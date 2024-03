Đối tượng dùng súng truy sát phụ nữ khai gì?

Ngày 13-3, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc hung thủ Lê Văn Thiện (35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dùng dao, súng truy sát một người phụ nữ.



Cơ quan công an đã bắt giữ Thiện khi vừa về Việt Nam

Theo lời khai ban đầu, năm 2017, Thiện vào tỉnh Đắk Lắk sống lang thang rồi đến ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu (gần nhà bà N.T.B.H.). Trong quá trình sinh sống ở đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Thiện đã nảy sinh ý định giết bà H. để trả thù.

Ngày 30-1-2023, Thiện đã cầm 2 con dao qua nhà chém bị thương bà H. và em trai nạn nhân. Gây án xong, Thiện bỏ trốn nên Công an huyện Cư Kuin ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã trên toàn quốc.

Chưa dừng lại, ngày 11-1, Thiện từ Campuchia quay về nhà bà H. để tiếp tục trả thù. Tại đây, Thiện đã dùng súng bắn 2 phát về hướng bà H. Rất may, bà H. phát hiện kịp thời, quay người bỏ chạy nên viên đạn trượt qua da.

Bà N.T.B.H. bị chém trọng thương

Với mục đích truy sát đến cùng, Thiện đuổi theo thì bà H. chạy vào nhà, khóa trái cửa phòng nên Thiện không vào được.

Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, xác định Thiện có thể quay lại gây an tiếp nên Công an huyện Cư Kuin một mặt cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân, mặt khác tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Chân dung đối tượng 2 lần truy sát người phụ nữ

Tuy nhiên, quá trình truy bắt Thiện, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia.

Đến ngày 10-3, xác định Thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở xã Tân Thành (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức lực lượng vây bắt.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ công tác đã ập vào khống chế, bắt giữ thành công Thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án cũng như người dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn và 2 cây dao rựa.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi dùng súng vào bắn bà H. thì đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai và qua Campuchia. Đến ngày 9-3, Thiện từ Campuchia về TP HCM rồi lên Đắk Nông lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.

Thiện đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá với giá 6,5 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau khi bị bắn trượt, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình, ngoài việc báo công an, bà H. đã đăng tải thông tin đối tượng Thiện lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện, trình báo công an. Trước tình hình này, Công an huyện Cư Kuin đã cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra khu vực nhà bà H.