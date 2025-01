Ngày 21/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ đối tượng Đỗ Đức Tân (41 tuổi, trú tại Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Đức Tân (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2016, qua quan hệ xã hội, Tân đã hứa hẹn xin cho anh T. (35 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào học tại một Trường Trung cấp. Đối tượng đã nhận 450 triệu đồng của anh T. nhưng không xin được như đã hứa và không trả lại tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Tân nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/11/2023, Công an quạn Thanh Xuân đã ra Quyết định truy nã đặc biệt bị can Đỗ Đức Tân và Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối tượng.

Ngày 1701/2025, Công an quận Thanh Xuân đã bắt được Đỗ Đức Tân tại cửa khẩu Khánh Bình thuộc Đồn Điên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.