẫn giảng dạy. Thầy Đặng Trần Tùng nổi tiếng với rất nhiều video chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh trên mạng xã hội. Cô Bảo Vân cho biết chính thầy Tùng là người hướng dẫn tận tình, giúp cô cải thiện kỹ năng Writing trong lần thi gần đây nhất để nâng điểm tổng của cô lên band 9.0 tuyệt đối.

Dù đều là các giảng viên Anh ngữ, nhưng "Gia đình 9.0" này vẫn luôn duy trì môi trường rèn giũa tiếng Anh trong đời sống hằng ngày như sử dụng 90% bằng tiếng Anh, cùng nhau xem phim tiếng Anh,… "Một trong những phương pháp để cải thiện các kỹ năng một cách tự nhiên nhất là chúng ta phải luôn tập suy nghĩ bằng tiếng Anh trước và tạo môi trường luyện tập, nói tiếng Anh thường xuyên. Nếu bạn không tìm được người luyện cùng, bạn có thể tự nói chuyện với chính mình, tự mô tả hành động mỗi ngày của bản thân bằng tiếng Anh và cố gắng luyện nghe, xem phim, đọc báo tiếng Anh mỗi ngày. Tôi luôn yêu cầu các học viên phải biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ sử dụng của bản thân chứ không phải chỉ học mẹo để thi và đạt điểm cao nhưng lại không sử dụng được" – cô giáo 9x chia sẻ.

Từ người học, thành người dạy và truyền cảm hứng

"Profile khủng" của "gia đình 9.0" Đặng Trần Tùng và Nguyễn Bảo Vân không chỉ là động lực cho ước mơ IELTS của các học viên và còn giúp cho trung tâm Anh ngữ The IELTS Workshop ghi danh trở thành "Trung tâm luyện thi IELTS đầu tiên sở hữu hai giáo viên 9.0 IELTS".

Hiện nay, thầy Tùng và cô Vân đang giảng dạy các lớp online và offline tại trung tâm The IELTS Workshop. Được biết, trung tâm luyện thi IELTS này được thành lập vào năm 2016. Đây là một trong những địa điểm học IELTS hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với dàn giáo viên và trợ giảng được tuyển chọn khắt khe, luôn theo sát tiến trình của học viên. The IELTS Workshop đã giúp hàng bàng bạn trẻ đạt kết quả xịn sò từ 6.5 đến 8.5 IELTS. Ngoài đào tạo tại các cơ sở, The IELTS Workshop còn thường xuyên chia sẻ các nội dung học tập trên website, fanpage và tổ chức các hội thảo, diễn đàn để giúp đỡ, đồng hành cùng người học trên toàn quốc.

